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Deep Blue e o mito proibido: a história por trás dos tubarões gigantes revela uma realidade chocante

Animais

A imagem do tubarão-branco como um monstro de dimensões colossais é alimentada por relatos de pescadores e pela cultura pop, onde números como 7, 8 ou até 11 metros surgem com frequência. No entanto, para a biologia marinha, existe um abismo entre a percepção visual e a medição rigorosa. A análise dos fatos revela que o tamanho real desses predadores é governado por limites biológicos claros, e não por lendas.

Акула
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

A biologia do tamanho e o dimorfismo sexual

Para compreender a escala desse animal, é preciso observar primeiro a diferença entre os sexos. O tubarão-branco apresenta um dimorfismo sexual marcante: as fêmeas são significativamente maiores que os machos. Essa característica não é aleatória, mas uma adaptação evolutiva necessária para a reprodução, permitindo que a fêmea armazene maiores reservas energéticas e comporte a prole em desenvolvimento.

Em termos gerais, os machos costumam apresentar comprimentos entre 3,5 e 4 metros. Já as fêmeas variam, em média, de 4,5 a 5 metros. Essa distinção é a base para entender por que a busca por recordes geralmente se concentra nos indivíduos femininos.

O desafio da medição no oceano

A dificuldade em estabelecer um recorde definitivo reside na metodologia. A maioria das observações ocorre em ambiente natural, seja sob a água ou a partir do convés de embarcações. Nessas condições, a refração da luz, o ângulo de visão e a distância do observador criam distorções de perspectiva que tornam a estimativa visual imprecisa.

Mesmo a análise de remanescentes, como dentes ou fragmentos de mandíbula, não oferece precisão absoluta. Calcular o comprimento total do corpo com base em peças ósseas envolve margens de erro que podem inflar artificialmente os números.

O que os dados comprovam

Um levantamento científico de 2023 indica que os espécimes com documentação mais robusta não ultrapassam a marca dos seis metros. Entre os registros mais confiáveis, destacam-se um indivíduo de 5,94 metros encontrado em Ledge Point, na Austrália, e outro de 5,89 metros no Golfo de Lyon, na França.

Há registros, como os do Departamento de Conservação da Nova Zelândia, que sugerem a possibilidade de indivíduos atingirem 6,4 metros. Contudo, tais números permanecem sob debate acadêmico, pois a verificação de medições históricas é complexa e muitas vezes impossível de ser replicada com rigor atual.

O caso de Deep Blue e os mitos dos 10 metros

Deep Blue, a fêmea frequentemente avistada nas Ilhas Havaianas e na Ilha Guadalupe, tornou-se o símbolo do gigantismo da espécie. Embora seja amplamente referida como um exemplar de seis metros devido a vídeos e avistamentos, ela nunca foi submetida a uma medição científica rigorosa. Deep Blue serve como prova da existência de animais excepcionalmente grandes, mas seus números exatos continuam sendo suposições.

Já os relatos de tubarões com mais de 10 metros são, em grande parte, erros de interpretação. Em 1973, o ictiólogo John E. Randall analisou dados de um animal a quem se atribuía 11,1 metros; após examinar os dentes e a mandíbula, concluiu que o tamanho real era de aproximadamente 5,2 metros. Esse tipo de erro, onde fragmentos são mal interpretados e a informação é replicada em sucessivas publicações, criou a ilusão de monstros marinhos.

Até o momento, a ciência não possui evidências irrefutáveis de que os tubarões-brancos modernos superem significativamente os seis metros. Embora a vastidão do oceano possa ocultar exceções, a biologia comprovada mantém a espécie dentro de limites bem definidos, separando a realidade natural da fantasia narrativa.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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