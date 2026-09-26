Alimentos e suplementos que auxiliam na mobilidade de cães idosos

Com o avanço da idade, cães frequentemente apresentam rigidez articular. Atividades simples, como subir escadas, caminhar ou ajeitar-se para dormir, tornam-se difíceis. Embora a alimentação não substitua o tratamento médico, ela serve como suporte para manter a mobilidade e o bem-estar do animal.
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Боксёр выполняет команду ждать перед миской в домашней сцене
Alimentos que auxiliam a saúde articular
Peixes gordurosos (como o salmão): Ricos em ômega-3, que ajuda a reduzir processos inflamatórios e a suavizar a rigidez dos movimentos. Caso não utilize o peixe fresco, opte por rações que tenham o peixe como proteína principal ou suplementos específicos.
Batata-doce: Fonte de fibras, betacaroteno e antioxidantes. Esses componentes auxiliam o sistema imunológico e combatem inflamações. Deve ser oferecida cozida ou em forma de purê.
Caldo de ossos: Fornece glucosamina, condroitina e colágeno, substâncias essenciais para a lubrificação das articulações e preservação da cartilagem. Pode ser misturado à ração seca.
Mirtilos: Contêm antioxidantes que combatem o estresse oxidativo, um dos fatores relacionados às dores articulares. Podem ser consumidos frescos ou congelados.
Cúrcuma: O princípio ativo, a curcumina, possui efeito anti-inflamatório. Atenção: não utilize a especiaria culinária comum; prefira suplementos veterinários com dosagens precisas.
Abóbora: Facilita a digestão e é rica em vitaminas e fibras, auxiliando na redução de inflamações sistêmicas. Utilize apenas a abóbora natural, sem adição de açúcar ou temperos.
Ovos: Oferecem proteína de alta qualidade e vitamina D, fundamental para a saúde óssea. Os aminoácidos presentes nos ovos ajudam a manter o tônus muscular, o que estabiliza as articulações. Devem ser servidos cozidos ou em omeletes sem condimentos.
Suplementação específica
Quando a dieta convencional não é suficiente, utilizam-se os condroprotetores. A combinação de glucosamina, condroitina, MSM e extrato de mexilhão verde auxilia na flexibilidade e reduz a rigidez dos tecidos.
Complexos multivitamínicos também são indicados para suprir carências nutricionais comuns em cães idosos, especialmente quando combinam o suporte articular com cuidados imunológicos e digestivos.
Limites da intervenção nutricional
A dieta e os suplementos atuam na manutenção e suporte, mas não curam artrites avançadas ou traumas graves. Sinais como manqueira, dificuldade para levantar ou reações agressivas ao toque nas articulações indicam a necessidade imediata de uma consulta veterinária.
Qualquer novo alimento ou suplemento deve ser introduzido gradualmente e apenas sob orientação do médico veterinário, para evitar reações alérgicas ou interferências em tratamentos já em curso.