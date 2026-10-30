O lado oculto do felino noturno: as reações que revelam uma necessidade biológica esquecida

Para muitos tutores, o dia e a noite parecem abrigar duas espécies diferentes de felinos. De manhã, o gato é uma presença estática, quase uma escultura de pelos aconchegados na cama. À noite, porém, ele se torna um circuito de movimentos abruptos, saltos e perseguições. O vídeo da blogueira Sof Doik, que documenta a rotina de suas três gatas — Lola, Poppy e Leo, ilustra com precisão essa mudança. Enquanto durante as horas de luz elas permanecem imóveis, com as patas ocasionalmente se movendo em pequenos tremores de sono, o início do período noturno desencadeia uma sequência de ações rápidas: correr pela cama, morder lençóis e desaparecer subitamente, como se estivessem fugindo de um crime que não cometeram, mas que o ambiente parece exigir.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кот будит хозяйку утром

O que a observação realmente indica

É comum interpretar essa agitação noturna como uma intenção de causar incômodo ou uma demonstração de teimosia. No entanto, a separação entre o gesto observado e a narrativa humana é fundamental. O que se vê não é uma decisão consciente de atrapalhar o sono do tutor, mas a execução de um programa biológico antigo. Gatos são predadores crepusculares e noturnos; na natureza, seus picos de atividade coincidem com o anoitecer e o amanhecer, horários em que suas presas naturais estão mais vulneráveis. A energia que não foi dissipada durante o dia, devido à falta de estímulos físicos e intelectuais suficientes, acumula-se e precisa ser liberada. A perseguição ao lençol ou ao edredom não é um alvo escolhido por capricho, mas a substituição funcional da caça: o objeto se move, esconde-se ou oferece resistência, ativando o instinto de predador.

A observação de Sof Doik, que descreve um quase 'sinal de alarme' de zoomi (as conhecidas explosões de energia) quando o tutor se deita, reforça a ideia de que a presença e a disponibilidade do humano marcam o tempo biológico do animal. A resposta da comunidade de tutores, que reconhece no vídeo a própria realidade doméstica, não valida a ideia de que o gato age por maldade, mas confirma a tipicidade desse comportamento em ambientes urbanos. Entender a função biológica por trás do gesto — a necessidade de caçar e gastar energia acumulada — permite ver a situação não como um conflito de vontades, mas como a manifestação de uma necessidade fisiológica que o ambiente doméstico não sempre consegue satisfazer adequadamente durante o dia.