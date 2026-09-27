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Como o cranberry auxilia a saúde urinária de cães e quando ele não substitui o tratamento

Animais

O uso de cranberry (mirtilo vermelho) é comum para apoiar o sistema urinário de cães, especialmente em casos de propensão a infecções, incontinência ou desconforto. No entanto, suplementos preventivos não substituem o diagnóstico e o tratamento veterinário.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Como o cranberry atua no organismo do cão

A eficácia do cranberry reside nos proantocianidinas, compostos que dificultam a fixação de bactérias patogênicas no epitélio da bexiga. Quando combinados com D-manose, equinácea ou antioxidantes, esses suplementos ajudam a criar uma barreira protetora, reduzindo a probabilidade de inflamações.

"Muitas alterações em cães idosos estão ligadas ao estado geral de saúde, incluindo doenças articulares, que podem dificultar a saída do animal para urinar no momento correto", observou Oleg Martynov em conversa com o Pravda. Ru.

Tipos de suplementos para o sistema urinário

Existem diversas apresentações no mercado, desde comprimidos mastigáveis com sabor de bacon até misturas em pó. São comuns os complexos como o Cran-Max, além de fórmulas com raiz de althea ou astragalo para suporte renal. A escolha do produto depende da aceitação do animal e da recomendação do veterinário.

"A correção de comportamentos ligados à incontinência ou micções frequentes deve começar por exames clínicos, pois a causa pode ser simplesmente a falta de higiene do cão", explicou Pavel Smirnov à Pravda. Ru.

Critérios de escolha

Ao selecionar um suplemento, é recomendável verificar a naturalidade dos extratos. A forma de administração deve ser a mais confortável para o animal: para cães idosos, versões líquidas ou petiscos macios costumam ser preferíveis a cápsulas rígidas.

Dificuldade/Sinal Sugestão de abordagem
Recusa de comprimidos Opções mastigáveis com sabor de carne
Digestão sensível Fórmulas hipoalergênicas
Risco de cálculos urinários Consulta veterinária sobre nutrientes

Segurança e contraindicações

Suplementos são auxiliares e não tratamentos principais. Se o cão demonstrar agitação, urinar pequenas quantidades com frequência ou apresentar sangue na urina, a consulta veterinária imediata é indispensável. O uso indiscriminado de suplementos pode mascarar sintomas de patologias graves, como a doença urolitiásica (cálculos).

"O estresse causado por problemas de saúde pode alterar os hábitos do animal. Por isso, é fundamental manter um ambiente tranquilo, similar ao cuidado dispensado na socialização de cães", acrescentou Elena Vorobyova à Pravda. Ru.

Perguntas frequentes

O cranberry pode curar a cistite sozinho?
Não. Ele atua na prevenção e suporte. A fase aguda da doença exige medicamentos específicos sob controle veterinário.

A partir de qual idade posso dar esses suplementos?
A maioria dos fabricantes indica o uso a partir de 12 semanas, mas a dosagem deve ser definida pelo médico veterinário.

O que fazer se o cão apresentar diarreia após o uso?
Interrompa o uso imediatamente e procure a clínica para avaliar a intolerância individual aos componentes.

Os suplementos podem ser misturados com outros remédios?
É preciso verificar a compatibilidade com medicamentos que afetam a coagulação sanguínea, pois alguns extratos podem interagir com essas substâncias.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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