Como a raiz de malva atua no alívio de irritações respiratórias e digestivas em cães

Tosse, reações alimentares ou coceira constante são sinais que levam muitos tutores a buscar formas de aliviar o desconforto dos cães. Na prática veterinária, a raiz de malva (marshmallow root) é utilizada principalmente por sua alta concentração de mucilagens. Essas substâncias formam uma camada protetora sobre as membranas mucosas, reduzindo a irritação no trato gastrointestinal, nas vias respiratórias e no sistema urinário.
O efeito da planta decorre de suas propriedades físicas, que criam uma barreira mecânica nos tecidos:
Existem diversas formulações no mercado que combinam a raiz de malva com outros componentes para alvos específicos:
Embora a raiz de malva seja geralmente segura, seu uso requer cautela. As mucilagens podem interferir na absorção de outros medicamentos. Por isso, é perigoso introduzir a malva sem supervisão veterinária se o cão já utiliza diuréticos ou fármacos para controle de glicemia.
Atenção aos sinais de alerta: O uso deve ser interrompido imediatamente se surgirem vômitos, diarreia ou reações alérgicas graves.
É fundamental compreender que suplementos à base de malva aliviam sintomas de irritação, mas não eliminam a causa de patologias graves. Eles não substituem o tratamento de infecções bacterianas urinárias ou doenças renais crônicas, funcionando apenas como suporte auxiliar ao tratamento prescrito por um médico veterinário.
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