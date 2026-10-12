Abelhas viram forno vivo contra gigante: vespa sucumbe sem que o veneno seja usado

No final do verão, colônias de abelhas enfrentam uma ameaça que desafia a lógica do tamanho: o vespa-gigante (Vespa mandarinia). Medindo até 5 centímetros, esse inseto é várias vezes maior que uma abelha operária comum e possui uma cutícula quitinosa tão resistente que os ferões das abelhas simplesmente não conseguem perfurá-la. Em vez de veneno, as abelhas recorrem a um princípio físico e biológico preciso, transformando-se em uma fonte de calor controlada para neutralizar o predador.

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A defesa não começa com o combate em massa, mas com a interceptação. O ataque da vespa é uma operação coordenada: primeiro, um indivíduo isolado chega ao colmeia para marcar a entrada com uma substância odorífera. Essa marca guia um esquadrão de dezenas de companheiras horas depois. A estatística é brutal: um grupo de apenas 30 vespas pode eliminar uma família de 30.000 abelhas em poucas horas, cortando-as ao meio com suas mandíbulas poderosas. Para a colmeia, o momento crítico é a neutralização do primeiro recruta, antes que as coordenadas sejam transmitidas. Como o veneno é ineficaz, a estratégia adotada é a formação da "bola de calor”.

A física da sobrevivência

Quando a vespa se aproxima da entrada, as abelhas emitem um sinal de alarme, batendo as asas em sincronia. Se o predador não recuar, centenas de operárias — podendo ultrapassar 500 indivíduos — envoltam o corpo do inseto, formando uma esfera densa. O mecanismo interno é um aquecimento muscular deliberado: as abelhas contraem intensamente os músculos torácicos, normalmente usados para o voo, mas sem mover as asas. Toda essa energia cinética é convertida em calor.

O sucesso dessa tática depende de uma janela térmica estreita. A temperatura no centro da bola chega a 46 °C. Esse valor é letal para a vespa-gigante, que não sobrevive a temperaturas entre 45 °C e 46 °C. As abelhas, porém, suportam o calor até 48 °C ou 50 °C. A margem de segurança é de apenas 4 graus. Essa precisão evita que a colmeia cometa suicídio térmico enquanto elimina o inimigo.

O fator oculto: o dióxido de carbono

A temperatura isolada nem sempre é suficiente para uma rápida vitória. Pesquisas indicam que outro fator crucial opera dentro da estrutura fechada da bola: o dióxido de carbono (CO₂). A respiração das centenas de abelhas presa no espaço confinado eleva a concentração de CO₂ em dezenas de vezes em relação ao ar ambiente.

Essa atmosfera altera a tolerância térmica do predador. Na presença de alto nível de CO₂, o limiar de temperatura letal para a vespa diminui, acelerando sua morte por superaquecimento. As abelhas, por sua vez, demonstram maior resistência genética a essa combinação específica de calor e gás. Além disso, para evitar o superaquecimento interno da própria colmeia, as abelhas realizam uma troca constante de posições: as que estão no núcleo se movem para a periferia, cedendo espaço para indivíduos mais "frios”, um processo que exige um gasto energético significativo para todo o grupo.

Co-evolução e novas fronteiras

Essa complexidade defensiva não surgiu por acaso, mas é resultado de milhões de anos de co-evução entre espécies. A habilidade é mais refinada na abelha melífera asiática (Apis cerana), que conviveu historicamente com a vespa-gigante. A situação é diferente para a abelha europeia (Apis mellifera), que se deparou com esse predador apenas recentemente, após a chegada acidental das vespas à Europa no início dos anos 2000.

Observações recentes mostram que as abelhas europeias também tentam formar bolas de calor, mas com menor eficácia: as estruturas são menos densas e a temperatura interna frequentemente não atinge os valores letais para a vespa. Atualmente, cientistas e apicultores monitoram como a seleção natural está forçando as populações europeias a se adaptarem a esse novo perigo. Entender esses mecanismos térmicos e químicos ajuda a explicar por que certas linhagens de abelhas demonstram maior resiliência diante de ameaças externas do que outras, revelando como a interação entre predador e presa molda a biologia das espécies ao longo do tempo.