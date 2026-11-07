Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025

Animais

A atualização da lista de espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) em 2025 oficializou a extinção de seis espécies. Mais do que a perda de biodiversidade, esses dados documentam a fragilidade de ecossistemas específicos e a escala do impacto humano sobre habitats fragmentados.

Птица с длинным клювом в природе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица с длинным клювом в природе

A dinâmica da perda: do isolamento insular ao declínio continental

O processo de extinção registrado não ocorre de forma uniforme, mas segue a lógica da degradação do habitat e da pressão de espécies introduzidas. No caso da musaranha da Ilha Christmas, na Austrália, a ausência de registros por cerca de 40 anos culminou na declaração de extinção. A causa central foi a introdução de ratos pretos, espécie invasora que alterou a dinâmica de competição local, tornando o ambiente insustentável para o pequeno endêmico.

Cenário semelhante ocorreu com três espécies de bandicoots listrados na Austrália: o sudoeste (mergel), o sudeste e o de Nullarbor. A perda desses marsupiais foi impulsionada por uma combinação de doenças, destruição de habitat e a predação por espécies introduzidas, especificamente gatos e raposas, evidenciando como a fauna doméstica e exótica pode desestruturar cadeias alimentares nativas.

Já a extinção do maçarico-de-bico-fino representa um marco geográfico: é o primeiro caso confirmado de extinção de uma ave na região que abrange a Europa, Norte da África e Ásia Ocidental. Sem registros desde 1995, o declínio da espécie está diretamente ligado à drenagem de pântanos, eliminando as áreas de repouso e alimentação essenciais para a ave migratória.

Degradação material e impacto antrópico

Nos ambientes marinhos, a extinção do caracol Conus lugubris, não visto por pesquisadores desde o final da década de 1980, revela a convergência de dois fatores: a degradação física dos recifes de corais e a coleta excessiva realizada por seres humanos. O predador, que utilizava veneno potente para caçar, não resistiu à perda de seu suporte biológico e à pressão extrativista.

Essas baixas confirmadas pela IUCN demonstram que a extinção raramente é um evento isolado, mas a consequência de uma cadeia de ações: a alteração do território, a introdução de predadores e a exploração de recursos. A ruptura de cada elo biológico compromete a estabilidade do sistema como um todo, transformando a estatística da extinção em um indicador concreto da saúde ambiental global.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Carros
Contraste radical no acabamento: Proton S70 RS assume postura esportiva sem disfarces
Regra de posicionamento para escolher colares por tipo de decote
Mulher
Regra de posicionamento para escolher colares por tipo de decote
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Carros
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Mais populares
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos

O Chevrolet Tracker 2026 equilibra espaço interno, opções de motorização e recursos de conectividade para uso urbano, com atenção necessária à manutenção dos componentes turbo.

Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium
Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium
Astilbe Color Flash Lime: o limão que segura a sombra e floresce no meio do ano
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Rússia vê reeleição de Lula como marco para a construção de ordem mundial multipolar Polina Petrova Ronaldo rejeita homenagem final: gesto abala federação e divide adeptos Dmitriy Sokolov Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset Anastasiya Zhukova
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Corte de cabelo para mulheres 60+: ajustes técnicos para coexistência com óculos
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
últimos materiais
IUCN oficializa extinção de seis espécies em atualização de 2025
Mil dias de ruído doméstico bastaram: a IA alcançou o ritmo de vocabulário infantil
Índia vai cortar 70% das perguntas do formulário de visto
Equador documenta interação rara: predador ignora toxinas e mira carniça viva
Paleta saturada e blocos de cor definem looks urbanos para 2027
O fim do cruzeiro infinito: casal vendeu tudo para morar no navio, mas foi despejado
Atividade de esquilos no inverno depende de drey bem construído
Tajine de frango com azeitonas Kalamata e amêndoas tostadas
Sal na mesa de casa: alternativa acessível pode evitar milhões de mortes anuais
Tigre-siberiano macho é solto na Reserva Natural Estatal Ile-Balkhash, Cazaquistão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.