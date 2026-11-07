IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025

A atualização da lista de espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) em 2025 oficializou a extinção de seis espécies. Mais do que a perda de biodiversidade, esses dados documentam a fragilidade de ecossistemas específicos e a escala do impacto humano sobre habitats fragmentados.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица с длинным клювом в природе

A dinâmica da perda: do isolamento insular ao declínio continental

O processo de extinção registrado não ocorre de forma uniforme, mas segue a lógica da degradação do habitat e da pressão de espécies introduzidas. No caso da musaranha da Ilha Christmas, na Austrália, a ausência de registros por cerca de 40 anos culminou na declaração de extinção. A causa central foi a introdução de ratos pretos, espécie invasora que alterou a dinâmica de competição local, tornando o ambiente insustentável para o pequeno endêmico.

Cenário semelhante ocorreu com três espécies de bandicoots listrados na Austrália: o sudoeste (mergel), o sudeste e o de Nullarbor. A perda desses marsupiais foi impulsionada por uma combinação de doenças, destruição de habitat e a predação por espécies introduzidas, especificamente gatos e raposas, evidenciando como a fauna doméstica e exótica pode desestruturar cadeias alimentares nativas.

Já a extinção do maçarico-de-bico-fino representa um marco geográfico: é o primeiro caso confirmado de extinção de uma ave na região que abrange a Europa, Norte da África e Ásia Ocidental. Sem registros desde 1995, o declínio da espécie está diretamente ligado à drenagem de pântanos, eliminando as áreas de repouso e alimentação essenciais para a ave migratória.

Degradação material e impacto antrópico

Nos ambientes marinhos, a extinção do caracol Conus lugubris, não visto por pesquisadores desde o final da década de 1980, revela a convergência de dois fatores: a degradação física dos recifes de corais e a coleta excessiva realizada por seres humanos. O predador, que utilizava veneno potente para caçar, não resistiu à perda de seu suporte biológico e à pressão extrativista.

Essas baixas confirmadas pela IUCN demonstram que a extinção raramente é um evento isolado, mas a consequência de uma cadeia de ações: a alteração do território, a introdução de predadores e a exploração de recursos. A ruptura de cada elo biológico compromete a estabilidade do sistema como um todo, transformando a estatística da extinção em um indicador concreto da saúde ambiental global.