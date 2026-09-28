A escolha entre pug e buldogue francês: a verdade oculta sobre a saúde deles

A escolha entre um pug e um buldogue francês costuma ser guiada pela aparência, mas a biologia e os riscos veterinários de cada raça divergem significativamente. Enquanto manuais sugerem longos anos de convivência, dados de seguros indicam que a mediana de vida do buldogue francês é de 4,5 anos, contra 7,6 anos dos pugs.

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Temperamento e Comportamento

O pug é um cão de companhia com baixo instinto de trabalho, o que geralmente resulta em um animal dócil e tolerante, especialmente com crianças. Já o buldogue francês tende a ser mais ativo e brincalhão, mas apresenta maior teimosia e pode demonstrar resistência a comandos.

"Pugs se adaptam com mais facilidade a ritmos de vida calmos e raramente apresentam comportamentos dominantes. Já os buldogues franceses exigem um adestramento mais firme devido à teimosia natural da raça", explica Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal.

Riscos Anatômicos e Saúde

Ambas as raças possuem o crânio encurtado, o que causa a compressão das vias aéreas pelo palato mole. O ronco frequente nesses cães costuma ser um sintoma da Síndrome Braquicefálica Obstrutiva (BOAS). Enquanto pugs apresentam riscos maiores de problemas respiratórios e neurológicos, os buldogues franceses somam a isso patologias na coluna vertebral e quadros severos de alergia.

"A síndrome braquicefálica não é apenas uma característica, mas uma patologia que pode exigir correção cirúrgica. Sem a plasticidade das narinas e do palato mole, esses cães vivem em estado de privação constante de oxigênio", alerta o veterinário Maxim Lazarev.

Cuidados Diários e Manutenção

Pugs soltam pelos durante todo o ano. Os buldogues franceses perdem menos pelo, porém possuem pele mais propensa a dermatites. Devido à face plana, os olhos de ambas as raças ficam expostos a traumas e poeira; em passeios em locais com grama alta ou vento forte, a proteção ocular pode ser recomendada.

A escolha do local de descanso também influencia a saúde. Camas com base ortopédica são preferíveis para evitar a sobrecarga nas articulações e não prejudicar a respiração.

"Ambas as raças são extremamente sensíveis ao calor. É fundamental controlar a temperatura ambiente e evitar passeios sob sol forte", observa a zoopsicóloga Elena Vorobyova.

Resumo Comparativo

Para famílias com crianças pequenas, o pug costuma ser a opção mais indicada pela paciência. O buldogue francês adequa-se melhor a tutores ativos e cientes dos custos veterinários para correções comportamentais e físicas. Para ambas as raças, a higiene das dobras faciais e o controle rigoroso do peso são vitais, pois a obesidade agrava severamente os problemas respiratórios.

Parâmetro Pug Buldogue Francês Mediana de vida 7,6 anos 4,5 anos Queda de pelos Alta Moderada Nível de teimosia Baixo Alto Riscos na coluna Médios Críticos

Perguntas Frequentes

Qual raça vive mais?

Estatisticamente, os pugs têm maior longevidade, com média de 7,6 anos, enquanto os buldogues franceses registram cerca de 4,5 anos.

Qual tem mais problemas respiratórios?

Ambos sofrem da síndrome braquicefálica, mas no buldogue francês a patologia tende a ser mais grave devido à estenose nasal e à estrutura da laringe.

O buldogue francês tem menos cheiro?

Sim, pois possui menos subpelo e solta menos pelos que o pug, resultando em um odor menos intenso.

Qual é a melhor opção para apartamento?

Ambas as raças adaptam-se bem a espaços urbanos, pois não demandam exercícios exaustivos, desde que tenham um local de descanso confortável e temperatura controlada.