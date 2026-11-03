Cães que correm com as patas enquanto dormem estão sonhando, mas como diferenciar isso de dor?

É comum que tutores observem seus cães movendo as patas, emitindo pequenos latidos ou abanando a cauda enquanto dormem. Pesquisas indicam que esses comportamentos são manifestações de sonhos, um processo essencial para a recuperação física e o processamento emocional das experiências vividas pelo animal ao longo do dia.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use спящая собака

Essa atividade ocorre predominantemente durante a fase REM (Rapid Eye Movement), o sono profundo. Embora a ciência não possa determinar com precisão o conteúdo dos sonhos, a hipótese predominante é que movimentos de "corrida" reflitam cenas de caça ou brincadeiras habituais. Esse ciclo de sono é vital para a manutenção do sistema nervoso do cão.

Distinguindo o sono saudável do sinal de alerta

A linha entre um sonho comum e um sinal de mal-estar reside na intensidade e na natureza da reação. O sono normal, mesmo quando acompanhado de gemidos ou espasmos, mantém o animal em um estado de repouso. Já o "susto do sono" — quando o cão acorda bruscamente, late para o vazio ou apresenta desorientação imediata — pode indicar níveis elevados de estresse acumulado ou a presença de dor física.

Existem dois fatores principais que podem alterar a qualidade do descanso: a hipervigilância, causada por estresse crônico que impede o relaxamento profundo, e a dor oculta, manifestada por mudanças repentinas em cães que anteriormente dormiam de forma tranquila. Nestes casos, a alteração comportamental no sono funciona como um sintoma que justifica a consulta com um veterinário para excluir patologias clínicas.

Manejo do descanso e ambiente seguro

Para cães propensos à excitabilidade, a estabilidade emocional depende de um ambiente que minimize estímulos externos. Se o animal reage a ruídos da rua, recomenda-se o uso de cortinas fechadas ou a introdução de "ruído branco" e músicas suaves para mascarar sons disruptivos.

A organização da rotina também desempenha um papel crucial. A implementação de rituais noturnos, como a oferta de petiscos de mastigação longa, sinaliza ao cão que o período de atividade terminou. Além disso, é recomendável que o animal tenha janelas de descanso a cada 3 ou 4 horas, em uma zona de segurança livre de distrações ou jogos agitados, garantindo que a transição para o sono profundo ocorra sem interferências.

Se for necessário acordar um animal que parece angustiado em um sonho, a abordagem deve ser extremamente cautelosa. O despertar abrupto pode gerar reações instintivas de defesa, especialmente em cães que protegem rigorosamente seu local de repouso.