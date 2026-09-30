Quais raças de cachorro soltam menos pelo e se adaptam a apartamentos?

Cheiro forte nos cômodos, pelos espalhados pelos móveis e o medo de crises alérgicas afastam muita gente da ideia de ter um cachorro. No entanto, algumas raças se adaptam melhor à rotina de apartamento por não soltarem pelos constantemente e não exalarem aquele odor característico. O ponto central aqui é a troca: a casa fica mais limpa, mas o tempo dedicado à manutenção do animal aumenta.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Породы собак без запаха и шерсти

Raças com baixa queda de pelos

Cinco raças compactas se destacam por não complicar a faxina doméstica e lidar bem com espaços reduzidos.

Poodle

O Poodle quase não solta pelos. Os fios mortos ficam presos nos cachos em vez de voarem para tapetes e cortinas. Além disso, a raça raramente apresenta o cheiro forte típico de cães. O detalhe é que o pelo cresce continuamente: sem escovação frequente e tosa profissional a cada um mês e meio, o animal desenvolve nós compactos.

Bichon Frisé

A queda de pelos é mínima, mas a exigência higiênica é alta. A pelagem branca atrai poeira rapidamente, exigindo limpeza das patas após cada passeio e escovação diária. Do ponto de vista comportamental, o Bichon demonstra forte dependência dos tutores e reage mal a longos períodos de solidão.

Yorkshire Terrier

O fio do Yorkie se assemelha ao cabelo humano e a raça não possui subpelo, o que torna a troca sazonal quase imperceptível. O odor é baixo, mas a manutenção exige banhos com condicionadores e tosas regulares. Embora pequeno, o temperamento de terrier requer treinamento para evitar que o cão se torne excessivamente barulhento.

Zwergschnauzer

Possui pelagem dura que não cai sozinha. Para manter a aparência, é necessário o trimming — a remoção manual dos pelos mortos — a cada dois meses. É um cão energético que demanda exercícios físicos regulares para se manter equilibrado.

Basenji

Conhecido por não latir e por hábitos de higiene semelhantes aos dos gatos, como se lamber para se limpar. O pelo é curto e sem cheiro. O ponto de atenção é o gasto de energia: se não houver passeios longos e estímulos físicos, o Basenji tende a destruir objetos dentro de casa.

O mito da hipoalergênica

Não existe cachorro 100% seguro para quem tem alergia. A reação alérgica não é causada pelo pelo em si, mas por proteínas (como a Can f 1) presentes na saliva, urina e descamação da pele. Raças que não soltam pelos apenas diminuem a velocidade com que esses alérgenos se espalham pelo ambiente.

Para testar a compatibilidade, a recomendação é que a pessoa alérgica permaneça no mesmo ambiente fechado que o animal por 20 a 30 minutos. Coceiras, coriza ou lacrimejamento são sinais claros de incompatibilidade.

O custo da limpeza

Menos pelos no chão não significa menos trabalho. A maioria dessas raças exige um cronograma rigoroso de cuidados:

Visitas regulares ao tosador para corte ou trimming;

Uso de cosméticos específicos para cães;

Escovação diária para evitar problemas dermatológicos.

A negligência nesses cuidados transforma qualquer raça "limpa" em um animal com aspecto desleixado e cheiro forte, provocado pelo acúmulo de sujeira na pelagem densa.