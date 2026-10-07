Excesso de peso em gatos altera a atividade de células do sistema imunológico

Tradicionalmente, o excesso de peso em gatos domésticos é associado a fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e problemas articulares. No entanto, um novo estudo publicado na revista Frontiers in Veterinary Science traz novas perspectivas sobre o tema, sugerindo que os quilos extras podem influenciar o sistema imunológico do animal de forma complexa e variável.

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A pesquisa analisou 78 gatos domesticados que estavam clinicamente saudáveis no momento do exame. O objetivo dos cientistas era compreender como o tecido adiposo interage com as células de defesa do organismo. Para a classificação da condição física, foi utilizada a escala BCS (Body Condition Score) de nove pontos, na qual valores entre 6 e 9 indicam a presença de sobrepeso ou obesidade.

O comportamento das células imunológicas

O foco do estudo foram os principais componentes da imunidade: os linfócitos T, linfócitos B e as células NK (Natural Killer), responsáveis por reconhecer ameaças e produzir anticorpos. Os pesquisadores avaliaram a capacidade de divisão (proliferação) e os marcadores de ativação dessas células.

A análise inicial revelou que gatos com excesso de peso apresentam uma atividade elevada de certos linfócitos B. Esse dado reforça a teoria de que a gordura corporal não é apenas uma reserva inerte de energia, mas sim uma estrutura biologicamente ativa capaz de enviar sinais ao sistema imunológico.

A influência da idade e do sexo

Os resultados demonstram que a reação do organismo ao excesso de peso não é uniforme, variando significativamente de acordo com o perfil do animal:

Machos adultos com sobrepeso: apresentaram maior proliferação de certos grupos de linfócitos T.

apresentaram maior proliferação de certos grupos de linfócitos T. Fêmeas jovens: as alterações foram observadas em diversos tipos de células de defesa.

as alterações foram observadas em diversos tipos de células de defesa. Fêmeas idosas com sobrepeso: houve, ao contrário, uma redução na proporção de certas populações de células B.

Essa variação indica que o impacto do peso extra é individualizado, desmitificando a ideia de que o sobrepeso resulte automaticamente em um sistema imunológico fragilizado para todos os animais.

Observações laboratoriais

Em experimentos complementares, as células imunológicas foram estimuladas em ambiente laboratorial. Nos gatos com sobrepeso, os linfócitos T mostraram sinais de divisão mais intensa. Contudo, os especialistas ressaltam que esta parte do estudo envolveu uma amostra pequena (12 animais) e requer investigações adicionais para que conclusões definitivas sejam estabelecidas.

O que o tutor precisa saber

É fundamental destacar que os resultados não significam que gatos com sobrepeso fiquem doentes com mais frequência ou apresentem quadros mais graves. Todos os participantes do estudo eram saudáveis, e a pesquisa não avaliou a resposta dos animais a infecções reais ou a vacinações.

Do ponto de vista do cuidado preventivo, as informações trazem pontos importantes para o tutor:

O impacto no metabolismo: Fica confirmado que o excesso de peso desencadeia processos internos que podem afetar a defesa imunológica, o que reforça a importância de um controle rigoroso da dieta.

A importância da prevenção: Como o tecido adiposo pode participar de processos inflamatórios, manter o animal no peso ideal ajuda o organismo a operar em regime normal, evitando sobrecargas desnecessárias nos sistemas de defesa.

Acompanhamento profissional: Caso note que o gato está ganhando peso, a recomendação é consultar um médico veterinário. O profissional poderá avaliar a condição corporal através da escala BCS e elaborar um plano alimentar adequado. É crucial que qualquer perda de peso em gatos ocorra de forma gradual e monitorada por um especialista, para evitar riscos à saúde do animal.