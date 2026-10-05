Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Estados Unidos autorizam a venda de carne cultivada em laboratório e impressa em 3D
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes
O dano do esmalte em gel vem da remoção: como recuperar a densidade da unha
Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas

Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado

Animais

Para evitar que pássaros transformem o telhado em local de nidificação, a estratégia mais eficaz é remover a atratividade do espaço antes do início da temporada de reprodução. Caso o ninho já contenha ovos ou filhotes, a recomendação é aguardar que as aves deixem o local por conta própria, pois a remoção precoce pode causar a morte dos filhotes ou o abandono pelos pais.

Сорока на крыше
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сорока на крыше

Por que as aves escolhem os telhados

A maioria das espécies evita as inclinações abertas dos telhados por falta de proteção contra predadores. No entanto, coberturas planas, beirais, chaminés e espaços sob os beirais atraem aves que, na natureza, nidificam em solos arenosos ou rochosos, como pombos, gaivotas, pardais, rolas e cardinais.

Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, esses locais são escolhidos por oferecerem segurança contra predadores terrestres, como raposas e guaxinins.

Para o proprietário, essa escolha gera transtornos que vão desde a poluição sonora nos cômodos internos até a sujeira causada pelo acúmulo de fezes e materiais de construção na fachada.

Riscos para a estrutura da residência

A presença de ninhos pode comprometer a integridade do imóvel e dos sistemas de drenagem:

  • Obstrução de calhas: Ninhos instalados nos canais de escoamento causam entupimentos, gerando transbordamento de água que pode apodrecer o ripado, danificar o revestimento (siding) e, em casos graves, comprometer a fundação.
  • Corrosão química: As fezes das aves contêm ácidos que desgastam as camadas protetoras de telhados metálicos e membranas poliméricas (TPO).
  • Falhas de ventilação: Ninhos volumosos podem bloquear aberturas de ventilação, causando superaquecimento da cobertura e acelerando seu desgaste.
  • Danos mecânicos: Espécies como pica-paus podem escavar cavidades diretamente no revestimento de madeira das paredes.

Posição atribuída: O zootecnista Sergey Pakhomov alerta que o acúmulo de detritos orgânicos em locais de difícil acesso retém umidade, o que acelera a proliferação de fungos e mofo nos elementos do telhado.

Métodos de proteção e prevenção

A criação de barreiras físicas é a forma mais eficiente de limitar o acesso das aves sem a necessidade de afastá-las permanentemente do terreno.

Escopo da informação: Medidas preventivas aplicadas em beirais, calhas e estruturas de cobertura para evitar a nidificação.

  • Espinhos de aço: Indicados para beirais, pois impedem o pouso das aves.
  • Telas de arame galvanizado: Recomendadas para espaços fechados e curvas de calhas.
  • Vigilância periódica: Mikhail Kravtsov, especialista em cuidado animal, orienta que a inspeção do telhado seja feita duas vezes ao ano — no início da primavera e no outono — para eliminar possíveis pontos de nidificação.

Remover materiais de construção quando a ave acaba de iniciar o ninho pode funcionar, mas exige persistência. Uma alternativa mais sustentável é instalar casas de pássaros ou plantar arbustos e árvores densas, oferecendo opções naturais e mais atraentes que o telhado. Já o uso de espantalhos, simuladores de cobras ou fitas reflexivas costuma ter efeito limitado, pois as aves se acostumam a objetos estáticos.

Conduta diante de ninhos ativos

Se houver ovos ou filhotes, o ideal é não interferir. O ciclo, desde a eclosão até o voo, dura geralmente de três a quatro semanas em aves canoras. Após esse período, o ninho pode ser removido e o local bloqueado.

A realocação do ninho deve ser a última opção, reservada apenas para obras urgentes. Nesse caso, o ninho deve ser movido para o ponto mais próximo possível do local original, fixado em um recipiente em um galho de árvore para que os pais localizem a prole.

Limite importante: Segundo o ornitólogo Aleksey Pronin, a movimentação do ninho deve ser feita com extrema cautela para não danificar a postura nem causar estresse nos pais, o que poderia levar ao abandono do ninho.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Estilo de Vida e Comportamento
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Casa, Reforma e Imóveis
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mulher
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Bolsonaro derrota Lula, mas 33 milhões de eleitores dizem não a todo o sistema Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado
Estados Unidos autorizam a venda de carne cultivada em laboratório e impressa em 3D
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes
O dano do esmalte em gel vem da remoção: como recuperar a densidade da unha
Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Jeep Cherokee 2027 Trailhawk: redução e bloqueios mecânicos superam rivais, mas tamanho limita trilhas estreitas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.