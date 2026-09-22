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Vômito e diarreia em cães: sinais de urgência, jejum correto e reintrodução alimentar

Animais

Vômitos, diarreia e inchaço abdominal em cães são sinais que variam de indisposições leves a quadros críticos. Identificar quando o suporte caseiro é suficiente e quando a ida ao veterinário é urgente é fundamental para a segurança do animal.

Собака помогает в диагностике
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Собака помогает в диагностике

A consulta veterinária imediata é indispensável se os sintomas forem recorrentes ou vierem acompanhados de apatia, febre e recusa em beber água.

Primeiros cuidados em casos de indisposição

Em certas situações, um período de jejum temporário (de 12 a 24 horas) pode ser indicado para permitir que o sistema digestivo descanse e elimine agentes irritantes.

Pontos de atenção:

  • Hidratação: A água deve estar disponível, mas oferecida em pequenas porções. O consumo excessivo de líquido de uma só vez pode provocar novos episódios de vômito ou diarreia.
  • Restrições: O jejum não é recomendado para filhotes ou cães com doenças crônicas sem a prévia autorização de um médico veterinário.

Transição para dieta leve

Após o jejum, o retorno à alimentação deve ser gradual, utilizando alimentos de fácil digestão:

  • Opção 1: Filé de frango cozido (sem pele e sem temperos) com arroz branco.
  • Opção 2 (sem grãos): Purê de abóbora natural ou banana bem madura amassada.

A reintrodução alimentar começa com pequenas colheres a cada 2 ou 3 horas, aumentando a quantidade ao longo do dia. Para voltar à ração habitual, recomenda-se a mistura progressiva: inicialmente 75% de dieta leve e 25% de ração, evoluindo para 50/50 até a substituição total.

Recuperação da microflora: probióticos e prebióticos

Episódios de diarreia eliminam não apenas patógenos, mas também bactérias benéficas. A recuperação do equilíbrio intestinal pode envolver suplementos específicos.

Probióticos são culturas de bactérias vivas. Segundo o médico veterinário Sergey Ryabinin, a escolha de produtos multicepas é preferível, pois eles atuam em diferentes segmentos do intestino.

Prebióticos funcionam como "alimento" para as bactérias boas, estimulando seu crescimento. Exemplos incluem:

  • Purê de abóbora: a fibra auxilia na consistência das fezes.
  • Sementes de chia: ajudam a absorver o excesso de água.
  • Olmo Escorregadio (Slippery Elm): atua revestindo as mucosas do trato gastrointestinal, reduzindo a irritação.

Além do tratamento de diarreias, esses suplementos são indicados durante a troca de ração (iniciando uma semana antes da transição) e após cursos de antibióticos, que eliminam a microflora intestinal.

Causas comuns e sinais de alerta

Distúrbios gastrointestinais podem ser sintomas de diversas condições:

  • Infecções (como a parvovirose em filhotes);
  • Ingestão de alimentos gordurosos ou inadequados;
  • Alergias ou intolerâncias alimentares;
  • Ingestão de corpos estranhos;
  • Parasitas, toxinas ou pancreatite;
  • Estresse (mudanças de ambiente ou visitas à clínica).

Para agilizar o diagnóstico, orienta-se que o tutor registre a cor e a consistência do vômito e das fezes (através de fotos). Esses dados são marcadores essenciais para o veterinário diferenciar um quadro de excesso alimentar de inflamações graves ou hemorragias internas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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