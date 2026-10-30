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Raças de cães com tendência ao silêncio

Animais

A busca pelo silêncio dentro de casa é, para muitos futuros tutores, um critério decisivo na escolha de um cão, especialmente em contextos de apartamentos. De acordo com dados compilados pela publicação "Vokrug Sveta", existem raças com uma predisposição genética a evitar o latido excessivo, preferindo a observação ou a comunicação gestual.

Бернский зенненхунд выполняет команду сидеть у деревянного дома
Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Бернский зенненхунд выполняет команду сидеть у деревянного дома

A escala do porte e a gestão do som

O tamanho de um animal não é um indicador direto do volume de sua voz ou da frequência de seus alertas. No caso de raças gigantes, a confiança e a estabilidade temperamental frequentemente se traduzem em silêncio.

O Bullmastiff, por exemplo, substitui o latido por resmungos baixos ou sons nasais para expressar emoções, evitando o uso da voz sem uma causa rigorosamente justificada. O Dogue Alemão, apesar da potência sonora de seu latido quando decide utilizá-lo, é reconhecido por sua natureza equilibrada e inteligência, o que minimiza a necessidade de afirmação vocal. Já o São Bernardo é descrito como um fleumático benevolente, que prioriza o repouso e reserva o sinal sonoro para situações excepcionais que exijam a atenção do tutor.

Contenção e independência: Galgos e raças orientais

O grupo dos galgos — incluindo o Greyhound, o Borzoi Russo, o Saluki e o Afghan Hound — apresenta um comportamento marcado pela distância e pela baixa propensão ao ruído doméstico. O Afghan Hound, especificamente, demonstra uma independência que remete ao temperamento felino, interagindo de forma afetuosa sem recorrer a latidos por motivos triviais. Contudo, essa quietude interna contrasta com a necessidade física de correr e gastar energia durante os passeios, reflexo de sua natureza caçadora.

Similarmente, raças de origem chinesa, como o Chow Chow e o Shar Pei, manifestam um caráter altivo e independente. A ausência de agitação faz com que emitam sons raramente, geralmente limitando a vocalização ao aviso de presença de estranhos no território.

A distinção entre genética e comportamento

Embora a raça ofereça uma predisposição ao silêncio, especialistas alertam que a genética não é uma garantia absoluta de comportamento. O gesto de latir ou calar-se é influenciado por variáveis externas e individuais.

O treinamento precoce é fundamental para estabelecer as regras de convivência. Além disso, fatores ambientais, como a falta de estímulos físicos ou a exposição ao estresse, podem levar até as raças mais silenciosas a vocalizarem. Por fim, existe a individualidade: o temperamento de cada filhote pode divergir dos padrões gerais da raça.

A escolha de um animal, portanto, não deve basear-se apenas na expectativa de silêncio, mas na compatibilidade entre as necessidades da raça e a disponibilidade do tutor em investir tempo e educação no animal.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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