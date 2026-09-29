Cães pesados pagam caro: colchão ruim acelera danos na coluna

Uma cama não é apenas um acessório para um bloodhound — é parte essencial da manutenção da coluna e das articulações de um animal grande e pesado. Dormir diretamente no chão rígido não é questão de conforto, e sim um fator que pode se somar a outros riscos para o esqueleto ao longo do tempo.

Photo: commons.wikimedia.org by Sarail hound (dog), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грейхаунд

Quanto maior o cão, mais importante se torna oferecer uma superfície com densidade e suporte adequados. O mercado está cheio de opções, mas nem todas servem para um sabujo de grande porte. É preciso avaliar a resistência do revestimento e, principalmente, a firmeza do enchimento, já que espumas de baixa densidade perdem a forma em pouco tempo sob o peso do animal.

Para distribuir melhor o peso e dar apoio às articulações, modelos com espuma viscoelástica e propostas ortopédicas costumam ser o ponto de partida. A Bully Beds se diferencia pela durabilidade declarada. O negócio familiar, com sede na Flórida, oferece garantia de 20 anos relacionada à forma do colchão: se a espuma afundar mais do que cinco centímetros, a empresa se propõe a substituir o produto. Para um bloodhound, que gosta de se esticar, há tamanhos que vão até o XXL e capas removíveis de microfibra. Uma opção mais acessível é o BedSure Orthopedic.

O diferencial está na espuma com estrutura em formato de "caixa de ovos”, que distribui o peso de maneira mais uniforme. As bordas elevadas formam um perímetro aconchegante, e a entrada frontal, mais baixa, facilita o acesso de cães idosos.

Quem busca um visual mais sóbrio encontra no Casper Dog Bed uma proposta de design minimalista, com espuma firme que evita que o cão "afunde” até o chão. Uma camada adicional de material na parte superior pode ser útil para os animais que têm o hábito de arranhar o local antes de deitar.

Cada cão tem seu modo preferido de descansar: alguns se enroscam, outros se esticam. Existem modelos pensados para cada hábito. Para quem se enrosla, o Majestic Pet Suede Bagel Bed lembra um grande donut. As bordas altas e macias permitem que o cão apoie o focinho e se sinta envolvido. Esse modelo, porém, não é indicado para animais que costumam mastigar objetos — o microveludo não resiste bem aos dentes.

Quem gosta de espaço encontra no Big Barker Orthopedic Sofa praticamente um sofá em tamanho canino. Três lados oferecem apoio para cabeça e pescoço, enquanto a frente aberta permite entrar e sair sem esforço. Em pisos frios, como cerâmica ou taco, uma boa opção é o The Dog's Bed Orthopedic. O modelo prioriza isolamento do chão, com espuma de alta densidade e variedade de tamanhos que chegam a 131 centímetros de comprimento.

Quando o cão passa boa parte do tempo em varandas ou canis, um colchão comum tende a acumular sujeira e umidade. Nessas situações, a Kuranda Elevated Dog Bed se apresenta como alternativa: uma plataforma elevada, com estrutura em alumínio de aviação e PVC. O ar circula sob o corpo do animal, o que ajuda a reduzir o calor no verão e a umidade no inverno. A fabricante descreve a estrutura como bastante resistente.

Para cães com mobilidade reduzida ou muito idosos, o PetFusion Ultimate tem entrada mais baixa, justamente para que o animal não precise fazer esforço extra só para deitar.

Quatro pontos merecem atenção antes da escolha:

— Tamanho real. O bloodhound precisa conseguir esticar as patas sem que elas fiquem penduradas para fora.

— Densidade do enchimento. Enchimentos comuns de poliéster se compactam rapidamente sob pesos de 40 a 50 kg. Espumas ortopédicas ou viscoelásticas tendem a manter melhor a forma.

— Troca térmica. Em climas quentes, modelos elevados ou respiráveis podem ajudar; em climas frios, uma camada mais espessa de isolamento faz diferença.

— Resistência a destruição. Se o cão costuma destruir brinquedos, revestimentos delicados não são adequados. Tecidos como nylon, lona reforçada ou materiais especificamente desenvolvidos para alta resistência costumam ser escolhas mais coerentes. Uma cama bem escolhida não é luxo, e sim um cuidado que pode contribuir para reduzir a frequência de problemas articulares ao longo da vida do animal. Dar ao sabujo um local adequado para descansar é também oferecer a ele a possibilidade de se recuperar melhor do esforço físico e do peso que o próprio porte impõe.