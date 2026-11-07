Quatro perfis comportamentais de gatos identificados por estudo da Universidade de Kyoto

Para quem convive com gatos, a variação de comportamentos é uma constante diária. Enquanto alguns se aproximam sem hesitação quando a campainha toca, outros desaparecem em segundos diante do barulho. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Kyoto, publicado na revista científica PLOS ONE, buscou sistematizar essas diferenças, identificando quatro perfis comportamentais distintos em gatos domésticos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошачья дружба

A metodologia da pesquisa, que observou 310 gatos em ambiente doméstico, adaptou uma escala de questionários originalmente desenvolvida para avaliar o temperamento de bebês humanos. Os tutores eram convidados a registrar as reações dos animais diante de dois fatores principais: o nível de medo em relação a pessoas ou objetos desconhecidos e a propensão a se aproximarem dessas mesmas fontes de desconforto. Ao final do processo, os cientistas focaram sua análise em 114 gatos que já haviam vivido em áreas externas, isolando quatro grupos claros de personalidade.

O espectro comportamental: do entusiasmo à cautela

O primeiro perfil descrito corresponde a gatos extremamente sociáveis. Esses animais demonstram pouca ou nenhuma inibição diante de estranhos, frequentemente tomando a iniciativa do contato físico ou exploratório, como lamber ou pular no colo de um recém-chegado. O segundo grupo é composto pelos gatos sociáveis, que mantêm a calma na presença de visitantes, mas não sentem a mesma urgência em interagir; eles tendem a observar a cena à distância, estabelecendo contato apenas quando se sentem confortáveis o suficiente.

Na outra ponta do espectro, encontram-se os gatos medrosos. Para estes indivíduos, a presença de desconhecidos ou a introdução de novos itens no ambiente representa uma ameaça direta à sua sensação de segurança. Sua estratégia primária é a fuga ou o esconderijo. É importante notar que essa reação está ligada a disposições temperamentais ou a experiências prévias, e não necessariamente reflete a qualidade da relação atual com o tutor. Por fim, o grupo mais complexo é o dos gatos tímidos, que vivem em um estado de conflito interno entre a curiosidade e o medo.

A distinção crucial entre timidez e medo

Os pesquisadores enfatizam que a timidez não é sinônimo de covardia ou medo puro. Na etologia clássica, espera-se uma correlação inversa: quanto maior o medo, menor a vontade de se aproximar. No entanto, assim como ocorre em crianças pequenas, os gatos podem exibir simultaneamente a vontade de explorar o novo e a inibição de fazê-lo. Um gato tímido pode espiar por trás de uma porta, dar dois passos na direção do estímulo e recuar imediatamente para repetir o gesto minutos depois. Essa oscilação indica que o impulso de descoberta compete diretamente com o instinto de autopreservação, um sinal de que o animal está processando o ambiente, não apenas fugindo dele.

Compreender essa nuance altera a forma como o tutor deve responder. Em vez de interpretar a recusa do animal como rejeição ou desinteresse, a observação correta sugere que o gato necessita de controle sobre a distância e o ritmo da interação. Recomenda-se, portanto, não forçar a saída de abrigos, garantir a existência de esconderijos seguros e altos no lar, e permitir que o animal avance para o contato humano por conta própria. Essa abordagem reduz a pressão percebida pelo animal e facilita a adaptação.

Essa classificação não é rígida, pois fatores como saúde, ambiente e idade influenciam o comportamento momentâneo. Contudo, ela oferece uma ferramenta prática para tutores e para organizações de proteção animal. Muitas vezes, gatos rotulados como "selvagens” ou "incompatíveis” são, na realidade, apenas indivíduos tímidos que precisam de mais tempo para resolver seu conflito interno entre curiosidade e cautela. Ao reconhecer esse estado, o ser humano pode oferecer as condições necessárias para que o interesse do gato em relação à interação humana se manifeste, sem que ele precise abdicar de sua sensação de segurança.