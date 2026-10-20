A surpreendente sociabilidade do Devon Rex: descubra o que o torna único

O Devon Rex é frequentemente descrito por seus tutores como um animal de temperamento "inexaurível". A observação central de quem convive com a raça não é apenas a estética singular — as orelhas proeminentes e a pelagem ondulada -, mas a persistência com que o gato busca a proximidade humana, movendo-se de cômodo em cômodo para acompanhar o tutor. Esse comportamento, que muitos interpretam como uma necessidade emocional de atenção, reflete a alta sociabilidade da raça, posicionando-a mais como um "vizinho comunicativo" do que como o animal independente estereotipicamente associado aos felinos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка Девон Рекс

Paralelos de temperamento e morfologia

Quando se busca entender se essa conduta é exclusiva do Devon Rex, especialistas e veterinários apontam cinco raças que compartilham semelhanças, seja na estrutura física ou na dinâmica de interação com o ser humano.

O Cornish Rex é o parente mais próximo visualmente, com a mesma pelagem ondulada e orelhas grandes. Embora tenham origens genéticas distintas — a mutação do Cornish surgiu na Cornualha, na década de 1950 -, a resposta comportamental é quase idêntica: alta energia e baixa tolerância à solidão, demandando presença humana constante.

Já o Sphynx (gato esfingue) aproxima-se do Devon Rex pela morfologia craniana, com maçãs do rosto largas e formato cuneiforme. No aspecto comportamental, ambos operam como "ímãs", buscando contato tátil e calor. Um ponto de convergência crítico entre as duas raças é a predisposição à cardiomiopatia hipertrófica (HCM), o que torna a escolha de criadores responsáveis, que realizem testes genéticos e triagens de saúde, uma medida essencial.

Variações no vínculo e na aparência

Existem outras raças com pelagem exótica que, embora sociáveis, manifestam a interação de forma distinta. O LaPerm, originado em uma fazenda no Oregon em 1982, possui pelos em espirais que lembram babados. Seu temperamento é mais equilibrado; a afeição é demonstrada por gestos delicados, como tocar levemente o tutor com a pata para chamar a atenção, contrastando com a efusividade do Devon Rex.

O Selkirk Rex apresenta a maior massa corporal entre as raças de pelos cacheados, assemelhando-se a um urso de pelúcia. É a opção para quem busca a estética do rex, mas prefere um animal mais calmo e vagaroso. A contrapartida reside na manutenção: a densidade dos cachos exige escovação regular para evitar nós.

Por fim, a gata birmanesa, embora não possua a pelagem ondulada ou as orelhas características, é a que mais se aproxima do Devon Rex no chamado "temperamento canino". São animais extremamente sociais que preservam comportamentos lúdicos de filhote mesmo na idade adulta, priorizando a interatividade e a integração total com a rotina da família.

A escolha de qualquer uma dessas raças envolve a compreensão de que a aparência exótica é acompanhada de necessidades específicas. A decisão final deve basear-se na disposição do tutor em gerir os cuidados de saúde e o tempo necessário para suprir a demanda social desses animais.