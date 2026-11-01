Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Hospital Central de Maputo: incêndio não afeta saúde de residentes próximos
Belgorod substitui grades metálicas por barreira de mil arbustos para restringir pedestres
Ventos acima de 63 km/h por 178 dias: o desafio real de viajar para Wellington e Patagônia
Cientistas explicam o mecanismo de descolamento de grandes blocos de terra no Ártico canadense
A vida pode ter chegado de outro mundo: um experimento espacial revelou a fragilidade das leis biológicas
Moçambique redefine regras mineiras: extensão do contrato em Moma altera royalties até 2044
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Autoridades de Arkhangelsk discutem medidas para evitar êxodo populacional em hub do Ártico
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade

Leitões aquecidos por gansos: a ciência revela a dura necessidade por trás do comportamento

Animais

Em uma fazenda nos Estados Unidos, a rotina do dia a dia foi interrompida por uma cena que desafiou a expectativa imediata de quem a viu: dois leitões recém-nascidos dormiam profundamente sob as asas de uma gansa adulta. A ave, por sua vez, estava em repouso completo, imóvel, enquanto os pequenos se aglomeravam contra seu corpo para se aquecer. A proprietária registrou o momento e o compartilhou em redes sociais, onde a imagem gerou rápida repercussão, sendo interpretada por muitos como um exemplo raro de maternidade entre espécies diferentes.

Поросенок
Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Поросенок

O que a postura realmente indica

A leitura espontânea de "amizade" ou "adoção" é comum, mas a biologia oferece explicações mais precisas para esse comportamento. Leitões são neotênicos, o que significa que, ao nascerem, dependem criticamente de fontes externas de calor para regular a temperatura corporal. A plumagem da gansa atua como uma barreira isolante eficiente contra o resfriamento, transformando o corpo da ave em um recurso térmico funcional. Para o leitão, o instinto de se acasalar com uma fonte de calor estável prevalece sobre a identificação da espécie; o objetivo é fisiológico, não afetivo.

Além da necessidade térmica, o comportamento reflete a natureza altamente social dos suínos. Porcos não evoluíram para viver isolados; em condições naturais, o contato físico constante com a mãe ou a ninhada é essencial para a sensação de segurança e para a redução do estresse. Quando ausentes de sua própria ninhada ou em um ambiente onde a mãe biológica não está presente ou acessível, eles buscam proximidade com qualquer entidade que ofereça contato e ausência de ameaça. A gansa, com seu comportamento calmo e falta de agressividade, atende a esse requisito de "presença segura", permitindo que o leitão relaxe o suficiente para dormir.

Isso não implica necessariamente que a gansa tenha desenvolvido um vínculo emocional materno com os leitões. Gansos são conhecidos por sua territorialidade e, em muitas situações, podem ser agressivos com outros animais. No entanto, neste caso específico, a inércia da ave e a ausência de resposta defensiva sugerem uma ausência de conflito. A interação é, portanto, melhor compreendida como uma coincidência de necessidades complementares: o leitão precisa de calor e contato social, e a gansa, ao estar dormindo, não foi perturbada por uma presença inofensiva que não exigiu reação predatória ou protetora.

A distinção entre o gesto observado e a atribuição de intenção humana é crucial. Aproximar-se de uma fonte de calor é uma ação mecânica e instintiva em jovens mamíferos; confiar que não haverá ataque é uma leitura ambiental correta. O que se vê não é uma escolha moral ou um ato de bondade consciente, mas a interseção de duas necessidades básicas de sobrevivência e conforto em um ecossistema agrícola. Essa dinâmica lembra que, em fazendas, o bem-estar animal depende muito da criação de ambientes que permitam a expressão de comportamentos naturais, como o agrupamento para dormir, independentemente de quem esteja ao redor.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Filipinas devem se tornar o 2º maior mercado global de painéis solares até 2026
Mundo
Filipinas devem se tornar o 2º maior mercado global de painéis solares até 2026
Custos reais de manutenção de raças caninas específicas
Animais
Custos reais de manutenção de raças caninas específicas
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Animais
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
últimos materiais
Leitões aquecidos por gansos: a ciência revela a dura necessidade por trás do comportamento
Hospital Central de Maputo: incêndio não afeta saúde de residentes próximos
Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública
Belgorod substitui grades metálicas por barreira de mil arbustos para restringir pedestres
Ventos acima de 63 km/h por 178 dias: o desafio real de viajar para Wellington e Patagônia
Cientistas explicam o mecanismo de descolamento de grandes blocos de terra no Ártico canadense
A vida pode ter chegado de outro mundo: um experimento espacial revelou a fragilidade das leis biológicas
Moçambique redefine regras mineiras: extensão do contrato em Moma altera royalties até 2044
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Autoridades de Arkhangelsk discutem medidas para evitar êxodo populacional em hub do Ártico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.