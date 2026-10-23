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Uivos e agitação de cães: ciência explica o que parece ser premonição

Animais

O uivo noturno de um cão ou a agitação súbita de um animal de estimação frequentemente despertam superstições em seus tutores, alimentando a crença de que os cães possuiriam a capacidade mística de prever doenças ou catástrofes naturais. No entanto, ao analisar esses comportamentos sob a ótica da biologia e da fisiologia, como sugerem especialistas do American Kennel Club (AKC), a percepção de "presságios" se dissolve em favor de reações sensoriais concretas.

O uivo, por exemplo, é frequentemente interpretado como um sinal de mau agouro. Na realidade, trata-se de uma ferramenta de comunicação. O gesto de uivar pode ser uma resposta a sirenes, um chamado para outros cães distantes ou uma tentativa de captar a atenção do dono. O que parece ser uma reação ao invisível é, quase sempre, uma resposta a estímulos sonoros que a audição humana, menos sensível, simplesmente não consegue captar.

A mecânica dos sentidos e a percepção de perigo

A chamada "intuição canina" — quando o animal treme, chora ou segue o tutor insistentemente — encontra explicação na superioridade dos órgãos sensoriais do animal. A capacidade de detectar vibrações sonoras e ultrassons permite que o cão perceba a aproximação de tempestades ou oscilações sísmicas muito antes de qualquer sinal humano.

Além do som, o olfato desempenha um papel crucial na interação homem-animal. Receptores olfativos apurados permitem que os cães identifiquem alterações no fundo hormonal humano; eles conseguem detectar o cheiro do cortisol ou da adrenalina. Assim, a agitação do animal não é uma previsão do futuro, mas uma reação imediata ao estresse do tutor, muitas vezes antes que a própria pessoa tenha consciência de sua ansiedade.

Quando um cão se recusa a seguir por um caminho habitual ou tenta desviar o tutor de certa direção, a interpretação comum é a de que o animal estaria "protegendo" o dono de um destino ruim. Contudo, esse comportamento costuma estar ligado a fatores materiais: um odor desconhecido que sinaliza perigo, a lembrança de uma experiência negativa anterior naquele local ou um ruído perturbador.

Diante de mudanças bruscas de comportamento, a recomendação de especialistas é substituir a superstição pela observação. Verificar a presença de ruídos ou cheiros estranhos, assegurar que o animal não esteja sentindo dor física e não forçar o movimento caso haja medo evidente são as medidas adequadas. Cada reação incomum do cão é, fundamentalmente, um sinal sobre seu próprio estado interno ou sobre alterações no ambiente que ele processa com maior intensidade do que nós.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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