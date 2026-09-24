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Pescadores revelam por que devolvem espécies específicas de peixes à água

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Para muitos pescadores, a escolha do que levar para casa não depende apenas da sorte ou de normas ambientais. Frequentemente, a decisão de devolver um peixe à água nasce de critérios pragmáticos: o sabor desagradável ou a complexidade da limpeza do animal. O esforço necessário para processar a captura acaba pesando mais do que o valor do troféu no prato.

Амурский чебачок
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Seotaro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амурский чебачок

O rotan: entre a agressividade e o paladar questionável

O rotan é comum em pescas no início do inverno, quando outras espécies ficam inativas. Sua voracidade facilita o preenchimento rápido do balde, mas a experiência gastronômica raramente acompanha a facilidade da captura.

"Muitos pescadores evitam o rotan por causa de um gosto específico que persiste mesmo em preparações como bolinhos. Por isso, ele acaba sendo visto apenas como um desafio esportivo", explica Roman Belyaev, especialista em proteção da fauna.

Em ecossistemas onde espécies invasoras, como o chebachok amuriano, dominam, o rotan atua como um competidor direto da fauna local, o que torna o controle de sua população um ponto de atenção para a biodiversidade dos lagos.

O jacio (yaz): a luta contra a anatomia do peixe

Diferente do rotan, o jacio é valorizado por quem utiliza spinning ou boias devido à força que exerce durante a fisgada. No entanto, após a foto do troféu, a tendência é a soltura.

O motivo é anatômico: a carne é seca e o peixe possui muitas espinhas, exigindo técnica avançada na cozinha. Enquanto a genética monitora as nuances da espécie, na prática do pescador, o jacio permanece como um prazer do processo, e não do jantar.

"Lidar com peixes espinhosos exige paciência. Quando o resultado culinário não compensa o trabalho, o pescador opta por devolver o animal à natureza", observa Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal.

A preservação dos juvenis: equilíbrio do ecossistema

A terceira categoria de peixes devolvidos à água são os juvenis — pequenos lúcios, percas e bremas. Aqui, a motivação deixa de ser a conveniência e passa a ser a sustentabilidade. A retirada de exemplares jovens impede que alcancem a maturidade sexual, prejudicando a reprodução da espécie.

"Soltar peixes pequenos é um padrão de responsabilidade. Quem respeita a natureza entende que isso garante a estabilidade da população para as próximas gerações", afirma o médico veterinário Oleg Martynov.

Fator de Recusa Ação Adotada
Excesso de juvenis Devolução para crescimento e reprodução
Sabor peculiar do rotan Foco no esporte, recusa culinária
Espinhos excessivos no jacio Registro fotográfico e soltura

Perguntas Frequentes

É seguro comer rotan de lagoas com lodo?

Sim, desde que seja bem processado. Contudo, a dieta do animal nesses ambientes pode resultar em um sabor forte e desagradável.

Por que não pescar lúcios pequenos?

Porque eles ainda não se reproduziram. Removê-los agora causa a degradação da população local a longo prazo.

Como preparar peixes espinhosos sem descartá-los?

Uma técnica comum é fazer pequenos cortes transversais na carne antes de fritar, o que ajuda a neutralizar a percepção das espinhas menores.

Há formas de evitar que a carne do jacio fique seca?

O cozimento lento ou a defumação ajudam a preservar a gordura natural da carne, melhorando a textura.

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