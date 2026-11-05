Cães de trenó do Ártico têm ossos das patas 6% mais curtos para maior estabilidade na tração

A resistência dos cães de trenó do Ártico, fundamentais para a sobrevivência humana em latitudes extremas, não é fruto apenas de pelagens densas ou temperamento resiliente. A eficiência desses animais no transporte de cargas pesadas reside em uma adaptação biomecânica específica do esqueleto, revelada por um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Haifa, em Israel, sob a liderança do arqueólogo Mity Kletzerman.

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Para compreender a função biológica por trás da morfologia desses cães, a equipe analisou as dimensões ósseas de 80 canídeos modernos, incluindo lobos, spitz e cães sem raça definida, além de 22 cães de trabalho provenientes da Groenlândia, Kamchatka e da Península de Chukotka. Os dados revelaram que as patas dos cães de trenó apresentam ossos do rádio, da ulna e da tíbia, em média, 6% mais curtos do que os de seus parentes de outras funções.

A física da tração e o centro de massa

Embora uma diferença de 6% possa parecer insignificante visualmente, ela altera drasticamente a dinâmica de movimento do animal. Quando um cão puxa trenós carregados, a tensão da correia gera uma força que tende a projetar o animal para trás, ameaçando seu equilíbrio.

Patas mais curtas resultam em um centro de massa posicionado mais baixo. De acordo com a modelagem biomecânica utilizada no estudo, a redução da altura do centro de massa aumenta a estabilidade do animal, permitindo que ele aplique uma força de tração superior sem perder a aderência ou o equilíbrio. Os cálculos indicam que a redução teórica da altura do centro de massa pela metade poderia, potencialmente, dobrar a força de tração.

Herança ancestral e seleção natural

A pesquisa buscou determinar se essa característica era um traço contemporâneo ou uma adaptação milenar. Para isso, foram analisados 82 fragmentos ósseos de cães encontrados em sítios arqueológicos na Península de Chukotka, datados desde os primeiros séculos antes da Era Comum até o século XVI. O resultado foi expressivo: cerca de 89% dos remanescentes apresentavam as mesmas proporções ósseas observadas nos cães de trenó modernos.

Mity Kletzerman sugere que essa anatomia se consolidou via seleção natural. Em ambientes onde a tração era vital, os indivíduos com esqueletos mais eficientes para o esforço físico tinham maiores chances de sobrevivência e reprodução. Isso indica que a natureza operou a seleção dos "tracionadores" mais aptos, possivelmente independentemente de uma seleção artificial deliberada feita pelos humanos.

Um novo marcador para a arqueologia

A descoberta oferece a arqueólogos uma ferramenta metodológica valiosa. Como componentes de madeira de trenós e arreios raramente sobrevivem à decomposição orgânica no solo, a comprovação do uso de transporte canino em assentamentos antigos era complexa. Agora, a análise das proporções ósseas serve como um marcador indireto, porém robusto, para identificar a presença de cães de trabalho em contextos históricos.

As características observadas em raças como Husky e Malamute não são meros traços estéticos, mas a materialização de milênios de interação entre a biologia animal e as exigências rigorosas do ecossistema ártico.