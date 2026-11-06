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Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos

Animais

A convivência entre humanos e felinos atravessa quase dez milênios, consolidando os gatos como os animais de estimação mais populares do mundo. Embora a cultura popular fale em "nove vidas", a realidade biológica é mais exata: segundo especialistas do portal BB. LV, a expectativa média de vida de um gato doméstico varia entre 14 e 17 anos. No entanto, esse limite não é estático, podendo ser expandido através da medicina veterinária moderna e de cuidados rigorosos.

Кошка с котятами
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кошка с котятами

A longevidade de um felino não é fruto do acaso, mas de uma combinação entre predisposição genética, ambiente e a capacidade do tutor em notar detalhes sutis no cotidiano do animal.

O impacto do ambiente: interior versus exterior

O local onde o gato vive é um dos fatores que mais altera a sua idade biológica. Existe um contraste nítido entre a sobrevivência de animais domésticos e dos que vivem ao relento. Gatos de rua ou com acesso livre ao exterior enfrentam riscos imediatos e letais: acidentes automobilísticos, ataques de predadores e a ingestão de substâncias tóxicas, como pesticidas gardeneiros.

Por outro lado, o ambiente controlado do lar, embora proteja contra ameaças externas, introduz os chamados "males da civilização". O sedentarismo e a dieta hipercalórica levam à obesidade, que pode reduzir a expectativa de vida de um animal urbano com a mesma eficácia que as infecções reduzem a dos gatos de rua.

Genética e a vantagem da diversidade

Um ponto relevante observado por pesquisadores é a resiliência dos gatos sem raça definida (os chamados "SRDs"). Devido à maior diversidade genética, esses animais tendem a ser menos propensos a doenças hereditárias, superando com frequência a marca dos 20 anos quando vivem sob cuidados humanos.

Entre as raças puras, algumas se destacam pela longevidade. Siameses e Russian Blues, por exemplo, costumam manter a vitalidade e a saúde entre 15 e 20 anos, desde que recebam acompanhamento adequado.

A linha de prevenção veterinária

A prevenção é a ferramenta mais eficiente e menos invasiva para prolongar a vida do animal. O foco não deve estar apenas no tratamento de doenças manifestas, mas na interrupção de processos silenciosos.

O controle regular, por meio de exames anuais, permite identificar disfunções em órgãos internos antes que os sintomas externos apareçam. Somado a isso, a vacinação e a vermifugação constante são indispensáveis. Mesmo gatos que nunca saem de casa correm riscos, já que patógenos podem ser transportados para dentro do lar através de roupas e calçados dos tutores.

Outro ponto crucial é a castração. Para as fêmeas, o procedimento previne patologias graves, como a piometra e neoplasias nas glândulas mamárias. Para os machos, a redução da carga hormonal minimiza o estresse e evita traumas físicos decorrentes de brigas territoriais.

Garantir que um gato atinja sua idade máxima depende, portanto, da transição de um cuidado reativo para um manejo preventivo, onde a segurança do ambiente e a vigilância clínica são as prioridades.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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