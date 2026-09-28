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Como a bromelina auxilia a digestão e a saúde inflamatória de cães

Animais

Cães não conseguem expressar desconforto abdominal, portanto, o tutor deve monitorar sinais indiretos: alterações no apetite, no comportamento ou na consistência das fezes. Eventuais falhas digestivas são comuns, mas quando os problemas se tornam recorrentes, o animal pode precisar de suporte enzimático.

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O bromelína é uma enzima natural encontrada no suco e nos caules do abacaxi. Ela auxilia o organismo na quebra de proteínas, facilita a absorção de nutrientes e possui propriedades anti-inflamatórias.

Segurança e uso

O bromelína é seguro para cães, desde que a dosagem seja respeitada. Antes de iniciar a suplementação, é indispensável a consulta com um médico veterinário para verificar se a substância é adequada à idade e ao estado de saúde do animal.

Uso do abacaxi fresco

O cão pode comer a polpa do abacaxi fresco, mas a casca e o miolo devem ser descartados. Embora a fruta ofereça vitaminas e hidratação, ela não é uma fonte eficiente de bromelína para fins terapêuticos; para atingir a dose necessária da enzima, o animal consumiria excesso de açúcar. Abacaxis em calda são proibidos devido à alta concentração de xarope.

Efeitos no organismo do animal

A ação da enzima abrange diferentes sistemas:

  • Digestão: Decompõe proteínas e ajuda a regular o trato gastrointestinal, reduzindo episódios de mal-estar estomacal.
  • Imunidade: Facilita a absorção de minerais essenciais, como o zinco, o que é relevante para cães idosos com resposta imunológica reduzida.
  • Edemas e dor: Atua sobre a fibrina e as quininas, substâncias que causam inchaço e dor em casos de artrite ou traumas. Pode ser uma alternativa suave em situações de rigidez muscular e distensões.
  • Alergias: Apresenta propriedades anti-histamínicas, auxiliando no alívio de sintomas de alergias sazonais ou reações a picadas de insetos.

O veterinário clínico geral Sergey Ryabinin alerta que, ao utilizar a bromelína para reduzir edemas, é fundamental descartar patologias graves que possam ser mascaradas por uma inflamação comum.

Dosagem e riscos

Não existe uma norma única; a dose varia conforme o peso do cão, a saúde do animal e a concentração do produto. Formas líquidas costumam variar entre 5 e 15 mg por libra de peso. Para suporte digestivo, a administração ocorre de 45 a 60 minutos antes da alimentação.

Recomenda-se iniciar com uma dose inferior à indicada na instrução, aumentando-a gradualmente para monitorar possíveis intolerâncias individuais.

Interrupção do uso

Suspenda a administração e procure assistência veterinária imediata se surgirem:

  • diarreia, vômito ou náuseas;
  • aumento perceptível da frequência cardíaca;
  • sinais de irritação nas mucosas.

A bromelína pode interagir negativamente com antibióticos, anticoagulantes e alguns medicamentos oncológicos.

Critérios de escolha

O suplemento está disponível em comprimidos, pós, líquidos e petiscos mastigáveis. Na escolha do produto, considere o objetivo (saúde gastrointestinal, articulações ou imunidade) e analise a composição. Não utilize suplementos destinados a humanos, pois podem conter adoçantes tóxicos para cães.

A base da saúde digestiva continua sendo a dieta equilibrada. Alimentos de alta qualidade, com componentes de fácil digestão e fibras naturais (como a abóbora), criam a condição necessária para que as enzimas atuem com maior eficácia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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