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Dogas como status e a popularização de híbridos de design

Animais

Escolher um cão em 2026 deixou de ser apenas uma questão de afinidade com o animal; tornou-se uma declaração de estilo de vida. A preferência por raças tradicionais, como labradores e spitz, está cedendo espaço para novos favoritos que exigem maior envolvimento, atividade física e investimento financeiro. O comportamento observado nesse mercado reflete não apenas o bem-estar do cão, mas também a postura humana diante da responsabilidade de coabitação.

Доберман выполняет команду рядом на городской прогулке
Photo: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
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Um dos movimentos mais visíveis é a popularização dos chamados "cãezinhos de design”, ou híbridos intencionais. O cruzamento consciente de raças puras busca combinar características externas e comportamentais específicas. Entre os nomes mais requisitados estão o Maltipoo (mistura de maltês e poodle toy), o Labradoodle (labrador e poodle) e o Cockerdoodle, que incorpora o Labradoodle e outras linhagens na genealogia.

Esses cruzamentos muitas vezes resultam em animais com melhor resistência à saúde em comparação com raças de linhagem muito estreita. Contudo, essa "exclusividade” tem um preço: filhotes de criadores qualificados podem custar até 300.000 rublos. O cinólogo Artyom Kiselyov, que falou em entrevista ao portal 63. ru, observa que esses cães atuam como uma espécie de "embarcação-estrela” no mundo dos pets, sinalizando o status do dono. O gesto de adquirir um animal raro não é apenas um ato de afeto, mas uma escolha estética e social que define a imagem pública do proprietário.

O animal como extensão da identidade física

Paralelamente, cresce o interesse por cães "atletas”. Na era do culto ao corpo, donos optam por dóbermanes ou retrievers golden, cujos corpos musculados e definidos se tornam uma extensão visual do estilo de vida ativo de seus tutores. A escolha desses animais demonstra a disponibilidade humana para caminhadas longas e esportes, exigências biológicas inegociáveis para essas raças. Não se trata apenas de ter um cão bonito, mas de sustentar a rotina física que ele demanda para manter-se saudável.

Por trás dessa moda de status, há uma realidade biológica que impõe limites. As despesas anuais com manutenção de cães aumentam entre 10% e 15%, e o mercado observa que os proprietários aceitam esse custo, mas nem sempre compreendem as necessidades fisiológicas específicas:

  • Dóbermanes: apesar da pelagem curta, são extremamente sensíveis ao frio e exigem dietas rigorosamente balanceadas.
  • Retrievers Golden: conhecidos por seu temperamento amigável, muitas vezes possuem predisposição genética a reações alérgicas, especialmente os de cor clara.
  • Dobermans Alemães: permanecem na categoria de luxo, exigindo muito espaço físico e um orçamento significativo para ração de alta qualidade e cuidados veterinários.

"As pessoas querem ver o cão não apenas como um membro da família, mas como um atributo da sua vida, uma parte do seu posicionamento e imagem. Grandes cães-atletas transmitem exatamente essa sensação de status”, explica Kiselyov. A intenção humana de projeção social precisa ser equilibrada com a capacidade real de atender às necessidades vitais do animal, um compromisso que vai além da aparência.

A queda do Corgi e a correção de expectativas

A moda cíclica, que costuma durar de 20 a 25 anos por raça, mostra sinais de enfraquecimento no interesse pelo Welsh Corgi Pembroke. A explicação para essa mudança reside no choque entre a realidade do dia a dia e as representações ideais nas redes sociais. O que era visto como fofura se revela, muitas vezes, como incompatibilidade comportamental.

É crucial corrigir a interpretação de que o Corgi é um animal apenas para apartamento. Eles são, na essência, cães de pastor, compactos em tamanho, mas com instintos preservados. Podem manifestar comportamentos protetivos em relação ao território ou a objetos pessoais, como os chinelos do dono. Além disso, sua estrutura corporal peculiar os torna vulneráveis a problemas de coluna, e veterinários notam riscos aumentados de doenças na glândula pancreática nessa raça.

Para donos que buscam energia sem o peso físico dos grandes cães, o Jack Russell Terrier emerge como alternativa. Menor em estatura, porém dotado de uma energia colossal, adapta-se bem à treinamento esportivo, tornando-se um companheiro ideal para pessoas jovens e dinâmicas que precisam de um par de caminhada, não de um ornamento.

O cenário atual sugere uma maturação na cultura da posse animal. O cão deixa de ser visto apenas como um "guardião” funcional para se tornar um companheiro integral. No entanto, escolher uma raça baseando-se apenas na imagem ou no prestígio social exige uma investigação prévia detalhada sobre suas necessidades. A vida confortável do casal humano-animal depende da adequação entre a expectativa estética do dono e a biologia real do animal, evitando que a moda se transforme em negligenção.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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