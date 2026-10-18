Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Por que seu gato faz xixi por vingança: entenda o comportamento felino

Animais

Para muitos tutores, o cheiro intenso de urina na casa é sinônimo de teimosia ou birra. No entanto, observar o animal em ação revela uma mecânica muito diferente. Um gato que marca território não está tentando destruir móveis por vingança; ele está executando um gesto específico, distinto do ato de urinar para eliminar resíduos. A diferença reside na postura, no volume e na localização, elementos que permitem separar o comportamento instintivo de um possível problema de saúde ou de conforto.

Духи для кошек: спорная практика
Photo: NewsInfo.Ru by Сергей Ермаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Духи для кошек: спорная практика

A distinção começa pela observação física. Ao se deparar com um incidente, é crucial notar como o animal se posiciona. Se o gato está em pé, com as patas traseiras estendidas e a cauda erguida verticalmente, emitindo jatos curtos e fortes contra superfícies verticais — como a lateral do sofá ou a parede -, trata-se de marcação. O volume de líquido é mínimo, mas a concentração de compostos odoríferos é máxima. Em contrapartida, um gato que apresenta desconforto ou simplesmente está urinando fora da caixa fará um movimento de agachamento sobre uma superfície horizontal, como o chão ou um tapete, produzindo uma quantidade de urina significativamente maior, igual à de uma necessidade fisiológica comum.

A função do cheiro e as causas reais

No reino felino, os odores funcionam como mensagens diretas. Ao deixar suas secreções, o gato transmite informações biológicas: idade, status social e disponibilidade reprodutiva. A casa, para o animal, é um território que precisa ser assinado e reafirmado periodicamente. Existe um equívoco persistente de que apenas machos inteiros marcam território; na realidade, fêmeas e animais castrados também podem exibir esse comportamento, embora com menor frequência. Isso sugere que a motivação não é puramente hormonal, mas pode estar ligada a outros fatores contextuais.

As principais gatilhas para essa conduta incluem a maturação sexual, que geralmente ocorre entre os 6 e 8 meses de idade, ativando o desejo de sinalizar para parceiros ou rivais. Contudo, o estresse é um fator determinante. Mudanças bruscas, como reformas, mudanças de moradia ou a chegada de um novo membro da família, podem levar o gato a recobrir o ambiente com seu próprio cheiro para criar uma zona de segurança psicológica. Outro aspecto importante são os estímulos externos: se o gato marca perto da porta de entrada ou das janelas, provavelmente detectou o odor de outro felino fora de casa, sentindo a necessidade instintiva de reafirmar seus limites.

Abordagem prática e prevenção

A resolução do problema exige um diagnóstico preciso antes da ação. O primeiro passo é sempre médico. É necessário descartar causas fisiológicas, como cistite ou urolitíase, que podem causar desconforto e levar o gato a evitar a caixa sanitária. Se o animal já foi castrado, o veterinário deve verificar se não há tecido hormonal remanescente. Apenas após excluir a dor ou a doença, a questão pode ser tratada como comportamental.

A limpeza também requer técnica. Produtos caseiros comuns muitas vezes falham em remover os cristais de ácido úrico, que continuam a atrair o gato para o mesmo local. O uso de produtos enzimáticos, que quebram as moléculas orgânicas, é a única forma eficaz de eliminar o rastro olfativo. Para localizar manchas secas e antigas, uma lanterna ultravioleta pode ser útil, revelando os pontos exatos que precisam de tratamento profundo.

Se a causa for o estresse, a solução passa pela previsibilidade do ambiente. Oferecer ao gato espaços verticais, como estantes ou arranhadores, onde ele possa observar o ambiente com segurança, ajuda a reduzir a ansiedade. Em casas com múltiplos animais, é essencial garantir que cada um tenha suas próprias fontes de comida, água e caixas de areia, evitando conflitos de hierarquia. A punição física ou verbal é contraproducente: o medo aumenta o estresse, o que, ironicamente, intensifica a necessidade de marcar o território como mecanismo de autodefesa emocional.

A prevenção mais eficaz reside na castração precoce, antes da plena maturidade sexual, o que reduz drasticamente a motivação hormonal. Além disso, enriquecer o ambiente com jogos interativos e locais seguros de descanso permite que o gato canalize sua energia e se sinta seguro e confortável em seu espaço, sem a necessidade de deixar mensagens químicas agressivas ou defesas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Curiosidades
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Mulher
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio Ksenia Semenova Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota Petr Ermilin
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Tendência 2027 prioriza manicure liso e efeito perolado sem strass
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
últimos materiais
Por que seu gato faz xixi por vingança: entenda o comportamento felino
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio
Crisântema em vaso: temperatura e quarentena alteram a sobrevivência da floração
Venezuela: remessas financeiras de migrantes cobrem apenas parcela do custo de vida mensal
Pneus de inverno falham no teste: apenas dois modelos garantem segurança real
Gola com zíper vertical: cardigã redefine proporções do tronco no outono
Bolívia planeja reativação ferroviária para conectar La Paz ao Porto de Arica
General Motors muda estratégia: sedã foge de híbridos pesados e ganha identidade própria
Por que o brilho parece vir de dentro da camada: descubra a manicure de vidro
Vacina da gripe: por que ela não causa a doença e quem precisa tomar com urgência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.