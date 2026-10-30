Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
MPT processa Meta: demissões baseadas em votos criam clima de medo
Avito Auto: compradores consultam histórico online antes do contato inicial em 96% dos casos
Esperança de vida em Portugal sobe para 81,85 anos, com disparidades regionais
Sintomas parecidos com gripe: como identificar sinais de alerta de meningite que exigem hospital imediato
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Movimento 'Voz aos Estudantes': cinco mil assinaturas contra exames elitistas
Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica

O lado oculto do felino noturno: as reações que revelam uma necessidade biológica esquecida

Animais

Para muitos tutores, o dia e a noite parecem abrigar duas espécies diferentes de felinos. De manhã, o gato é uma presença estática, quase uma escultura de pelos aconchegados na cama. À noite, porém, ele se torna um circuito de movimentos abruptos, saltos e perseguições. O vídeo da blogueira Sof Doik, que documenta a rotina de suas três gatas — Lola, Poppy e Leo, ilustra com precisão essa mudança. Enquanto durante as horas de luz elas permanecem imóveis, com as patas ocasionalmente se movendo em pequenos tremores de sono, o início do período noturno desencadeia uma sequência de ações rápidas: correr pela cama, morder lençóis e desaparecer subitamente, como se estivessem fugindo de um crime que não cometeram, mas que o ambiente parece exigir.

Кот будит хозяйку утром
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кот будит хозяйку утром

O que a observação realmente indica

É comum interpretar essa agitação noturna como uma intenção de causar incômodo ou uma demonstração de teimosia. No entanto, a separação entre o gesto observado e a narrativa humana é fundamental. O que se vê não é uma decisão consciente de atrapalhar o sono do tutor, mas a execução de um programa biológico antigo. Gatos são predadores crepusculares e noturnos; na natureza, seus picos de atividade coincidem com o anoitecer e o amanhecer, horários em que suas presas naturais estão mais vulneráveis. A energia que não foi dissipada durante o dia, devido à falta de estímulos físicos e intelectuais suficientes, acumula-se e precisa ser liberada. A perseguição ao lençol ou ao edredom não é um alvo escolhido por capricho, mas a substituição funcional da caça: o objeto se move, esconde-se ou oferece resistência, ativando o instinto de predador.

A observação de Sof Doik, que descreve um quase 'sinal de alarme' de zoomi (as conhecidas explosões de energia) quando o tutor se deita, reforça a ideia de que a presença e a disponibilidade do humano marcam o tempo biológico do animal. A resposta da comunidade de tutores, que reconhece no vídeo a própria realidade doméstica, não valida a ideia de que o gato age por maldade, mas confirma a tipicidade desse comportamento em ambientes urbanos. Entender a função biológica por trás do gesto — a necessidade de caçar e gastar energia acumulada — permite ver a situação não como um conflito de vontades, mas como a manifestação de uma necessidade fisiológica que o ambiente doméstico não sempre consegue satisfazer adequadamente durante o dia.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Mais populares
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A geometria da asa do Sukhoi Superjet 100 compensa limitações do motor e entrega vantagem competitiva sobre rivais regionais em consumo de combustível.

Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Geometria do calçado muda a proporção: botas curtas com cadarços criam elegância sem esforço
Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos
A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator
Rolinhos de requeijão com casca de açúcar dupla
Audi Q4 e-tron: recall aponta risco de incêndio em baterias com carga acima de 80%
Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas
Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas
últimos materiais
O lado oculto do felino noturno: as reações que revelam uma necessidade biológica esquecida
Avito Auto: compradores consultam histórico online antes do contato inicial em 96% dos casos
Esperança de vida em Portugal sobe para 81,85 anos, com disparidades regionais
Sintomas parecidos com gripe: como identificar sinais de alerta de meningite que exigem hospital imediato
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Movimento 'Voz aos Estudantes': cinco mil assinaturas contra exames elitistas
Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
Navio-residência infinito para no Camboja: combustível triplica e 200 moradores ficam sem volta paga
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.