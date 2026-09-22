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Sinais invisíveis na pelagem do pet: o perigo silencioso que ameaça o equilíbrio do seu lar

Animais

Pulgas podem transmitir aos animais de estimação o verme *Dipylidium caninum*. Segundo o médico veterinário Nathaniel Oster, apresentado na conferência Fetch National Harbor, o controle rigoroso de ectoparasitas é a medida preventiva mais eficaz contra esse tipo de helmintose.

Ветеринарный осмотр сиамской кошки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Como ocorre a infecção

Nesse ciclo, o cão ou gato é o hospedeiro definitivo, enquanto a pulga atua como hospedeiro intermediário. O processo segue estas etapas:

  • O verme adulto libera proglótides (segmentos) contendo ovos, que são eliminados nas fezes do animal.
  • Larvas de pulgas presentes em tapetes, frestas de pisos ou ambientes externos ingerem esses ovos.
  • A pulga adulta torna-se portadora da fase infectante do parasita.
  • O animal ingere a pulga infectada durante o banho (grooming) ou ao caçar roedores que carregam o inseto.

Sinais e riscos para humanos

A infecção frequentemente não apresenta sintomas evidentes. O tutor pode notar a presença de pequenos segmentos brancos na pelagem ou nas fezes do pet. Em alguns casos, observa-se irritação na região perianal ou distúrbios gastrointestinais gerais.

O risco de transmissão para seres humanos é baixo. A infecção — mais comum em crianças — ocorre apenas pela ingestão acidental de uma pulga infectada, e não pelo contato direto com o animal.

Por que gatos são mais vulneráveis

Dados indicam que gatos são infectados por *Dipylidium* cerca de quatro vezes mais que cães. Isso ocorre por três motivos:

  • Uso menos frequente de vermífugos.
  • Baixa adesão a protocolos mensais de proteção contra pulgas.
  • Hábito de higiene: gatos se lambem com mais intensidade, aumentando a chance de engolir pulgas.

Diagnóstico e abordagem terapêutica

O diagnóstico costuma ser visual, pela identificação dos segmentos do verme. O médico veterinário Sergey Ryabinin, da Pravda. Ru, alerta que o exame de fezes convencional por flotação é pouco eficiente para este parasita. Métodos como a PCR e testes de antígenos são mais precisos para a detecção precoce e identificação da espécie.

O tratamento geralmente envolve o uso de praziquantel ou epsiprantel. Para gatos, existem produtos combinados que unem o tratamento à prevenção.

Questão da resistência

Há registros de resistência do *Dipylidium caninum* ao praziquantel em regiões da Suíça e em alguns estados dos EUA, embora esse fenômeno ainda não tenha sido observado em gatos. Apesar de não ser um problema generalizado, o ponto exige atenção na escolha do protocolo terapêutico.

O sucesso do controle é confirmado pela ausência de proglótides no corpo do animal e pelo controle rigoroso da população de pulgas no pet e no ambiente doméstico.

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