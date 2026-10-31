Higienização das patas do cão após o passeio: riscos sazonais e rotina preventiva

A higienização das patas após o passeio costuma ser vista apenas como uma medida de limpeza doméstica, mas, na prática, trata-se de um procedimento preventivo essencial. A pele das almofadas plantares (os coxins) está em contato direto com agentes químicos e físicos que podem desencadear inflamações, dermatites e desconfortos que o animal não consegue expressar verbalmente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собачьи лапы

Riscos sazonais e sinais de alerta

A urgência do cuidado varia conforme a estação, e a observação atenta do tutor é a primeira linha de defesa. No inverno, o risco principal reside nos reagentes e sais utilizados para degelar calçadas; essas substâncias podem causar ressecamento severo, irritações e fissuras dolorosas. Além disso, há o risco de ingestão de produtos químicos quando o cão lambe as patas após a caminhada.

Já nos meses de calor, a atenção deve se voltar à temperatura do asfalto, que pode provocar queimaduras térmicas, além de traumas mecânicos causados por fragmentos de pedras, espinhos ou detritos urbanos. Lavar as patas não serve apenas para remover a sujeira, mas funciona como um momento de inspeção para detectar cortes ou corpos estranhos precocemente.

Manejo e infraestrutura de limpeza

Para evitar que a rotina de higiene se torne um fator de estresse para o animal, a organização do ambiente é fundamental. A criação de uma "estação de limpeza" — com a utilização de bacias pequenas ou lavadores de patas específicos — torna o processo mais ágil e menos invasivo.

Quanto aos produtos, a escolha deve priorizar a fisiologia do animal. É recomendável o uso de shampoos formulados especificamente para cães, que respeitam o pH da pele canina, evitando a remoção da barreira lipídica natural. O uso de esponjas macias e a secagem completa com toalhas previnem a proliferação de fungos entre os dedos.

Adaptações e cuidados preventivos

A prevenção atua reduzindo a necessidade de intervenções profundas. No inverno, a aplicação de ceras ou cremes protetores antes da saída cria uma barreira física contra o frio e agentes químicos. Complementarmente, a tosa higiênica dos pelos entre as almofadas evita que bolas de neve e gelo se acumulem, reduzindo a irritação local.

No verão, a melhor estratégia é a gestão do horário: priorizar passeios no início da manhã ou ao final da tarde, quando o solo está resfriado. Em situações onde o banho completo é inviável, como em viagens ou trilhas, o uso de lenços umedecidos específicos para pets ou sprays de limpeza pode mitigar a sujeira superficial e oferecer uma desinfecção básica.

A manutenção regular da higiene das patas permite que qualquer alteração na textura da pele ou presença de edema seja notada rapidamente. Quando a observação revela feridas profundas, inchaços persistentes ou sinais de dor intensa, a higienização doméstica atinge seu limite, sendo indispensável a avaliação de um médico veterinário.