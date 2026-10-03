English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos

Ao escolher um English Springer Spaniel, muitos tutores buscam o "companheiro ideal": um cão ativo, porém obediente, que se adapte tanto à rotina urbana quanto às aventuras na natureza. No entanto, essa percepção muitas vezes ignora a fisiologia e a dinâmica de crescimento da raça, fatores que determinam a realidade da convivência, especialmente nos primeiros dois anos de vida. Compreender como o filhote se transforma em adulto permite diferenciar as normas estatísticas das particularidades individuais de cada animal.

Photo: commons.wikimedia.org by Марли2003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака

Dinâmica do desenvolvimento físico: do filhote ao adulto

O crescimento do Springer Spaniel não ocorre de forma linear. O salto principal acontece até os 6 meses; após esse período, o ritmo diminui, mas a estruturação do corpo continua até os dois anos. É fundamental notar que, mesmo que o cão pareça adulto ao completar um ano, o desenvolvimento ainda não terminou: a massa muscular e a constituição final do corpo tendem a se estabilizar entre os 18 e 24 meses.

Para o tutor, isso implica em ajustes nas atividades físicas. Durante a fase de crescimento ativo (até os 6-12 meses), o excesso de entusiasmo nos exercícios pode impactar a saúde das articulações. Recomenda-se priorizar passeios curtos e frequentes em vez de corridas longas, evitando a sobrecarga nas placas de crescimento ósseo, que nesta raça geralmente se fecham entre os 12 e 18 meses.

Idade Peso Macho (kg) Peso Fêmea (kg) Altura Macho (cm) Altura Fêmea (cm) Recém-nascido 0.45 — 0.9 0.45 — 0.9 7.6 — 10.2 7.6 — 10.2 3 meses 6.8 — 8.2 5.4 — 7.3 25.4 — 27.9 22.9 — 25.4 6 meses 13.6 — 15.9 11.3 — 13.6 38.1 — 43.2 35.6 — 40.6 12 meses 20.4 — 22.7 15.9 — 18.1 50.8 — 53.3 45.7 — 48.3 Adulto (18-24 meses) 21.8 — 25.0 17.2 — 20.0 50.8 — 55.9 45.7 — 50.8

Energia e Comportamento: a busca pelo equilíbrio

Existe uma expectativa comum de que o cão seja "calmo e familiar" desde o início. Na prática, o English Springer Spaniel apresenta uma alta concentração de energia. Observa-se que o animal tende a se tornar mais previsível e menos impulsivo entre os 18 e 24 meses. Contudo, isso não é um interruptor automático da idade, mas sim o resultado de uma rotina estruturada.

A facilidade de treinamento e a forte ligação com o tutor vêm acompanhadas de uma necessidade diária de estímulo mental e físico. Quando a atividade natural da raça não encontra vazão, é comum que esse comportamento se manifeste como condutas destrutivas dentro de casa.

Critérios práticos de cuidado durante o crescimento

A escolha da dieta e do regime deve basear-se no estado real do animal, e não apenas em guias genéricos. O excesso de peso durante o crescimento pode sobrecarregar o esqueleto, enquanto a suplementação sem orientação veterinária pode causar desequilíbrios minerais.

Alimentação: Até os 6 meses, recomenda-se a alimentação de 3 a 4 vezes ao dia, migrando para duas vezes posteriormente. A transição para a ração de adultos ocorre gradualmente por volta dos 12 meses.

Até os 6 meses, recomenda-se a alimentação de 3 a 4 vezes ao dia, migrando para duas vezes posteriormente. A transição para a ração de adultos ocorre gradualmente por volta dos 12 meses. Dentição: A troca dos dentes de leite começa entre o 3º e 4º mês, finalizando geralmente entre o 6º e 7º. Este é o período de pico da necessidade de morder objetos.

A troca dos dentes de leite começa entre o 3º e 4º mês, finalizando geralmente entre o 6º e 7º. Este é o período de pico da necessidade de morder objetos. Castração: Estudos (como Salmeri et al., 1991) indicam que a remoção precoce das gônadas pode resultar em cães ligeiramente mais altos, devido ao fechamento mais tardio das placas de crescimento ósseo.

Vale lembrar que a variabilidade individual é sempre maior do que o padrão da raça. Se um filhote apresenta tamanho significativamente diferente de seus irmãos de ninhada, não é necessariamente motivo para alarme, mas sim uma indicação para consulta veterinária a fim de garantir que o desenvolvimento ocorra de forma harmônica.