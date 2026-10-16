Significado do gesto do cão ao colocar a pata em humanos: atenção, conforto e sinais de dor

Ao colocar a pata sobre o joelho durante o jantar, empurrar o cotovelo contra o sofá ou bater no ombro do passageiro traseiro, o cão realiza um gesto físico concreto. Não se trata de um código universal, mas de uma interação cujo significado muda conforme o contexto, o horário e, sobretudo, o resultado que o animal obteve historicamente ao realizar aquele movimento. Tatiana Yastremski, gerente de comportamento no Centro de Bem-estar Animal St. Hubert's e treinadora certificada, observa que o toque pode sinalizar desejo de atenção ou a necessidade de que a pessoa execute uma ação específica. Chris Lavirisid, fundador da PK9 Gear e treinador principal da escola Positive K9 Training em Melbourne, ressalta que o mesmo gesto pode ter significados opostos em situações distintas.

Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain Собака лежит на ногах хозяина

O gesto como solicitação direta

A causa mais frequente para essa conduta é o pedido de atenção ou de uma ação humana. O cão pode estender a pata quando precisa de ajuda: uma bola presa sob o móvel, o momento de sair para passear ou a obtenção de um petisco após a refeição. Nesses casos, o gesto funciona como uma instrução direta: "Faça isso para mim”. No entanto, é fundamental considerar a origem dessa hábito. Muitas vezes, ele deriva do treino do comando "deixa a pata”. Como aponta Lavirisid, muitos tutores ensinam esse comando apenas por parecer charmoso. Se o tutor não limitar o uso do gesto estritamente ao comando, o cão começa a aplicá-lo para obter atenção geral. "Quanto mais tempo você gasta recompensando essa ação, maior a probabilidade de o cão tentar usá-la novamente”, diz Lavirisid. "Você pode querer a pata apenas quando pedir, mas talvez não tenha ensinado ao cão exatamente isso”.

Incluso sem treinamento formal, os cães podem desenvolver essa estratégia por conta própria. Lavirisid nota que alguns animais descobrem acidentalmente que o toque da pata interrompe suas atividades: você para, olha para eles, fala com eles. Para o cão, isso costuma ser suficiente para que o gesto se fixe como método para interromper a atividade atual da pessoa.

A continuação de uma sensação agradável

O cenário muda quando você acaricia as orelhas do cão e se distrai com o celular. A pata que repousa na sua mão nesse instante é, segundo Yastremski, um "pedido de afeto”. O cão usa a pata para comunicar que o que estava acontecendo antes era prazeroso e que deseja a continuação. Isso pode envolver carícias, massagens ou coçadelas em pontos que o animal particularmente aprecia.

Para compreender se o cão deseja a continuação, um teste simples é fazer uma pausa. Se ele estiver satisfeito, se afastará. Se precisar da continuação, provavelmente parecerá relaxado, apoiará-se em você e sua pata chegará exatamente no momento em que suas mãos deixarem de se mover. É a mecânica do reforço: o movimento das mãos traz prazer, a interrupção provoca o pedido de retomada.

Conforto e leitura do estado humano

Cães são atentos às pessoas com quem convivem. Notam mudanças na postura, na respiração, no tom de voz e na rotina. Quando algo parece estar errado, alguns cães reagem colocando a pata na pessoa. Yastremski descreve isso como um gesto de conforto ou empatia: "Nossos cães sentem quando uma pessoa está triste ou estressada porque nos observam com tanta atenção. Colocar a pata pode ser um gesto de consolo”.

Esse comportamento frequentemente aparece em momentos calmos e silenciosos. Você está sentado no sofá após um dia difícil ou claramente chateado. O cão se aproxima, senta ao seu lado e coloca a pata na sua perna. Não há aqui um pedido de comida ou de jogo. Trata-se de presença, semelhante ao que faz um amigo próximo. É importante distinguir isso de um comportamento brincalhão: no momento de apoio emocional, o cão geralmente está imóvel, calmo e focado na pessoa.

A necessidade de segurança do próprio cão

A outra face do comportamento de "consolo” é a necessidade do próprio cão de ser consolado. A pata, em situações de estresse, pode ser uma maneira de pedir tranquilidade e segurança. Yastremski destaca que esse gesto é comum em tempestades, fogos de artifício, visitas ao veterinário, viagens de carro ou em qualquer situação que cause ansiedade.

Nesse caso, a linguagem corporal será visivelmente diferente da relaxada ou brincalhona. Um cão ansioso pode respirar pesadamente, tremer, bocejar frequentemente ou manter as orelhas pressionadas para trás. Se você vê a pata combinada com esses sinais, é um indicativo de que o cão não está brincando nem pedindo petisco, mas sim em estado de desconforto e buscando uma âncora de segurança em sua presença.

Sinal de dor física

Em alguns casos, o uso frequente das patas deve ser tratado com seriedade. Yastremski alerta que o aumento súbito na frequência desses gestos, especialmente em um cão que não costumava fazê-los, pode ser um sinal de dor física. "Donos cujo cães raramente colocavam a pata, mas agora o fazem com mais frequência ou de forma contínua, devem procurar um veterinário para descartar problemas de saúde”.

Lavirisid destaca uma situação facilmente negligenciada: se o cão coloca a pata em você quando você o toca ou examina, e ao mesmo tempo vira a cabeça, tensiona ou tenta se afastar, ele pode estar se sentindo desconfortável. "Isso é completamente diferente de um cão relaxado pedindo mais uma carícia, embora em ambos os casos você receba a pata”, afirma ele. Se isso acontecer, deve-se interromper a ação e dar ao cão uma pausa. O chave aqui é a mudança de comportamento: um cão que sempre colocou a pata provavelmente está se comunicando da forma como aprendeu. Mas se for algo novo ou acompanhado de tensão, é um sinal que requer atenção.

Fatores de raça e contexto

Os dois especialistas reconhecem que algumas raças usam mais as patas dianteiras na comunicação. Yastremski observa que boxers e rottweilers são mais propensos a isso do que outros. Lavirisid acrescenta: "Na brincadeira, eles podem ser bastante fisicamente contactuais usando as patas. Eu olharia para essas coisas, e não apenas para a raça”. Mesmo que um boxer coloque a pata, o contexto é crucial: há um brinquedo por perto? O corpo do cão está relaxado e brincalhão ou algo mais está acontecendo? A raça é apenas um fator de predisposição, e não uma explicação para o momento presente.

Como responder

Lavirisid enfatiza que a resposta correta depende da causa do comportamento. Se o cão precisa sair, solte-o. Se ele está desconfortável com suas ações, pare e dê espaço. Ignorar esses momentos na tentativa de "ensinar” o cão não funciona se ele realmente precisa de ajuda ou está sentindo dor/medo.

No entanto, se o comportamento se tornou obsessivo ou exigente, Lavirisid recomenda uma abordagem em duas etapas. Primeiro, pare de recompensar essa ação (não dê petiscos, não olhe, não fale). Segundo, peça ao cão para executar uma ação incompatível e recompense-a. Por exemplo, mantenha as quatro patas no chão ou mande-o para a sua almofada e elogie pela permanência calma lá. Não use o comando "sentado” como alternativa, pois o cão pode continuar a colocar a pata enquanto está sentado.

O conselho principal: ensine um comportamento substitutivo em momentos calmos, e não quando o cão já começou a colocar a pata de forma exigente. E se uma pata suave de vez em quando é aceitável para você, não há necessidade de transformar isso em um problema. Compreender o contexto e as consequências permite não interpretar cada toque como uma emoção, mas vê-lo como uma ação específica, direcionada a obter um resultado concreto.