Alimentos e suplementos que auxiliam na mobilidade de cães idosos

Com o avanço da idade, cães frequentemente apresentam rigidez articular. Atividades simples, como subir escadas, caminhar ou ajeitar-se para dormir, tornam-se difíceis. Embora a alimentação não substitua o tratamento médico, ela serve como suporte para manter a mobilidade e o bem-estar do animal.

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Alimentos que auxiliam a saúde articular

Peixes gordurosos (como o salmão): Ricos em ômega-3, que ajuda a reduzir processos inflamatórios e a suavizar a rigidez dos movimentos. Caso não utilize o peixe fresco, opte por rações que tenham o peixe como proteína principal ou suplementos específicos.

Ricos em ômega-3, que ajuda a reduzir processos inflamatórios e a suavizar a rigidez dos movimentos. Caso não utilize o peixe fresco, opte por rações que tenham o peixe como proteína principal ou suplementos específicos. Batata-doce: Fonte de fibras, betacaroteno e antioxidantes. Esses componentes auxiliam o sistema imunológico e combatem inflamações. Deve ser oferecida cozida ou em forma de purê.

Fonte de fibras, betacaroteno e antioxidantes. Esses componentes auxiliam o sistema imunológico e combatem inflamações. Deve ser oferecida cozida ou em forma de purê. Caldo de ossos: Fornece glucosamina, condroitina e colágeno, substâncias essenciais para a lubrificação das articulações e preservação da cartilagem. Pode ser misturado à ração seca.

Fornece glucosamina, condroitina e colágeno, substâncias essenciais para a lubrificação das articulações e preservação da cartilagem. Pode ser misturado à ração seca. Mirtilos: Contêm antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um dos fatores relacionados às dores articulares. Podem ser consumidos frescos ou congelados.

Contêm antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um dos fatores relacionados às dores articulares. Podem ser consumidos frescos ou congelados. Cúrcuma: O princípio ativo, a curcumina, possui efeito anti-inflamatório. Atenção: não utilize a especiaria culinária comum; prefira suplementos veterinários com dosagens precisas.

O princípio ativo, a curcumina, possui efeito anti-inflamatório. não utilize a especiaria culinária comum; prefira suplementos veterinários com dosagens precisas. Abóbora: Facilita a digestão e é rica em vitaminas e fibras, auxiliando na redução de inflamações sistêmicas. Utilize apenas a abóbora natural, sem adição de açúcar ou temperos.

Facilita a digestão e é rica em vitaminas e fibras, auxiliando na redução de inflamações sistêmicas. Utilize apenas a abóbora natural, sem adição de açúcar ou temperos. Ovos: Oferecem proteína de alta qualidade e vitamina D, fundamental para a saúde óssea. Os aminoácidos presentes nos ovos ajudam a manter o tônus muscular, o que estabiliza as articulações. Devem ser servidos cozidos ou em omeletes sem condimentos.

Suplementação específica

Quando a dieta convencional não é suficiente, utilizam-se os condroprotetores. A combinação de glucosamina, condroitina, MSM e extrato de mexilhão verde auxilia na flexibilidade e reduz a rigidez dos tecidos.

Complexos multivitamínicos também são indicados para suprir carências nutricionais comuns em cães idosos, especialmente quando combinam o suporte articular com cuidados imunológicos e digestivos.

Limites da intervenção nutricional

A dieta e os suplementos atuam na manutenção e suporte, mas não curam artrites avançadas ou traumas graves. Sinais como manqueira, dificuldade para levantar ou reações agressivas ao toque nas articulações indicam a necessidade imediata de uma consulta veterinária.

Qualquer novo alimento ou suplemento deve ser introduzido gradualmente e apenas sob orientação do médico veterinário, para evitar reações alérgicas ou interferências em tratamentos já em curso.