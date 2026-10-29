Mistério felino revelado no Japão: nova descoberta mudou a forma de entender o vínculo com animais

Para muitos donos de gatos, o ronronar do animal ao se aconchegar ao lado é mais do que um som agradável: é o início de uma mudança física. A sensação de alívio após um dia cansado costuma ser atribuída ao conforto emocional, mas pesquisadores do Japão ofereceram um olhar mais rigoroso sobre esse fenômeno. O estudo, conduzido por especialistas da Universidade de Quioto e da Universidade Adzabu, investigou se a convivência com gatos realmente desencadeia alterações mensuráveis na fisiologia humana, ou se se trata apenas de uma percepção subjetiva.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка спит рядом с хозяином

O eixo hormonal entre humano e felino

A equipe analisou a interação entre 19 donos e 29 gatos domésticos ao longo de um mês. O foco da pesquisa recaiu sobre a medição de dois hormônios-chave presentes na urina dos participantes: a ocitocina, frequentemente associada à formação de vínculos sociais e à sensação de apego, e o cortisol, o principal marcador bioquímico do estresse. Os dados foram publicados na revista científica iScience e revelaram uma correlação específica: à medida que os níveis de ocitocina aumentavam nos gatos, os índices de cortisol tendiam a cair em seus respectivos donos.

Essa relação, contudo, não é simétrica. Os pesquisadores não encontraram uma correlação direta entre o nível de cortisol do gato e o do humano. Isso sugere que o mecanismo não funciona como um simples "espelho" emocional, onde o estresse de um refletiria automaticamente no outro. Em vez disso, aponta para uma complexidade na qual o estado de relaxamento ou ligação do animal pode influenciar positivamente o perfil hormonal do humano, independentemente do nível de estresse do próprio felino.

Presença e frequência de contato

Para compreender melhor como essa troca ocorre, o estudo monitorou a proximidade física entre os pares. Utilizando coleiras equipadas com sensores Bluetooth, os cientistas mediram o tempo que os gatos passavam próximos aos donos. As evidências indicaram que os proprietários cujos animais permaneciam frequentemente em seu campo de visão relatavam sentir-se mais alertas e energéticos. Um detalhe notável dessa análise é que a "antiguidade" do relacionamento — ou seja, quanto tempo o casal já conviviam juntos — não determinava esse resultado. O fator decisivo parecia ser a frequência das interações diárias, não a duração total da convivência.

Além disso, donos de gatos com níveis elevados de ocitocina reportaram menos sintomas de ansiedade e desorientação. No entanto, os autores do estudo foram cautelosos ao interpretar esses dados. A pesquisa registra a existência de uma correlação fisiológica, mas não estabelece uma relação de causa e efeito isolada. Ou seja, não é possível afirmar com certeza que o gato é a única variável responsável pela redução do estresse humano, uma vez que outros fatores do ambiente doméstico podem estar em jogo.

Limites da interpretação e cuidados na convivência

A descoberta de uma base fisiológica para o apego entre humanos e gatos não deve ser confundida com uma receita universal para o bem-estar. Os cientistas ressaltam a importância de respeitar a individualidade do animal. Tentar forçar um contato físico para "extrair" os efeitos benéficos da ocitocina pode ser contraproducente. A ocitocina é apenas um dos muitos componentes do bem-estar emocional e não serve como um indicador universal de felicidade ou saúde mental.

O contexto da interação é crucial. Para que o vínculo seja mutuamente positivo, a presença do gato deve ser confortável para ambos os lados. Restraing um animal que não está propenso a receber carícias pode gerar estresse no felino, o que tende a não resultar na redução do cortisol humano esperada. Além disso, a escala da amostra do estudo japonês foi pequena, o que limita a generalização dos achados. Para que essas conclusões sejam consolidadas como padrões universais, novas pesquisas com grupos maiores e mais diversificados são necessárias. Por ora, a ciência confirma que a relação com o gato é biologicamente mais profunda do que a mera companhia, mas sua eficácia depende de um respeito mútuo e de uma convivência harmoniosa.