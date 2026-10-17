Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Queimar folhas de louro em casa: por que a prática é perigosa para a respiração e o ar interno
Ministro fustiga atrasos crónicos: INATRO deixa cidadãos e empresas em apuros em Maputo
Titãs das florestas africanas: potência que supera qualquer expectativa humana
Como ensinar o comando 'lugar' ao cão com base na associação positiva
Porto atinge marca de 700 startups e aposta na retenção de talento via qualidade de vida
Limpeza de pisos: a técnica de remoção de detritos evita riscos e manchas
China corta reembolso de IVA para exportação de elétricos: fim do subsídio encerra era dos EVs baratos
Sede constante por dias? Entenda a diferença entre normalidade e alerta
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026

Judaísmo e islamismo proíbem consumo de carne suína por razões econômicas e de identidade

Animais

A pergunta sobre por que o judaísmo e o islamismo impõem uma proibição estrita ao consumo de carne suína costuma receber uma resposta simplista: a higiene. É comum a crença de que, nas condições climáticas áridas do Oriente Médio, a carne corria rapidamente, provocando doenças, e que sábios antigos instituíram a veda­ção para preservar vidas. Contudo, à luz da ciência moderna e da história, essa versão médica não resiste a uma análise crítica.

Свежее мясо в витрине
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свежее мясо в витрине

O mito da medicina antiga

Porcos podem, de fato, ser vetores de parasitas perigosos. As mais conhecidas são as tricocefalas (responsáveis pela tricocefalose, que causa febre e danos orgânicos) e a solitária do porco, cujas larvas podem afetar o cérebro humano. No entanto, essa lógica apresenta uma contradição interna. Se a proibição fosse baseada em normas sanitárias, outras carnes seriam igualmente excluídas. O bovino, por exemplo, pode ser fonte da solitária bovina, e o ovino, da brucelose, sendo ambos permitidos nos mesmos contextos culturais.

Além disso, os sintomas da tricocefalose surgem semanas após a ingestão. Estabelecer a relação entre uma doença e uma refeição consumida meses antes, sem microscópios ou laboratórios modernos, era praticamente impossível. Cientistas só provaram a ligação entre carne suína e tricocefalas no final do século XIX, o que torna inverossímil atribuir a legisladores antigos um conhecimento biológico tão avançado.

Economia de sobrevivência: o porco como concorrente

Antropólogos propõem uma explicação mais pragmática, vinculada à ecologia e à economia da região. O porco é um animal de floresta, adaptado à sombra e à umidade. Diferentemente de ovelhas e cabras, ele tolera mal o calor intenso e as longas travessias no deserto.

Para povos nômades, a criação de porcos era extremamente desvantajosa por três razões principais: os recursos, já que o animal consome os mesmos alimentos que o ser humano (grãos e raízes), tornando-se um competidor direto pela comida; a produtividade, visto que não fornece lã nem leite, apenas carne; e o transporte, uma vez que é impossível conduzir manadas de porcos por longas distâncias junto com o rebanho principal.

Nas condições climáticas secas, a criação de suínos representava um luxo insustentável, beirando a ruína econômica. A proibição, no âmbito estatal e religioso, pode ter simplesmente formalizado uma prática econômica já consolidada.

A questão da identidade

Descobertas arqueológicas introduzem um aspecto social nesse cenário. Escavações em Canaã indicam que os assentamentos dos antigos israelitas apresentavam quase ausência de ossos de porco, enquanto povos vizinhos, como os filisteus, deixavam vestígios abundantes desses restos.

Provavelmente, a recusa da carne suína tornou-se um poderoso instrumento de autoidentificação. Isso permitia traçar uma fronteira clara entre "nós" e "eles": "nós somos aqueles que não comem porco". A regra religiosa ajudou a manter a separação cultural do povo entre outras civilizações.

Como isso funciona hoje

Os textos sagrados modernos não oferecem justificativas médicas, classificando os animais por características externas, como a presença de cascos fendidos e a ruminação. O porco atende a apenas um desses critérios, o que o torna "imundo" do ponto de vista dogmático.

Nos dias atuais, graças ao controle veterinário, a carne comercializada nas lojas é segura. No entanto, o risco de infecção por parasitas persiste no consumo de carne de animais selvagens, como javalis, ursos ou texugos. Especialistas enfatizam que qualquer carne que não tenha passado por inspeção oficial exige um processamento térmico rigoroso e prolongado a altas temperaturas para garantir a segurança.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Onigiri de atum: o diferencial do arroz sem vinagre
Receitas e Culinária
Onigiri de atum: o diferencial do arroz sem vinagre
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Preparação de solo para fruteiras: especialistas alertam para hidrologia do local
Jardinagem
Preparação de solo para fruteiras: especialistas alertam para hidrologia do local
Mais populares
Stir-fry de frango: o papel do amido de milho na crosta dourada

O amido de milho é o detalhe decisivo na preparação, pois cria uma camada fina que garante a formação de uma crosta dourada durante a fritura.

Stir-fry de frango: o papel do amido de milho na crosta dourada
Flores que viram pretas em dias nublados: o lírio-de-um-dia Night Embers muda tudo no jardim
Flores que viram pretas em dias nublados: o lírio-de-um-dia Night Embers muda tudo no jardim
O brilho do olho de gato revela um novo padrão de beleza e técnica na nail art
O que a deformação ocular de WASP-17 b significa para a ciência planetária?
Ativos russos congelados: uma luta por dinheiro ou pelo controlo de um futuro acordo? Anastasiya Zhukova Dívida em alta: Lula e Flávio divergem sobre quem vai arcar com o ajuste Evgenia Rumyantseva Navios recusam atracar na Bulgária: safra de trigo fica retida no sul do Mar Negro Ksenia Semenova
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Receita fácil de nuggets de frango: sabor caseiro e crocância perfeita
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Justiça Eleitoral esclarece dúvida
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Justiça Eleitoral esclarece dúvida
últimos materiais
Ministro fustiga atrasos crónicos: INATRO deixa cidadãos e empresas em apuros em Maputo
Titãs das florestas africanas: potência que supera qualquer expectativa humana
Como ensinar o comando 'lugar' ao cão com base na associação positiva
Judaísmo e islamismo proíbem consumo de carne suína por razões econômicas e de identidade
Porto atinge marca de 700 startups e aposta na retenção de talento via qualidade de vida
Limpeza de pisos: a técnica de remoção de detritos evita riscos e manchas
Ativos russos congelados: uma luta por dinheiro ou pelo controlo de um futuro acordo?
China corta reembolso de IVA para exportação de elétricos: fim do subsídio encerra era dos EVs baratos
Dívida em alta: Lula e Flávio divergem sobre quem vai arcar com o ajuste
Sede constante por dias? Entenda a diferença entre normalidade e alerta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.