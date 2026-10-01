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Pata do animal reage com força: uma margem errada transforma rotina em trauma

Animais

Muitos tutores descrevem o corte de unhas de gatos como uma "luta". Na prática, o que acontece é que a tentativa de imobilizar o animal com força geralmente gera reações de fuga ou agressão. Para mudar esse cenário, é preciso observar a fisiologia do gato e fracionar a tarefa.

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O limite do corte: a polpa
Dentro da unha do gato existe a polpa, uma região rica em vasos sanguíneos e terminações nervosas. Cortar essa área causa dor imediata e sangramento.

Em gatos com unhas claras, a polpa é visível como uma parte rosada. O ideal é remover apenas a ponta transparente, mantendo uma margem de segurança de 1 a 2 milímetros da parte viva. Em gatos de unhas escuras, onde os vasos não são visíveis, a abordagem deve ser ainda mais conservadora: cortar menos é preferível a causar uma lesão.

Ferramentas adequadas
Tesouras de manicure comuns possuem lâminas retas que podem esmagar ou rachar a placa córnea da unha, causando desconforto. O indicado são cortadores específicos para pets, com lâminas curvas que acompanham a anatomia da unha.

É recomendável ter à mão um pó hemostático ou antisséptico para intervir rapidamente caso ocorra um corte acidental na polpa.

Abordagem progressiva
Não há necessidade de cortar todas as unhas de uma vez. Se o gato demonstra sinais de estresse, cortar apenas uma única unha já é um avanço. Se o animal começar a se debater ou demonstrar irritação, a sessão deve ser interrompida.

Fatores que facilitam o processo:

  • Timing: Evite tentar o corte durante momentos de agitação ou brincadeiras. O momento ideal é quando o gato está relaxado, logo após comer ou ao acordar.
  • Manuseio: Segure a pata com suavidade. Para expor a unha, basta pressionar levemente a almofada do dedo.
  • Reforço positivo: Oferecer um petisco imediatamente após o corte ajuda o animal a associar o instrumento a algo positivo.

Lidando com a resistência
Se o gato se debate excessivamente, uma técnica é envolvê-lo em uma toalha, deixando apenas a pata a ser cortada exposta. Isso limita movimentos bruscos e protege o tutor. No entanto, a toalha não deve ser usada para apertar o animal com força.

Se surgirem sinais de estresse agudo — como respiração ofegante, rosnados ou tentativas desesperadas de libertação — pare a atividade. Forçar a situação apenas reforça a aversão ao procedimento, enquanto a paciência transforma a manutenção das unhas em uma rotina previsível e rápida.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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