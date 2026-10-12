Gigantes de eras passadas: sobrevivência testada por mudanças nos rios

Os esturionídeos, presentes na Terra há cerca de 200 milhões de anos, representam um dos grupos mais antigos de vertebrados aquáticos. Sua anatomia, marcada por fileiras de placas ósseas no lugar de escamas, é uma herança direta da era dos dinossauros. Entre eles, a beluga (Huso huso) destaca-se como o maior predador de água doce da história documentada, podendo atingir 6 a 7 metros de comprimento e pesar até 1,5 tonelada, com longevidade que ultrapassa décadas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыбак с трофейным тайменем на сибирской реке

No leste asiático, a caluga (Huso dauricus), conhecida como "beluga de rio", ocupa um nicho semelhante no vale do Amur. Essa espécie alcança tamanhos de 5,5 a 6 metros e pesos próximos de 1,5 tonelada. Registros indicam que indivíduos podem viver mais de 80 anos, demonstrando uma resiliência populacional que, contudo, é cada vez mais testada pelas alterações ambientais.

Longevidade e crescimento em contextos distintos

Na América do Norte, o esturionídeo branco (Acipenser oxyrinchus) apresenta características diferentes. Embora mais esbelto que seus primos euro-asiáticos, atinge até 6 metros de comprimento, com o peso máximo registrado em 816 kg. Sua notável longevidade, com indivíduos frequentemente observados com mais de 90 ou 100 anos, faz dele um dos habitantes mais antigos dos rios continentais americanos.

Já o tacim (Hucho taimen), classificado como salmão-do-Norte, não pertence à família dos esturionídeos, mas aos salmônidos. Este predador, que requer águas extremamente limpas, tem seu principal habitat no Extremo Oriente, Sibéria, Coreia e, em menor escala, no vale do Danúbio. O tacim siberiano é o maior salmônio existente; seu crescimento lento leva cerca de 50 anos para atingir 1,5 a 2 metros de comprimento e até 80 kg. Atualmente, a espécie é listada no Livro Vermelho e protegida por convenções internacionais.

Introduções e impactos ecológicos

A história da tilápia do Nilo (Lates niloticus) na África ilustra os riscos da manipulação humana de ecossistemas. Embora sua vida útil seja curta, de 15 a 20 anos, seu crescimento é rápido, com exemplares chegando a 200 kg. Nas décadas de 1950 e 1960, a introdução ativa dessa espécie em lagos africanos, incluindo o Lago Vitória, para fins de pesca industrial, resultou em alterações significativas nas cadeias alimentares locais, um exemplo concreto de como a ação humana pode reconfigurar a fauna de uma região.

Na bacia amazônica, a arapaima (Arapaima gigas) adapta-se a ambientes com baixo oxigênio, comum em pântanos e rios lentos. Essa espécie, que preserva traços morfológicos antigos, atinge até 3 metros de comprimento e pesa cerca de 200 kg. A pressão da pesca de subsistência e comercial reduziu drasticamente sua presença na natureza, levando a um aumento na aquicultura, especialmente em países como Tailândia e Malásia, onde a espécie se estabeleceu em cativeiro.

Vulnerabilidade das espécies de grande porte

Os arraias de água doce do Sudeste Asiático, apesar de possuírem dimensões que competem com as de peixes de mar (até 4 metros com a cauda e 300 kg), sofrem com a degradação de seus habitats fluviais. Dados indicam que em certas regiões, as populações dessas espécies caíram mais de 90%, evidenciando a fragilidade de megafauna aquática frente à expansão de infraestrutura e poluição.

Por fim, os bagres, como o esturjão-comum (Silurus glanis), comum nos rios Volga e Danúbio, completam o quadro de gigantes de água doce. Com longevidade de até 80 anos, tamanho de 5 metros e peso superior a 350 kg, essas espécies são particularmente vulneráveis. O crescimento lento e o tamanho físico as tornam presas fáceis para o comércio ilegal e para as mudanças nos regimes de fluxo dos rios, impedindo a rápida recuperação de suas populações uma vez que foram deplecionadas.