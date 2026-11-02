Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Prada Wish Silk Duchesse Pouch: o acessório que revolucionou o design de bolsas em 2026
Gasoduto Belogorsk-Khabarovsk a 95%: malha única elimina isolamento e habilita redirecionamento físico de gás na Rússia
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Caldo de frango com batatas, abacate e estrelas: a pré-fritura de cúrcuma e pimenta-do-reino define o sabor
Azul-marinho no inverno 2026: como a cor revela a textura do tecido ao contrário do preto
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Olhar intensamente definido: o segredo técnico que transforma a estrutura da pálpebra árabe
Cuidado inadequado: como hábitos cotidianos podem afetar a saúde do seu gato
População de corços siberianos cresce cem vezes em Omsk impulsionada por plantações de girassol

Gato rasga o sofá: função biológica e estratégias de redirecionamento

Animais

Quando o sofá exibe novas marcas, a reação imediata do tutor costuma ser a de acusar o animal de malícia ou vingança. No entanto, ao observar o gesto em si — a extensão dos membros, a pressão sobre a fibra têxtil — percebe-se que a ação não é um ataque pessoal, mas uma função biológica que exige gestão, não punição. A destruição da estofagem é o resultado de uma necessidade inata que, se não for redirecionada com precisão, continuará a buscar alvos inadequados.

Кошка точит когти
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка точит когти

A mecânica do gesto

Para o felino, raspar é um ato multifuncional que integra higiene, estereotipo olfativo e estiramento muscular. As glândulas interdigitais liberam feromônos que, ao entrarem em contato com a superfície, criam uma assinatura química. Essa marcação não é apenas visual; é um sinal de domínio espacial que o animal deposita no ambiente. Simultaneamente, o movimento estica os músculos das costas e do cinto escápulo-humeral, funcionando como uma rotina de alongamento necessária para a mobilidade. Ignorar essa dualidade de funções leva a uma solução incompleta, pois o animal não busca apenas 'fazer mal', mas sim completar um ciclo fisiológico e comunicativo.

O erro na escolha do objeto

Muitas vezes, a preferência do gato por móveis em detrimento dos arranhadores comerciais reside na física do objeto. Jackson Galaxi, especialista em comportamento felino e autor de Total Cat Mojo, observa que a estabilidade é o fator decisivo. Um arranhador que balança ou cai perde a credibilidade aos olhos do animal em uma única tentativa. O móvel, por sua vez, oferece a imobilidade e a altura necessárias para que o gato se estique por completo. Além da textura — seja o carpete áspero, o papelão ou o sisal — a massa e a firmeza da estrutura determinam se o objeto será aceito como válido para essa atividade.

A localização estratégica também corrige a noção comum de que o objeto deve ficar em locais 'limpos'. Sara Everett, da Universidade da Geórgia, aponta que os gatos tendem a marcar áreas de alta atividade social e circulação humana. Colocar o arranhador em um canto afastado ou no armário remove o objeto do contexto comportamental do animal. A solução eficaz é posicionar o acessório exatamente onde o conflito ocorre, como ao lado do sofá que foi escolhido, integrando-o à rotina do tutor e do pet.

Redirecionamento e limites éticos

A mudança de hábito depende de associações claras entre ação e consequência. O reforço positivo, através de elogios ou petiscos quando o gato utiliza o objeto correto, é mais eficaz do que a repreensão. A menta de gato pode servir como indutor para aproximar o animal do novo alvo. Para áreas críticas da mobília, barreiras temporárias, como fita adesiva dupla face, criam uma experiência tátil desagradável que desincentiva o contato sem recorrer a métodos de medo.

Quando a reeducação enfrenta barreiras, existem alternativas que preservam a integridade física do animal. Zazi Todd, especialista no assunto, sugere o uso de capachos de silicone ('soft paws'), que duram até um mês e meio e impedem o dano material sem restringir o movimento natural dos dedos. Em contrapartida, a onixectomia — a remoção cirúrgica das unhas junto com a falange distal — é rechaçada pelo consenso científico e veterinário. A procedimento é doloroso, altera a biomecânica dos membros e pode gerar problemas psicológicos de longo prazo, sendo proibida em diversas jurisdições pelos riscos envolvidos.

Antes mesmo da crise, a escolha dos materiais do mobiliário pode mitigar o conflito. Texturas lisas, como veludo de alta qualidade ou couro denso, oferecem menos atrito e menos retenção de fibras para as garras, tornando-se menos atraentes do que tecidos fofos e trançados. Se a mobília é nova, ela ainda não carrega as marcas olfativas do passado, oferecendo uma janela de oportunidade para estabelecer novos padrões. Em alguns casos, a aceitação de um objeto específico, como uma poltrona antiga designada para esse fim, pode ser o compromisso mais pragmático e menos estressante para a convivência.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Jardinagem
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro
Portugal
Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Mulher
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas Dmitriy Sokolov Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
últimos materiais
Gasoduto Belogorsk-Khabarovsk a 95%: malha única elimina isolamento e habilita redirecionamento físico de gás na Rússia
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Gato rasga o sofá: função biológica e estratégias de redirecionamento
Caldo de frango com batatas, abacate e estrelas: a pré-fritura de cúrcuma e pimenta-do-reino define o sabor
Azul-marinho no inverno 2026: como a cor revela a textura do tecido ao contrário do preto
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas
Olhar intensamente definido: o segredo técnico que transforma a estrutura da pálpebra árabe
Cuidado inadequado: como hábitos cotidianos podem afetar a saúde do seu gato
População de corços siberianos cresce cem vezes em Omsk impulsionada por plantações de girassol
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.