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Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico

Animais

Quando um gato, habitualmente impecável, deixa de usar a caixa de areia e passa a urinar ou defecar em um tapete perto da porta ou atrás do sofá, a reação imediata do tutor muitas vezes é a limpeza agressiva ou a troca da marca do substrato. No entanto, essa mudança de hábito raramente é um ato de teimosia ou vingança. A observação central aqui é que o animal está comunicando desconforto, seja por questões de organização do ambiente ou por fatores físicos, e não simplesmente ignorando uma regra doméstica.

Кошка бежит от лотка
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка бежит от лотка

A química que o olfato detecta

Um dos erros mais comuns está na higienização. O uso de produtos de limpeza com cheiro forte, como cloro ou géis perfumados, pode ser intolerável para o gato. Como seu olfato é muito mais sensível que o humano, esses odores podem ser interpretados como marcas de um rival ou de um território ocupado. O resultado é o medo de entrar naquele espaço. Especialistas recomendam a limpeza apenas com água morna e sabão neutro, sem fragrâncias. Além disso, o plástico do raso é poroso e, com o tempo, absorve odores que não saem com a lavagem. Se o recipiente tem vários anos de uso, vale a pena substituí-lo por um novo, mesmo que pareça perfeito à vista.

Geografia do conforto

Para o gato, a localização da caixa de areia é tão ou mais importante do que o tipo de substrato. Se ela estiver em um corredor movimentado ou perto de aparelhos elétricos ruidosos, o animal não se sente seguro. O ideal é um lugar tranquilo, longe de máquinas de lavar que podem ligar de surpresa, e com privacidade, sem o fluxo constante de pessoas. A segurança também envolve a possibilidade de visão: o gato precisa ter uma visão do ambiente e a capacidade de sair por diferentes lados, sem se sentir encurralado. Instintivamente, gatos evitam fazer suas necessidades perto de onde comem ou dormem, separando esses rituais.

Espaço físico e textura

Muitos tutores escolhem caixas compactas para economizar espaço, o que pode se tornar um problema. O animal precisa ter espaço suficiente para girar o corpo completamente dentro do raso. A regra prática sugere que o comprimento da caixa deve ser pelo menos uma vez e meia o comprimento do corpo do gato, da ponta do nariz à base da cauda. As bordas altas, úteis para evitar que a areia saia, podem ser difíceis para gatos idosos com problemas articulares ou para exemplares grandes. Se o gato balançar as patas ao sair, isso pode indicar que a textura do substrato é inadequada: grãos grandes demais podem ferir as almofadas, enquanto os muito pequenos podem levantar poeira e causar irritação.

Correção e saúde

Quando o gato já começou a fazer as necessidades fora da caixa, apenas lavar o chão não resolve. Produtos de limpeza comuns não quebram os enzimas da urina, e o cheiro residual atrai o animal de volta para aquele ponto específico. Limpezas com produtos enzimáticos específicos para animais ajudam a remover o odor por completo. Se houver uma mudança de condições, isso deve ser feito gradualmente. Por exemplo, ao trocar a areia, misture a nova à antiga aos poucos. Se o gato insiste em um canto específico, colocar uma segunda caixa ali pode resolver o problema em uma semana. É fundamental não punir o animal; a agressividade ou o estresse causado pelo tutor pioram a situação. Por fim, se a mudança de comportamento foi súbita e acompanhada de inquietação, a visita ao veterinário é essencial. Muitas vezes, a recusa da caixa é sinal de dor ao urinar, o que cria uma associação negativa com o recipiente. Ao eliminar fatores de desconforto, como odores químicos, ruído e falta de espaço, é comum ver o retorno aos hábitos adequados em uma a duas semanas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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