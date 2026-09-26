Como a raiz de malva atua no alívio de irritações respiratórias e digestivas em cães

Tosse, reações alimentares ou coceira constante são sinais que levam muitos tutores a buscar formas de aliviar o desconforto dos cães. Na prática veterinária, a raiz de malva (marshmallow root) é utilizada principalmente por sua alta concentração de mucilagens. Essas substâncias formam uma camada protetora sobre as membranas mucosas, reduzindo a irritação no trato gastrointestinal, nas vias respiratórias e no sistema urinário.

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Como a raiz de malva atua no organismo

O efeito da planta decorre de suas propriedades físicas, que criam uma barreira mecânica nos tecidos:

Sistema Gastrointestinal: A camada de mucilagem protege as paredes do estômago e do intestino, auxiliando em casos de gastrite ou doenças inflamatórias intestinais (IBD).

A camada de mucilagem protege as paredes do estômago e do intestino, auxiliando em casos de gastrite ou doenças inflamatórias intestinais (IBD). Vias Respiratórias: Suaviza tecidos irritados, o que pode ajudar a reduzir a intensidade de tosses prolongadas e quadros de bronquite.

Suaviza tecidos irritados, o que pode ajudar a reduzir a intensidade de tosses prolongadas e quadros de bronquite. Sistema Urinário: Atua na redução da inflamação da mucosa, diminuindo o desconforto associado a cistites.

Atua na redução da inflamação da mucosa, diminuindo o desconforto associado a cistites. Pele: Quando aplicada localmente, auxilia na cicatrização de pequenas feridas e no controle da coceira.

Exemplos de suplementos que utilizam o ingrediente

Existem diversas formulações no mercado que combinam a raiz de malva com outros componentes para alvos específicos:

Suporte Urinário: Produtos como Zesty Paws Cranberry Soft Chews e Pet Honesty Bladder Health associam a raiz de malva a mirtilo (cranberry), D-manose e equinácea para auxiliar a função renal e o equilíbrio do pH da urina. O POINTPET Vegan UT Support oferece uma alternativa vegana com a mesma finalidade.

Produtos como Zesty Paws Cranberry Soft Chews e Pet Honesty Bladder Health associam a raiz de malva a mirtilo (cranberry), D-manose e equinácea para auxiliar a função renal e o equilíbrio do pH da urina. O POINTPET Vegan UT Support oferece uma alternativa vegana com a mesma finalidade. Imunidade e Alergias: O CHEWIA Allergy and Immune Dog Bites combina a raiz de malva com curcumina, quercetina e óleo de cânhamo para apoiar a resposta imunológica e mitigar reações alérgicas.

Riscos e limites do cuidado domiciliar

Embora a raiz de malva seja geralmente segura, seu uso requer cautela. As mucilagens podem interferir na absorção de outros medicamentos. Por isso, é perigoso introduzir a malva sem supervisão veterinária se o cão já utiliza diuréticos ou fármacos para controle de glicemia.

Atenção aos sinais de alerta: O uso deve ser interrompido imediatamente se surgirem vômitos, diarreia ou reações alérgicas graves.

É fundamental compreender que suplementos à base de malva aliviam sintomas de irritação, mas não eliminam a causa de patologias graves. Eles não substituem o tratamento de infecções bacterianas urinárias ou doenças renais crônicas, funcionando apenas como suporte auxiliar ao tratamento prescrito por um médico veterinário.