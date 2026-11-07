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Seis raças de gatos com queda intensa de pelos

Animais

A ideia de acolher um gato em casa muitas vezes encontra a realidade prática da manutenção diária. A presença constante de pelos sobre roupas, superfícies e até equipamentos domésticos pode se tornar parte integrante da rotina. Antes de trazer um filhote para o lar, profissionais de veterinária na região de Primorsky, na Rússia, recomendam uma avaliação objetiva da capacidade de adaptação do futuro tutor a uma limpeza mais frequente. Eles identificaram seis raças cuja fisiologia resulta em uma queda de pelos particularmente intensa.

Кошки на берегу
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошки на берегу

A principal razão para esse fenômeno reside na origem genética dos animais. Raças desenvolvidas para climas rigorosos possuem pelagens densas que, sob o efeito do aquecimento central, entram em processo de renovação quase contínuo. Consequentemente, os tutores precisam decidir entre aceitar essa mudança no ambiente ou dedicar tempo significativo à escovação regular.

Características de pelagem e impacto na limpeza

Especialistas observam que o tipo de pelo varia significativamente entre as raças, o que altera a natureza dos resíduos. Enquanto algumas produzem um fiapo leve e volumoso, outras possuem fios rígidos que se entrelaçam com dificuldade nas superfícies têxteis.

Gato Siberiano

Esta raça apresenta uma subpelo duplo e luxuoso. Os fios, sendo leves e longos, tendem a flutuar em correntes de ar mínimas. Isso facilita a deposição de pelos em locais de difícil acesso, como prateleiras altas ou atrás de portas fechadas, onde são transportados pelas correntes de ar.

Maine Coon

O porte avantajado dessas gatas implica uma quantidade substancial de pelos soltos. A pelagem espessa, que servia de proteção a seus ancestrais em ambientes selvagens, transforma-se em lares domésticos em uma fonte constante de resíduos, especialmente difícil de remover de tapetes e móveis estofados.

Britânica de pelo curto

A pelagem curta desta raça pode ser enganosa. A densidade de seus fios é extremamente alta, com um número impressionante de pelos por centímetro quadrado. Embora a queda possa passar despercebida à vista direta sobre o animal, passar a mão sobre o corpo revela um acúmulo imediato e espesso sobre tecidos escuros.

Persa

Exemplo clássico de raça que exige atenção diária. A pelagem fina e aveludada dos persas, sem a escovação constante, forma emaranhados e deposita-se uniformemente sobre tecidos. Esse acúmulo tende a aderir firmemente aos revestimentos de sofás, tornando-se difícil de separar.

Gato da Floresta Norueguesa

Assim como os siberianos, os noruegueses possuem pelo com propriedades hidrofóbicas. Durante os períodos de troca sazonal, podem soltar grandes tufos de pelos. A coleta desse volume pode ser desafiadora mesmo com o uso de aspiradores domésticos potentes.

Oriental

Existem concepções equivocadas de que os orientais soltam poucos pelos devido à ausência de subpelo. No entanto, seus fios curtos e rígidos comportam-se como agulhas. Eles penetram profundamente nas fibras têxteis, fazendo com que roupas e móveis mantenham uma aparência constantemente manchada por pelos aderidos.

Adaptação ao ambiente doméstico

A experiência de tutores indica que a chegada de um gato de uma dessas raças frequentemente exige a revisão de hábitos domésticos. Muitos relatam a substituição de revestimentos têxteis por couro ou materiais sintéticos resistentes, bem como o armazenamento de roupas escuras em capas herméticas para evitar o acúmulo de resíduos.

A muda é um processo fisiológico natural. Contudo, especialistas lembram que sua intensidade não depende exclusivamente da genética. Fatores como o microclima do ambiente, a qualidade da alimentação e o estado geral de saúde do animal também influenciam diretamente a quantidade de pelos soltos.

Compreender as especificidades de cada raça permite que o futuro tutor se prepare adequadamente para as responsabilidades envolvidas, visando garantir o conforto do animal e a satisfação do tutor, minimizando frustrações associadas à manutenção do lar.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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