Por que gatos 'amassam pão' e dormem perto do tutor: a ciência do vínculo emocional

Muitos tutores de gatos observam hábitos peculiares em seus pets: desde saltos inesperados na cama durante a noite até o movimento rítmico das patas sobre as cobertas. Uma análise do comportamento felino, compartilhada pela publicação Parade Pets, sugere que grande parte dessas ações reflete a profundidade do vínculo emocional entre o animal e o humano, muitas vezes assemelhando-se à relação de dependência e segurança vista entre filhotes e suas mães.

Photo: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка лежит с человеком

O sono como indicador de segurança

Quando um gato escolhe dormir sobre o peito do tutor ou muito próximo à sua cabeça, esse comportamento pode ser interpretado como um sinal de confiança. Do ponto de vista biológico, o sono é o momento de maior vulnerabilidade para qualquer animal. Ao optar por esse posicionamento, o gato demonstra que se sente seguro sob a proteção do humano.

Especialistas em comportamento animal observam que essa conexão frequentemente mimetiza a relação entre o filhote e a mãe, onde o tutor deixa de ser apenas o provedor de alimento para se tornar uma figura de estabilidade e calma.

A persistência de comportamentos infantis

Alguns gestos que consideramos apenas "fofos" são, na verdade, resquícios da primeira fase de vida do animal. Entre os sinais mais comuns, destacam-se:

"Amassar pão" (Kneading): O movimento rítmico de apertar as patas contra o corpo ou roupas do tutor é um instinto originado na infância, usado para estimular a produção de leite da mãe. Quando um gato adulto repete isso, ele manifesta um estado de conforto extremo.

O movimento rítmico de apertar as patas contra o corpo ou roupas do tutor é um instinto originado na infância, usado para estimular a produção de leite da mãe. Quando um gato adulto repete isso, ele manifesta um estado de conforto extremo. Grooming social: O ato de lamber as mãos ou o cabelo do tutor é um ritual de cuidado social, fundamental para fortalecer os laços entre membros de um mesmo grupo na natureza.

O ato de lamber as mãos ou o cabelo do tutor é um ritual de cuidado social, fundamental para fortalecer os laços entre membros de um mesmo grupo na natureza. Ronronar antes de dormir: Sendo a principal forma de comunicação entre filhotes e mães, a manutenção desse hábito na fase adulta indica que o pet reconhece o humano como um companheiro próximo.

Marcação territorial e sinais sutis

O hábito de esfregar a cabeça ou as bochechas nas pernas e mãos do tutor vai além do simples carinho. Os gatos possuem glândulas odoríferas nessas regiões que liberam feromônios; ao fazer isso, o animal está, na prática, marcando o humano como parte de seu território seguro e de seu "bando".

Outro sinal interessante é o piscar lento. Enquanto o contato visual direto e fixo pode ser interpretado como agressão no mundo animal, o ato de fechar os olhos lentamente — o chamado "beijo felino" — é um indicador observável de relaxamento e confiança plena.

Gestos sociais e a troca de recursos

A entrega de brinquedos ou, no caso de gatos com acesso ao exterior, de presas caçadas, também se encaixa nesse modelo de comportamento familiar. Esses gestos sugerem uma tentativa do animal de contribuir com a "unidade familiar" ou de compartilhar recursos com alguém que ele considera importante em seu círculo social.

Compreender esses comportamentos permite que o tutor interprete melhor as necessidades e o estado emocional do pet. O conjunto desses sinais indica que, para o gato, o humano ocupa um lugar central naquilo que ele define como segurança e bem-estar.