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O chute do coelho nos gatos é um reflexo caçador e não agressividade

Animais

Muitos tutores de gatos já passaram pela experiência: durante uma brincadeira ou ao estender a mão, o animal agarra o braço com as patas dianteiras e começa a golpear intensamente com as traseiras. Embora a ação possa ser dolorosa, especialistas alertam que não se deve interpretar esse gesto como malícia ou agressividade no sentido humano. Trata-se, na verdade, de um reflexo caçador profundamente enraizado, herdado de seus ancestrais selvagens.

Кошка учится давать лапу
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка учится давать лапу

A mecânica do "chute do coelho"

Na natureza, os felinos utilizam as patas traseiras como ferramentas essenciais de sobrevivência. Esse movimento, frequentemente chamado de "rabbit kick" (chute do coelho), serve para desorientar ou imobilizar rapidamente uma presa que resiste. O processo é sequencial: o gato fixa o alvo com as patas dianteiras e os dentes, enquanto as patas traseiras desferem golpes rítmicos e potentes.

Para o gato doméstico, esse instinto permanece ativo, independentemente da necessidade de caçar para se alimentar. Movimentos bruscos da mão do tutor podem ser interpretados pelo animal, de forma subconsciente, como um estímulo adequado para a prática dessas habilidades. Esse comportamento é especialmente comum em filhotes e gatos jovens, que possuem níveis de energia mais elevados.

Distinguindo o entusiasmo da reatividade

Para compreender o que o animal está comunicando, é necessário observar o contexto geral do gesto. A diferença entre o jogo e o estresse reside nos sinais corporais concomitantes.

Quando o comportamento é motivado pelo entusiasmo da brincadeira, o gato geralmente mantém uma aparência relaxada após a "ataque", continuando a interagir ou afastando-se calmamente. Já em situações de estresse ou hiperexcitação, o gesto vem acompanhado de orelhas coladas à cabeça, pupilas dilatadas, sibilos (chiados) ou movimentos tensos. Nesses casos, o animal perde o controle sobre a força dos golpes e a profundidade das garras.

Redirecionando o instinto

Para evitar ferimentos sem reprimir a natureza do animal, a recomendação de especialistas é o redirecionamento da atenção. Se o gato focar a "caçada" na mão do tutor, a estratégia mais eficaz é interromper imediatamente o contato físico e oferecer um objeto substituto, como um brinquedo macio ou varinhas com penas.

Essa prática ensina ao animal que a satisfação do instinto de caça deve ocorrer com objetos destinados a esse fim. O uso de bolas e brinquedos de perseguir permite que o gato realize suas necessidades motoras sem colocar em risco a integridade da pele dos proprietários.

Sinais de alerta

Embora os chutes sejam naturais, mudanças bruscas no padrão comportamental merecem atenção. Especialistas observam que, se o gato se tornar subitamente mais nervoso, agressivo, apresentar distúrbios no sono ou inquietação incomum, isso pode ser um indicativo de desconforto físico ou dor. Nessas circunstâncias, a consulta com um veterinário é fundamental para excluir causas médicas por trás das alterações de comportamento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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