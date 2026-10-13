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Dormir com cachorro não piora sono humano, mostram acelerômetros

Animais

Tradição cultural e senso comum frequentemente sugerem que a presença de um cão na cama degrada a qualidade do sono humano. No entanto, dados objetivos obtidos através de acelerômetros — dispositivos que registram movimentos e atividade física — indicam uma realidade diferente. O sono do animal permanece estável independentemente do local onde dorme, e, na maioria dos casos, são as pessoas que relatam inquietação, não os pets. Essa distinção entre a percepção subjetiva do tutor e a mensuração objetiva da fisiologia é fundamental para entender a dinâmica dessa interação.

Мальчик с собакой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мальчик с собакой

Estudantes equiparam tanto os cães quanto seus donos com dispositivos de monitoramento de atividade durante o sono. O objetivo era medir objetivamente o impacto do sono compartilhado, contornando a avaliação subjetiva da qualidade do descanso que as pessoas costumam fazer pela manhã. Os resultados desafiam a crença arraigada de que a presença de um cão na cama inevitavelmente piora o repouso noturno do ser humano.

O que mostram os dados dos rastreadores

Estatisticamente, a maioria dos cães dormia na cama ou na mesma sala que o tutor. Aproximadamente metade dos entrevistados, especialmente aqueles com múltiplos pets, relatou um sono interrompido. No entanto, quando os pesquisadores compararam essas queixas com as leituras dos rastreadores, ficou claro que o sono compartilhado com o cão não introduziu mudanças significativas nem na duração, nem na qualidade do descanso do ser humano ou do animal.

Isso difere notavelmente de trabalhos anteriores. Um estudo de 2023 no periódico Human-Animal Interactions associou a posse de pets a uma deterioração geral do sono, enquanto uma pesquisa da Mayo Clinic de 2017 notou um descanso melhor para pessoas que dormiam com o cão na mesma sala, mas não na mesma cama. Os novos dados complicam esse quadro, sugerindo que os fatores perturbadores podem estar mais ligados à percepção da situação do que a processos fisiológicos reais durante o sono.

O papel do cão na rotina diária

Christopher Winter, especialista em sono que não participou deste estudo, destacou em uma conversa com a NBC News que muitos estudos sobre sonho mostram que a criação de uma consistência interna nas hábitos de sono pode ser mais importante do que o total de horas que uma pessoa passa na cama. Em outras palavras, um cão que necessita de horários estáveis para ir dormir e acordar pode, inconscientemente, empurrar o tutor em direção a um ritmo mais saudável.

Isso não significa que qualquer cão seja ideal para o sono compartilhado. Winter apontou que um cão de grande porte pode ocupar espaço significativo, e animais de qualquer tamanho podem acordar à noite devido a sons ou luz fora da janela. Embora a pesquisa seja uma boa notícia para quem dorme com um pet, é importante considerar os hábitos individuais do seu cão e os seus próprios antes de assumir que o sono compartilhado é a solução ótima para a sua família.

Até então, tutores que se preocupavam em estar estragando o próprio descanso ao permitir que o animal dormisse perto podem descartar essa inquietação. Os números mostram que, na maioria dos casos, a situação é exatamente o oposto.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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