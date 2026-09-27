Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal

Muitos donos de gatos buscam criar um refúgio para seus pets sem transformar a varanda ou o quintal em um depósito de torres de carpete e acessórios volumosos. O abrigo 3 em 1 da MAYEERTY propõe uma abordagem diferente: o objeto assume a aparência de um móvel de jardim, afastando-se do design típico de pet shops.

Photo: Pravda.Ru by Михаил Кравцов is licensed under publiс domain Кошка прячется под одеялом

A peça funciona através de uma camuflagem funcional. Enquanto o gato descansa no interior, a parte superior serve como banqueta ou suporte para vasos de plantas. Ao posicionar a estrutura em um canto tranquilo do terraço e adicionar vegetação no topo, o abrigo se integra à decoração. O tutor mantém a estética do ambiente e o animal ganha uma base discreta para observar o entorno.

O material utilizado é o plástico resistente a intempéries e com proteção UV, o que evita o desgaste precoce causado pelo sol e a chuva. O tamanho reduzido facilita a instalação em espaços limitados, como sacadas estreitas ou alpendres.

A capacidade de se esconder é uma necessidade biológica de segurança para os felinos. Dentro do abrigo, o animal pode dormir ou monitorar o ambiente sem se expor. Um detalhe técnico relevante é a presença de uma saída de emergência; para gatos ariscos ou colônias de rua, saber que existe um segundo caminho de escape evita a sensação de encurralamento.

A tampa da estrutura é reforçada para suportar o peso de uma pessoa ou de vasos pesados. O modelo está disponível em duas cores para facilitar a composição com o mobiliário externo.

Essa solução atende quem precisa otimizar a área útil da casa, mas também quem alimenta gatos comunitários e deseja oferecer proteção contra o clima. Embora projetado para áreas externas, o abrigo pode ser usado em apartamentos, próximo a janelas ensolaradas, criando um espaço privado para o gato. Vale lembrar que, independentemente do uso decorativo da parte superior, para o felino, toda a estrutura e o que estiver sobre ela serão interpretados como seu território.