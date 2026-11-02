Gato rasga o sofá: função biológica e estratégias de redirecionamento

Quando o sofá exibe novas marcas, a reação imediata do tutor costuma ser a de acusar o animal de malícia ou vingança. No entanto, ao observar o gesto em si — a extensão dos membros, a pressão sobre a fibra têxtil — percebe-se que a ação não é um ataque pessoal, mas uma função biológica que exige gestão, não punição. A destruição da estofagem é o resultado de uma necessidade inata que, se não for redirecionada com precisão, continuará a buscar alvos inadequados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка точит когти

A mecânica do gesto

Para o felino, raspar é um ato multifuncional que integra higiene, estereotipo olfativo e estiramento muscular. As glândulas interdigitais liberam feromônos que, ao entrarem em contato com a superfície, criam uma assinatura química. Essa marcação não é apenas visual; é um sinal de domínio espacial que o animal deposita no ambiente. Simultaneamente, o movimento estica os músculos das costas e do cinto escápulo-humeral, funcionando como uma rotina de alongamento necessária para a mobilidade. Ignorar essa dualidade de funções leva a uma solução incompleta, pois o animal não busca apenas 'fazer mal', mas sim completar um ciclo fisiológico e comunicativo.

O erro na escolha do objeto

Muitas vezes, a preferência do gato por móveis em detrimento dos arranhadores comerciais reside na física do objeto. Jackson Galaxi, especialista em comportamento felino e autor de Total Cat Mojo, observa que a estabilidade é o fator decisivo. Um arranhador que balança ou cai perde a credibilidade aos olhos do animal em uma única tentativa. O móvel, por sua vez, oferece a imobilidade e a altura necessárias para que o gato se estique por completo. Além da textura — seja o carpete áspero, o papelão ou o sisal — a massa e a firmeza da estrutura determinam se o objeto será aceito como válido para essa atividade.

A localização estratégica também corrige a noção comum de que o objeto deve ficar em locais 'limpos'. Sara Everett, da Universidade da Geórgia, aponta que os gatos tendem a marcar áreas de alta atividade social e circulação humana. Colocar o arranhador em um canto afastado ou no armário remove o objeto do contexto comportamental do animal. A solução eficaz é posicionar o acessório exatamente onde o conflito ocorre, como ao lado do sofá que foi escolhido, integrando-o à rotina do tutor e do pet.

Redirecionamento e limites éticos

A mudança de hábito depende de associações claras entre ação e consequência. O reforço positivo, através de elogios ou petiscos quando o gato utiliza o objeto correto, é mais eficaz do que a repreensão. A menta de gato pode servir como indutor para aproximar o animal do novo alvo. Para áreas críticas da mobília, barreiras temporárias, como fita adesiva dupla face, criam uma experiência tátil desagradável que desincentiva o contato sem recorrer a métodos de medo.

Quando a reeducação enfrenta barreiras, existem alternativas que preservam a integridade física do animal. Zazi Todd, especialista no assunto, sugere o uso de capachos de silicone ('soft paws'), que duram até um mês e meio e impedem o dano material sem restringir o movimento natural dos dedos. Em contrapartida, a onixectomia — a remoção cirúrgica das unhas junto com a falange distal — é rechaçada pelo consenso científico e veterinário. A procedimento é doloroso, altera a biomecânica dos membros e pode gerar problemas psicológicos de longo prazo, sendo proibida em diversas jurisdições pelos riscos envolvidos.

Antes mesmo da crise, a escolha dos materiais do mobiliário pode mitigar o conflito. Texturas lisas, como veludo de alta qualidade ou couro denso, oferecem menos atrito e menos retenção de fibras para as garras, tornando-se menos atraentes do que tecidos fofos e trançados. Se a mobília é nova, ela ainda não carrega as marcas olfativas do passado, oferecendo uma janela de oportunidade para estabelecer novos padrões. Em alguns casos, a aceitação de um objeto específico, como uma poltrona antiga designada para esse fim, pode ser o compromisso mais pragmático e menos estressante para a convivência.