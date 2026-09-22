Pulgas podem transmitir aos animais de estimação o verme *Dipylidium caninum*. Segundo o médico veterinário Nathaniel Oster, apresentado na conferência Fetch National Harbor, o controle rigoroso de ectoparasitas é a medida preventiva mais eficaz contra esse tipo de helmintose.
Nesse ciclo, o cão ou gato é o hospedeiro definitivo, enquanto a pulga atua como hospedeiro intermediário. O processo segue estas etapas:
A infecção frequentemente não apresenta sintomas evidentes. O tutor pode notar a presença de pequenos segmentos brancos na pelagem ou nas fezes do pet. Em alguns casos, observa-se irritação na região perianal ou distúrbios gastrointestinais gerais.
O risco de transmissão para seres humanos é baixo. A infecção — mais comum em crianças — ocorre apenas pela ingestão acidental de uma pulga infectada, e não pelo contato direto com o animal.
Dados indicam que gatos são infectados por *Dipylidium* cerca de quatro vezes mais que cães. Isso ocorre por três motivos:
O diagnóstico costuma ser visual, pela identificação dos segmentos do verme. O médico veterinário Sergey Ryabinin, da Pravda. Ru, alerta que o exame de fezes convencional por flotação é pouco eficiente para este parasita. Métodos como a PCR e testes de antígenos são mais precisos para a detecção precoce e identificação da espécie.
O tratamento geralmente envolve o uso de praziquantel ou epsiprantel. Para gatos, existem produtos combinados que unem o tratamento à prevenção.
Há registros de resistência do *Dipylidium caninum* ao praziquantel em regiões da Suíça e em alguns estados dos EUA, embora esse fenômeno ainda não tenha sido observado em gatos. Apesar de não ser um problema generalizado, o ponto exige atenção na escolha do protocolo terapêutico.
O sucesso do controle é confirmado pela ausência de proglótides no corpo do animal e pelo controle rigoroso da população de pulgas no pet e no ambiente doméstico.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.