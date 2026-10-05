Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado

Para evitar que pássaros transformem o telhado em local de nidificação, a estratégia mais eficaz é remover a atratividade do espaço antes do início da temporada de reprodução. Caso o ninho já contenha ovos ou filhotes, a recomendação é aguardar que as aves deixem o local por conta própria, pois a remoção precoce pode causar a morte dos filhotes ou o abandono pelos pais.
A maioria das espécies evita as inclinações abertas dos telhados por falta de proteção contra predadores. No entanto, coberturas planas, beirais, chaminés e espaços sob os beirais atraem aves que, na natureza, nidificam em solos arenosos ou rochosos, como pombos, gaivotas, pardais, rolas e cardinais.
Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, esses locais são escolhidos por oferecerem segurança contra predadores terrestres, como raposas e guaxinins.
Para o proprietário, essa escolha gera transtornos que vão desde a poluição sonora nos cômodos internos até a sujeira causada pelo acúmulo de fezes e materiais de construção na fachada.
A presença de ninhos pode comprometer a integridade do imóvel e dos sistemas de drenagem:
Posição atribuída: O zootecnista Sergey Pakhomov alerta que o acúmulo de detritos orgânicos em locais de difícil acesso retém umidade, o que acelera a proliferação de fungos e mofo nos elementos do telhado.
A criação de barreiras físicas é a forma mais eficiente de limitar o acesso das aves sem a necessidade de afastá-las permanentemente do terreno.
Escopo da informação: Medidas preventivas aplicadas em beirais, calhas e estruturas de cobertura para evitar a nidificação.
Remover materiais de construção quando a ave acaba de iniciar o ninho pode funcionar, mas exige persistência. Uma alternativa mais sustentável é instalar casas de pássaros ou plantar arbustos e árvores densas, oferecendo opções naturais e mais atraentes que o telhado. Já o uso de espantalhos, simuladores de cobras ou fitas reflexivas costuma ter efeito limitado, pois as aves se acostumam a objetos estáticos.
Se houver ovos ou filhotes, o ideal é não interferir. O ciclo, desde a eclosão até o voo, dura geralmente de três a quatro semanas em aves canoras. Após esse período, o ninho pode ser removido e o local bloqueado.
A realocação do ninho deve ser a última opção, reservada apenas para obras urgentes. Nesse caso, o ninho deve ser movido para o ponto mais próximo possível do local original, fixado em um recipiente em um galho de árvore para que os pais localizem a prole.
Limite importante: Segundo o ornitólogo Aleksey Pronin, a movimentação do ninho deve ser feita com extrema cautela para não danificar a postura nem causar estresse nos pais, o que poderia levar ao abandono do ninho.
Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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