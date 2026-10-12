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Genética felina: dominância, sexo e padrões de pelagem

Animais

Na hora em que um gatinho nasce, a curiosidade sobre a origem de sua aparência é quase instintiva. Alguns herdam fielmente os traços da mãe, outros parecem cópias do pai, e alguns trazem combinações que parecem surgir do nada. Essa diversidade não é mágica, mas o resultado de uma mecânica genética precisa, onde cada gene atua como uma peça em um mosaico complexo.

Кошка с разноцветными котятами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка с разноцветными котятами

Para compreender por que um filhote se assemelha mais a um ancestral do que a um dos pais diretos, é necessário observar como as características são transmitidas. A genética felina opera sob regras estritas de dominância e recessividade, definindo não apenas a cor, mas também o padrão e a textura da pelagem.

A lógica da dominância

Cada gato carrega um par de genes para cada traço. Nesses pares, um gene pode ser dominante, ou seja, "forte" o suficiente para se manifestar mesmo que exista apenas uma cópia. O outro, recessivo, permanece oculto, exigindo que o filhote receba a versão "fraca" de ambos os pais para que a característica apareça.

Esse mecanismo explica por que dois gatos pretos podem gerar um filhote branco. Se ambos os pais carregam o gene recessivo da cor branca sem exibi-lo, existe a possibilidade estatística de que transmitam esse gene oculto simultaneamente, revelando a característica que estava adormecida na linhagem.

O papel crucial do sexo

Em muitos casos, a cor do pelo está inextricavelmente ligada ao cromossomo sexual X. Isso explica por que gatos laranjas são majoritariamente machos.

Como os machos têm a combinação de cromossomos XY, se o único cromossomo X que possuem carrega o gene laranja, a cor se manifesta com certeza. As fêmeas, com XX, precisam herdar o gene laranja de ambos os pais para serem totalmente laranjas. Caso contrário, a interação entre os dois cromossomos X gera a famosa pelagem tabby ou tricolor.

O padrão tricolor, com manchas pretas e laranjas intercaladas, é quase exclusivo das fêmeas. Em machos, essa combinação é considerada uma anomalia genética rara, pois a presença de três cores geralmente indica uma variação nas cromossomos sexuais que resulta em infertilidade. Portanto, ver um gato macho tricolor é um evento biológico excepcional, não a regra.

Máscaras e padrões

A cor branca atua frequentemente como uma "máscara" genética. O gene W (branco) é dominante e suprime a expressão de outras cores, tornando o gato visualmente branco, independentemente de sua genética base poder ser preta ou listrada. Esses gatos podem, então, transmitir suas cores "reais" ocultas aos filhotes, que as exibirão se não herdarem a máscara branca do outro progenitor.

Já a distribuição das cores, como as listras, é governada por genes específicos. O gene agouti determina se o pelo é sólido ou se apresenta zebrações. Mesmo em gatos que parecem ter cor sólida, muitas vezes há listras quase invisíveis, conhecidas como "tabby fantasma", que geralmente se tornam indistinguíveis à medida que o animal amadurece. O gene das manchas brancas, por sua vez, é imprevisível: pode resultar apenas em um peito branco ou em um padrão Van, onde quase todo o corpo é branco, exceto a cabeça e a cauda.

Textura e olhos

A textura do pelo segue a mesma lógica de dominância: o pelo curto é dominante. Para que um filhote tenha pelos longos, como os dos Maine Coon ou Persa, ele precisa herdar o gene recessivo do pelo longo de ambos os pais, mesmo que os progenitores apresentem aparência de pelo curto.

Os olhos oferecem outra camada de complexidade. Em gatos com padrão color-point, como o Siamês, os olhos são azuis devido a uma forma de albinismo parcial. A pigmentação do corpo é afetada pela temperatura; nas extremidades mais frias (orelhas, patas, cauda), o pigmento se deposita, enquanto a íris, mantendo uma temperatura corporal mais constante, não recebe o pigmento escuro, resultando na cor azulada característica.

A variação entre filhotes da mesma ninhada pode ser explicada por dois fatores principais: a superfecundação, onde uma gata pode conceber filhotes de pais diferentes se tiver contato com múltiplos machos durante o cio; e a sorte genética, onde a combinação aleatória dos genes em cada embrião pode ressaltar traços de avós ou bisavós, criando uma composição única para cada indivíduo. A aparência de um gato é, portanto, um registro histórico biológico, reorganizado a cada geração por leis genéticas determinísticas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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