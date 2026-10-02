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Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Animais

A ideia de que gatos são indiferentes aos donos é um equívoco. Tanto gatos sem raça definida quanto exemplares de linhagens premiadas demonstram forte vínculo com humanos. No entanto, algumas raças apresentam uma predisposição genética maior para a busca de companhia constante.

Кошка спит рядом с хозяином
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка спит рядом с хозяином

Daria Popova, do clube TOPCAT Novosibirsk, e Anna Rudakova, do National Zoo Union, listam as raças que mais tendem a agir como parceiros ativos no dia a dia.

Ragdoll: a busca pelo equilíbrio

O nome da raça vem do baixo tônus muscular: ao serem erguidos, esses gatos tendem a relaxar o corpo completamente. São animais que preferem ambientes tranquilos e a proximidade do dono.

O que observamos:

  • Hábito de seguir o tutor pela casa e dormir ao lado dele.
  • Iniciativa própria para interações afetuosas.
  • Reação de retraimento caso sejam forçados a interagir.

O Ragdoll não lida bem com a solidão prolongada, mas também reage negativamente a atenções excessivas ou invasivas. É um perfil indicado para quem respeita o espaço do animal.

Burmês: alta demanda de interação

Gatos burmeses são extrovertidos. Eles não apenas ocupam o espaço, mas acompanham a movimentação dos moradores de cômodo em cômodo, participando ativamente da rotina da casa.

A dependência do tutor é alta, e a ausência de companhia pode gerar estresse visível. Além do contato físico, esses gatos exigem estímulos cognitivos, jogos e comunicação constante para manter o bem-estar.

Oriental: a comunicação sonora

O gato Oriental é caracterizado por ser vocal. Eles utilizam a voz para "comentar" as atividades domésticas e interagir com as pessoas.

São animais curiosos que raramente ficam isolados quando algo acontece no ambiente. A principal característica é a dependência da atenção humana; em casas vazias, tendem a apresentar sinais de apatia e desânimo.

Maine Coon: a presença discreta

Apesar do porte físico, o Maine Coon costuma ter um comportamento pacífico. Diferente de raças mais demandantes, ele não costuma ser invasivo, mas mantém-se preferencialmente no campo de visão do dono.

Apresentam boa capacidade de aprendizado e sociabilidade com crianças. É comum que escolham um membro da família como referência principal, mantendo a cordialidade com os demais.

Sphynx: a necessidade térmica e tátil

A ausência de pelagem torna o Sphynx dependente do calor corporal humano. O contato físico não é apenas social, mas funcional para a regulação térmica.

São ativos e utilizam as patas de forma habilidosa para brincar e atrair a atenção. Tendem a ocupar colos e ombros, buscando o máximo de proximidade física possível.

Como escolher o animal certo

O padrão da raça indica uma tendência, mas não define a personalidade individual de cada gato. Para evitar frustrações, a observação prática é o melhor caminho:

  • Interação direta: observar como o animal reage ao tom de voz e ao toque antes da adoção ou compra.
  • Histórico familiar: verificar o temperamento dos pais, já que a sociabilidade tem componente hereditário.
  • Ambiente inicial: analisar se o filhote foi socializado com humanos nos primeiros meses de vida.

A compatibilidade real surge da sintonia comportamental entre o tutor e o animal, e não apenas da estética ou do nome da raça.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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