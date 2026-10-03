English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos

Ao escolher um English Springer Spaniel, muitos tutores buscam o "companheiro ideal": um cão ativo, porém obediente, que se adapte tanto à rotina urbana quanto às aventuras na natureza. No entanto, essa percepção muitas vezes ignora a fisiologia e a dinâmica de crescimento da raça, fatores que determinam a realidade da convivência, especialmente nos primeiros dois anos de vida. Compreender como o filhote se transforma em adulto permite diferenciar as normas estatísticas das particularidades individuais de cada animal.
O crescimento do Springer Spaniel não ocorre de forma linear. O salto principal acontece até os 6 meses; após esse período, o ritmo diminui, mas a estruturação do corpo continua até os dois anos. É fundamental notar que, mesmo que o cão pareça adulto ao completar um ano, o desenvolvimento ainda não terminou: a massa muscular e a constituição final do corpo tendem a se estabilizar entre os 18 e 24 meses.
Para o tutor, isso implica em ajustes nas atividades físicas. Durante a fase de crescimento ativo (até os 6-12 meses), o excesso de entusiasmo nos exercícios pode impactar a saúde das articulações. Recomenda-se priorizar passeios curtos e frequentes em vez de corridas longas, evitando a sobrecarga nas placas de crescimento ósseo, que nesta raça geralmente se fecham entre os 12 e 18 meses.
|Idade
|Peso Macho (kg)
|Peso Fêmea (kg)
|Altura Macho (cm)
|Altura Fêmea (cm)
|Recém-nascido
|0.45 — 0.9
|0.45 — 0.9
|7.6 — 10.2
|7.6 — 10.2
|3 meses
|6.8 — 8.2
|5.4 — 7.3
|25.4 — 27.9
|22.9 — 25.4
|6 meses
|13.6 — 15.9
|11.3 — 13.6
|38.1 — 43.2
|35.6 — 40.6
|12 meses
|20.4 — 22.7
|15.9 — 18.1
|50.8 — 53.3
|45.7 — 48.3
|Adulto (18-24 meses)
|21.8 — 25.0
|17.2 — 20.0
|50.8 — 55.9
|45.7 — 50.8
Existe uma expectativa comum de que o cão seja "calmo e familiar" desde o início. Na prática, o English Springer Spaniel apresenta uma alta concentração de energia. Observa-se que o animal tende a se tornar mais previsível e menos impulsivo entre os 18 e 24 meses. Contudo, isso não é um interruptor automático da idade, mas sim o resultado de uma rotina estruturada.
A facilidade de treinamento e a forte ligação com o tutor vêm acompanhadas de uma necessidade diária de estímulo mental e físico. Quando a atividade natural da raça não encontra vazão, é comum que esse comportamento se manifeste como condutas destrutivas dentro de casa.
A escolha da dieta e do regime deve basear-se no estado real do animal, e não apenas em guias genéricos. O excesso de peso durante o crescimento pode sobrecarregar o esqueleto, enquanto a suplementação sem orientação veterinária pode causar desequilíbrios minerais.
Vale lembrar que a variabilidade individual é sempre maior do que o padrão da raça. Se um filhote apresenta tamanho significativamente diferente de seus irmãos de ninhada, não é necessariamente motivo para alarme, mas sim uma indicação para consulta veterinária a fim de garantir que o desenvolvimento ocorra de forma harmônica.
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Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.