Excesso de peso em gatos altera a atividade de células do sistema imunológico

Tradicionalmente, o excesso de peso em gatos domésticos é associado a fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e problemas articulares. No entanto, um novo estudo publicado na revista Frontiers in Veterinary Science traz novas perspectivas sobre o tema, sugerindo que os quilos extras podem influenciar o sistema imunológico do animal de forma complexa e variável.
A pesquisa analisou 78 gatos domesticados que estavam clinicamente saudáveis no momento do exame. O objetivo dos cientistas era compreender como o tecido adiposo interage com as células de defesa do organismo. Para a classificação da condição física, foi utilizada a escala BCS (Body Condition Score) de nove pontos, na qual valores entre 6 e 9 indicam a presença de sobrepeso ou obesidade.
O foco do estudo foram os principais componentes da imunidade: os linfócitos T, linfócitos B e as células NK (Natural Killer), responsáveis por reconhecer ameaças e produzir anticorpos. Os pesquisadores avaliaram a capacidade de divisão (proliferação) e os marcadores de ativação dessas células.
A análise inicial revelou que gatos com excesso de peso apresentam uma atividade elevada de certos linfócitos B. Esse dado reforça a teoria de que a gordura corporal não é apenas uma reserva inerte de energia, mas sim uma estrutura biologicamente ativa capaz de enviar sinais ao sistema imunológico.
Os resultados demonstram que a reação do organismo ao excesso de peso não é uniforme, variando significativamente de acordo com o perfil do animal:
Essa variação indica que o impacto do peso extra é individualizado, desmitificando a ideia de que o sobrepeso resulte automaticamente em um sistema imunológico fragilizado para todos os animais.
Em experimentos complementares, as células imunológicas foram estimuladas em ambiente laboratorial. Nos gatos com sobrepeso, os linfócitos T mostraram sinais de divisão mais intensa. Contudo, os especialistas ressaltam que esta parte do estudo envolveu uma amostra pequena (12 animais) e requer investigações adicionais para que conclusões definitivas sejam estabelecidas.
É fundamental destacar que os resultados não significam que gatos com sobrepeso fiquem doentes com mais frequência ou apresentem quadros mais graves. Todos os participantes do estudo eram saudáveis, e a pesquisa não avaliou a resposta dos animais a infecções reais ou a vacinações.
Do ponto de vista do cuidado preventivo, as informações trazem pontos importantes para o tutor:
O impacto no metabolismo: Fica confirmado que o excesso de peso desencadeia processos internos que podem afetar a defesa imunológica, o que reforça a importância de um controle rigoroso da dieta.
A importância da prevenção: Como o tecido adiposo pode participar de processos inflamatórios, manter o animal no peso ideal ajuda o organismo a operar em regime normal, evitando sobrecargas desnecessárias nos sistemas de defesa.
Acompanhamento profissional: Caso note que o gato está ganhando peso, a recomendação é consultar um médico veterinário. O profissional poderá avaliar a condição corporal através da escala BCS e elaborar um plano alimentar adequado. É crucial que qualquer perda de peso em gatos ocorra de forma gradual e monitorada por um especialista, para evitar riscos à saúde do animal.
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A eficácia da decomposição e a supressão de colônias bacterianas dependem da profundidade de inserção das folhas no canteiro.