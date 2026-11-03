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Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos

Animais

Em Primórie, cientistas iniciaram a nova fase de um projeto destinado a restabelecer a população do leopardo-amur. O trabalho de campo foca na relocação dos felinos a partir do Parque Nacional "Terra do Leopardo" para o território da Reserva Ussuri. A ação tem como objetivo devolver os animais a áreas onde não eram avistados há décadas, utilizando corredores ecológicos já utilizados pela fauna local.

Детёныш дальневосточного леопарда
Photo: Отдел науки национального парка «Земля леопарда» (amurleo_land) is licensed under public domain
Детёныш дальневосточного леопарда

Os resultados preliminares indicam uma dinâmica populacional ativa. Entre a primavera de 2023 e o final de 2024, o grupo no entorno da Reserva Ussuri recebeu seis indivíduos transportados por biólogos, além de dois leopardos que migraram autonomamente do parque nacional. Registros de fototranspadores confirmaram que, pela primeira vez em 50 anos, formaram-se dois casais no antigo habitat. Yelena Gangalo, diretora executiva da organização ANO "Leopardos do Extremo Oriente", descreve a formação de pares como um sinal positivo. A expectativa técnica é que as observações próximos confirme o nascimento de filhotes, etapa necessária para garantir a reprodução sustentada dos felinos na nova região.

Infraestrutura e rotas de deslocamento

A migração espontânea entre zonas protegidas enfrenta barreiras físicas significativas impostas pela infraestrutura humana. O deslocamento dos predadores é obstaculado pela estrada federal Vladivostok-Khabarovsk, pela linha principal da Ferrovia Transiberiana e por áreas ocupadas na planície do rio Razdolye. Para mitigar esses riscos, os pesquisadores propõem a criação de uma zona de proteção que engloba o corredor ecológico Borisovo-Baranovsky, com uma área superior a 50 mil hectares.

Estudos de campo demonstram que leopardos e tigres já utilizam essa rota para atravessar as rotas de transporte, com rastros regularmente identificados em ambos os lados da rodovia. Víktor Bardyuk, diretor do fundo "Terra do Leopardo", destaca que a troca natural de indivíduos é essencial para manter a diversidade genética do novo grupo. A proteção desse corredor serve para preservar a conexão com o "Terra do Leopardo" e garantir as vias de dispersão para as próximas gerações.

O leopardo-amur mantém a classificação como o maior felino mais raro do mundo, estando listado no Livro Vermelho. Seu habitat principal concentra-se no sudoeste de Primórie e nas áreas fronteiriças com a China. Esforços conjuntos de cientistas russos e chineses permitiram o primeiro censo de larga escala na reserva transfronteiriça "Terra dos Grandes Felinos". Os dados mais recentes apontam uma população total superior a 220 indivíduos. A relocalização e a segurança das rotas de migração são componentes críticos para o crescimento contínuo da população, permitindo que os animais ocupem novos territórios sem conflitos diretos com a infraestrutura regional em expansão.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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