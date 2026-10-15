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Ragdoll: raça de gatos grandes e dóceis que relaxam completamente ao serem erguidos

Animais

Frequentemente descritos como as "bonecas de olhos azuis" do mundo felino, os Ragdolls se destacam por uma combinação rara de porte imponente e uma docilidade quase hipnótica. A raça, originada nos Estados Unidos na década de 1960, é definida por padrões físicos rigorosos e um comportamento que desafia a natureza tipicamente independente dos gatos, conforme detalha Olga Gruzd, especialista em raças e presidente do clube de amantes de gatos "Kotomir".

Кошка
Photo: unsplash.com by Антонио Лапа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

O aspecto físico do Ragdoll é marcado pela robustez. Longe de serem frágeis, são animais grandes e pesados, com corpos densos, tórax amplo e patas arredondadas. A harmonia visual é a regra: desde o perfil da cabeça até as pontas das orelhas, as linhas devem ser suaves. A pelagem é obrigatoriamente semi-longa, densa e macia, com um subpelo rico. No quesito cores, a raça segue estritamente o padrão color-point - corpo claro com extremidades (rosto, orelhas, patas e cauda) mais escuras -, sempre acompanhado por olhos de um azul profundo.

A dinâmica do relaxamento e o temperamento

O nome "Ragdoll" (boneca de pano) não é apenas comercial, mas deriva de um gesto observável: a capacidade de relaxar completamente a musculatura ao ser erguido por um humano. Para a especialista Olga Gruzd, esse estado de entrega total é um indicador do nível de confiança que o animal deposita em seu tutor.

Embora a ausência de agressividade seja a marca registrada da raça, a interpretação do seu "calor humano" requer contexto. O Ragdoll é um companheiro que prefere a proximidade das pessoas sem ser invasivo. No entanto, esse equilíbrio emocional é progressivo. Enquanto adultos são a imagem da serenidade, filhotes e gatos jovens mantêm a vivacidade e a curiosidade típicas da espécie, mostrando que a tranquilidade é um traço que se consolida com a maturidade.

Manutenção da saúde e cuidados preventivos

Geneticamente, os Ragdolls são considerados resistentes, com menos incidências de problemas estruturais ou articulares do que outras raças de grande porte. Contudo, a manutenção do bem-estar depende de ajustes precisos no cotidiano.

O controle alimentar é crítico. Devido a um estilo de vida naturalmente mais sedentário e à sua estrutura corporal, há um risco real de sobrepeso. Uma dieta equilibrada não previne apenas a obesidade, mas é o fator determinante para a qualidade da pelagem, garantindo que o pelo permaneça sedoso e com brilho.

A gestão da pelagem exige disciplina. O subpelo denso demanda escovação regular para evitar a formação de nós, sendo que animais de exposição requerem banhos e grooming profissional. No campo médico, a recomendação segue o protocolo padrão: vacinação anual, controle rigoroso de parasitas internos e externos, e a castração para animais que não integram programas de reprodução, visando a prevenção de patologias severas.

Para quem não possui alergia a pelos longos, o Ragdoll apresenta-se como um animal versátil, capaz de se adaptar a diferentes configurações familiares graças à sua natureza pacífica.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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