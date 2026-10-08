Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Os cães de menor porte podem ser mais eficazes em encontros com ursos

Animais

Existe um mito persistente no mundo canino de que o tamanho e a potência física de um cão são os fatores determinantes para o sucesso em um confronto com animais selvagens. Cães como o Pastor da Ásia Central (Alabai), com seu porte imponente que pode chegar a 100 kg, são frequentemente vistos como protetores ideais. No entanto, a observação de comportamentos em cenários reais, especificamente em encontros com ursos em florestas, sugere que a massa corporal pode ser mais um obstáculo do que uma vantagem, enquanto cães de menor porte, como as Laikas, tendem a ser mais eficazes na mitigação de riscos para o tutor.

Лайка
Photo: commons.wikimedia.org by Karelgerda.Karelgerda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лайка

A diferença fundamental aqui não reside na "coragem" — um rótulo emocional humano -, mas nos padrões de resposta e algoritmos comportamentais herdados de cada raça. O Alabai foi selecionado para a guarda e o pastoreio. Seu padrão de ação em conflitos é direto: um arranque potente, aproximação rápida e a tentativa de prender o adversário pelo pescoço. Embora essa tática possa ser funcional contra lobos, ela se torna ineficaz contra um urso. A anatomia do urso, com camadas densas de músculos e pelagem no pescoço, dificulta a mordida profunda, e a abordagem frontal expõe o cão diretamente ao impacto das patas do animal.

Já as Laikas (sejam elas da Sibéria Ocidental, Oriental ou Russo-Europeias) possuem um histórico de seleção para a caça de grandes animais, onde a função não é a vitória por força bruta, mas a contenção do predador. O comportamento da Laika baseia-se em padrões específicos:

  • Manutenção de distância: O cão circula o animal, realizando investidas rápidas e recuando imediatamente.
  • Foco em pontos sensíveis: As mordidas são direcionadas às patas traseiras, áreas mais sensíveis que podem forçar o urso a sentar ou assumir uma postura defensiva.
  • Estímulo sonoro: O latido contínuo e agudo atua como um distrator, desorientando o predador e alterando a dinâmica da situação.

A fisiologia também dita a resposta ao ambiente. O Alabai possui força explosiva, mas sua resistência é limitada a esforços de curta duração; movimentos menos plásticos devido ao peso tornam a reação a ataques rápidos mais lenta. Em contrapartida, a Laika apresenta um perfil de atleta de resistência, capaz de percorrer longas distâncias em terrenos acidentados e com um tempo de reação significativamente menor, o que permite esquivar-se de golpes que seriam inevitáveis para um cão mais pesado.

Esses dados mostram que a função de "proteção" varia drasticamente conforme o ambiente e o estímulo. Enquanto o Alabai é altamente eficiente na guarda de territórios ou rebanhos contra ameaças como lobos, seu comportamento não é adaptado para a dinâmica de uma floresta contra predadores de grande porte. No caso de um encontro com um urso, a segurança do tutor não advém da capacidade de subjugar o animal fisicamente, mas sim da capacidade do cão de distrair, fazer barulho e manobrar, transformando a interação e permitindo a retirada segura do ser humano.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Sucumbindo à concorrência: a batalha silenciosa da indústria do calçado em Portugal
Economia
Sucumbindo à concorrência: a batalha silenciosa da indústria do calçado em Portugal
A cor do esmalte e a percepção do ouro: como a moldura cromática altera a joia
Mulher
A cor do esmalte e a percepção do ouro: como a moldura cromática altera a joia
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Curiosidades
Caranx ignobilis: o peixe que desafia tubarões no Indo-Pacífico
Mais populares
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom

O contraste rígido expõe as texturas da pele madura; a multidimensionalidade da cor suaviza o rosto

A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
Elegância madura: da performance à presença concreta
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Armazenamento de vegetais: sinais de alerta e controle de microclima
Design angular chega ao Bayon: estética Art of Steel aproxima SUV de modelos maiores
Design angular chega ao Bayon: estética Art of Steel aproxima SUV de modelos maiores
últimos materiais
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Banca europeia perde terreno para EUA e China e foca-se agora na competitividade
Maquiagem perfeita: por que o primer é seu melhor aliado?
Doença hepática: cinco formas distintas impactam 30% da população global
Os cães de menor porte podem ser mais eficazes em encontros com ursos
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Polêmica com Jaguar Type 01: críticas ferozes antes da produção
Cães conseguem diferenciar um acidente de uma ação intencional?
Regras do Uso da Força aprovadas: consequências imediatas para cidadãos chilenos
Caranguejo-do-lodo americano invade costas e força mudança na hierarquia do Mar Negro
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.