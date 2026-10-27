Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
A ilusão de segurança nos bancos traseiros: modelos populares falharam em testes críticos de impacto
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Chevrolet Bolt EV atinge 750 mil quilômetros e surpreende especialistas em longa durabilidade
Mexilhão mediterrâneo rompe isolamento do Mar Cáspio e consolida populações estáveis
Chuba curta e calças: como a quebra de linha na altura do quadril altera a percepção do volume no torso
Hailey Bieber adota cacau com marshmallow: tom neutro frio alonga intervalo entre manutenções
Potentilla Pink Paradise mantém cor fidedigna com sol e sombra parcial
Caso de zika vírus é confirmado em viajante russa após retorno de temporada na Indonésia
Amadeu Guerra defende atualização do regime jurídico do direito de manifestação via Assembleia da República

Raposas e seus refúgios: os riscos sanitários ao encontrar tocas na natureza selvagem

Animais

Caminhar por matas ou à beira de ravinas pode revelar uma estrutura subterrânea complexa o que, à primeira vista, parece apenas um buraco na encosta. As raposas são hábeis em estabelecer seus territórios, criando o que podem ser verdadeiras residências multiplataformas, utilizadas por gerações consecutivas de predadores.

Лиса и Мышь в Лесу
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лиса и Мышь в Лесу

A anatomia do abrigo

Para construir seu refúgio, as raposas tendem a escolher encostas arenosas. Esse tipo de solo facilita a escavação e, por não reter água, mantém a toca mais seca e confortável. O habitação típica possui uma organização funcional: a entrada principal costuma ser estreita e discreta; uma rede de túneis se estende profundamente sob a terra; existe uma câmara de ninho, localizada a uma profundidade de um a três metros, onde a fêmea prepara o espaço para os filhotes; e, crucialmente, há saídas de emergência. Esses acessos alternativos são elementos de segurança vitais, permitindo que a família escape rapidamente em caso de ameaça.

Vale notar que as raposas nem sempre são construtoras diligentes. É comum que elas ocupem abrigos vazios de texugos ou dividam o espaço subterrâneo com os antigos proprietários, adaptando-se ao que já existe.

Por que manter distância

Mesmo que a toca pareça abandonada, a curiosidade deve ser evitada. O perímetro ao redor da entrada frequentemente apresenta restos de comida, ossos e penas, já que as raposas não investem esforço em manter uma higiene impecável em sua vizinhança imediata. No entanto, o maior perigo não reside nos detritos visíveis, mas nas ameaças invisíveis à saúde humana e de animais de estimação.

As raposas são vetores naturais do echinococcosis, uma doença parasitária. Os ovos do parasita são liberados no solo junto com as fezes do animal. Se entrarem no organismo humano, por exemplo, através de mãos sujas após contato com a terra, podem causar lesões graves no fígado. A doença é particularmente insidiosa porque pode evoluir por anos sem apresentar sintomas claros, tornando-se difícil de detectar precocemente.

Além do parasitismo, existe o risco da raiva. As raposas são um dos principais transmissores do vírus. Um animal infectado pode exibir comportamento imprevisível e agressivo. Tentativas de espiar a toca, tirar filhotes do interior ou até mesmo permitir que um cacholo fareje a entrada podem levar a um contato direto com um predador doente.

Limites do cuidado e segurança

Diante da descoberta de uma toca, a distância é a regra fundamental. Especialistas recomendam seguir diretrizes práticas para minimizar riscos. A observação deve ocorrer apenas de longe. Não se deve tentar cavar os túneis ou verificar a profundidade da estrutura com as mãos. Da mesma forma, é essencial impedir que cães de estimação se aproximem da entrada, uma vez que, por instinto, eles podem tentar entrar no buraco ou entrar em conflito com os moradores do local.

Compreender como vivem esses animais selvagens permite evitar riscos desnecessários e promove uma coexistência segura com a natureza, protegendo tanto o bem-estar humano quanto o de pets domésticos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Jardinagem
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
Jardinagem
Broto lateral: como afeta a qualidade da uva na videira
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mais populares
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos

Análise do comportamento felino revela que gestos como o atrito da cabeça e o sono em proximidade funcionam como marcadores químicos e sinais de segurança, redefinindo a percepção do vínculo com o tutor.

Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Esmalte laranja mandarina: escolha do tom pelo subtom da pele e efeito do acabamento
Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
últimos materiais
Raposas e seus refúgios: os riscos sanitários ao encontrar tocas na natureza selvagem
A ilusão de segurança nos bancos traseiros: modelos populares falharam em testes críticos de impacto
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Chevrolet Bolt EV atinge 750 mil quilômetros e surpreende especialistas em longa durabilidade
Mexilhão mediterrâneo rompe isolamento do Mar Cáspio e consolida populações estáveis
Chuba curta e calças: como a quebra de linha na altura do quadril altera a percepção do volume no torso
Hailey Bieber adota cacau com marshmallow: tom neutro frio alonga intervalo entre manutenções
Potentilla Pink Paradise mantém cor fidedigna com sol e sombra parcial
Caso de zika vírus é confirmado em viajante russa após retorno de temporada na Indonésia
Amadeu Guerra defende atualização do regime jurídico do direito de manifestação via Assembleia da República
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.