Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado

Para evitar que pássaros transformem o telhado em local de nidificação, a estratégia mais eficaz é remover a atratividade do espaço antes do início da temporada de reprodução. Caso o ninho já contenha ovos ou filhotes, a recomendação é aguardar que as aves deixem o local por conta própria, pois a remoção precoce pode causar a morte dos filhotes ou o abandono pelos pais.

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Por que as aves escolhem os telhados

A maioria das espécies evita as inclinações abertas dos telhados por falta de proteção contra predadores. No entanto, coberturas planas, beirais, chaminés e espaços sob os beirais atraem aves que, na natureza, nidificam em solos arenosos ou rochosos, como pombos, gaivotas, pardais, rolas e cardinais.

Posição atribuída: Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, esses locais são escolhidos por oferecerem segurança contra predadores terrestres, como raposas e guaxinins.

Para o proprietário, essa escolha gera transtornos que vão desde a poluição sonora nos cômodos internos até a sujeira causada pelo acúmulo de fezes e materiais de construção na fachada.

Riscos para a estrutura da residência

A presença de ninhos pode comprometer a integridade do imóvel e dos sistemas de drenagem:

Obstrução de calhas: Ninhos instalados nos canais de escoamento causam entupimentos, gerando transbordamento de água que pode apodrecer o ripado, danificar o revestimento (siding) e, em casos graves, comprometer a fundação.

Ninhos instalados nos canais de escoamento causam entupimentos, gerando transbordamento de água que pode apodrecer o ripado, danificar o revestimento (siding) e, em casos graves, comprometer a fundação. Corrosão química: As fezes das aves contêm ácidos que desgastam as camadas protetoras de telhados metálicos e membranas poliméricas (TPO).

As fezes das aves contêm ácidos que desgastam as camadas protetoras de telhados metálicos e membranas poliméricas (TPO). Falhas de ventilação: Ninhos volumosos podem bloquear aberturas de ventilação, causando superaquecimento da cobertura e acelerando seu desgaste.

Ninhos volumosos podem bloquear aberturas de ventilação, causando superaquecimento da cobertura e acelerando seu desgaste. Danos mecânicos: Espécies como pica-paus podem escavar cavidades diretamente no revestimento de madeira das paredes.

Posição atribuída: O zootecnista Sergey Pakhomov alerta que o acúmulo de detritos orgânicos em locais de difícil acesso retém umidade, o que acelera a proliferação de fungos e mofo nos elementos do telhado.

Métodos de proteção e prevenção

A criação de barreiras físicas é a forma mais eficiente de limitar o acesso das aves sem a necessidade de afastá-las permanentemente do terreno.

Escopo da informação: Medidas preventivas aplicadas em beirais, calhas e estruturas de cobertura para evitar a nidificação.

Espinhos de aço: Indicados para beirais, pois impedem o pouso das aves.

Indicados para beirais, pois impedem o pouso das aves. Telas de arame galvanizado: Recomendadas para espaços fechados e curvas de calhas.

Recomendadas para espaços fechados e curvas de calhas. Vigilância periódica: Mikhail Kravtsov, especialista em cuidado animal, orienta que a inspeção do telhado seja feita duas vezes ao ano — no início da primavera e no outono — para eliminar possíveis pontos de nidificação.

Remover materiais de construção quando a ave acaba de iniciar o ninho pode funcionar, mas exige persistência. Uma alternativa mais sustentável é instalar casas de pássaros ou plantar arbustos e árvores densas, oferecendo opções naturais e mais atraentes que o telhado. Já o uso de espantalhos, simuladores de cobras ou fitas reflexivas costuma ter efeito limitado, pois as aves se acostumam a objetos estáticos.

Conduta diante de ninhos ativos

Se houver ovos ou filhotes, o ideal é não interferir. O ciclo, desde a eclosão até o voo, dura geralmente de três a quatro semanas em aves canoras. Após esse período, o ninho pode ser removido e o local bloqueado.

A realocação do ninho deve ser a última opção, reservada apenas para obras urgentes. Nesse caso, o ninho deve ser movido para o ponto mais próximo possível do local original, fixado em um recipiente em um galho de árvore para que os pais localizem a prole.

Limite importante: Segundo o ornitólogo Aleksey Pronin, a movimentação do ninho deve ser feita com extrema cautela para não danificar a postura nem causar estresse nos pais, o que poderia levar ao abandono do ninho.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui avaliação veterinária. Não administre medicamentos, suplementos nem altere tratamento ou dieta terapêutica sem orientação de um médico-veterinário.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.