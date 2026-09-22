Vômito e diarreia em cães: sinais de urgência, jejum correto e reintrodução alimentar

Vômitos, diarreia e inchaço abdominal em cães são sinais que variam de indisposições leves a quadros críticos. Identificar quando o suporte caseiro é suficiente e quando a ida ao veterinário é urgente é fundamental para a segurança do animal.
A consulta veterinária imediata é indispensável se os sintomas forem recorrentes ou vierem acompanhados de apatia, febre e recusa em beber água.
Em certas situações, um período de jejum temporário (de 12 a 24 horas) pode ser indicado para permitir que o sistema digestivo descanse e elimine agentes irritantes.
Pontos de atenção:
Após o jejum, o retorno à alimentação deve ser gradual, utilizando alimentos de fácil digestão:
A reintrodução alimentar começa com pequenas colheres a cada 2 ou 3 horas, aumentando a quantidade ao longo do dia. Para voltar à ração habitual, recomenda-se a mistura progressiva: inicialmente 75% de dieta leve e 25% de ração, evoluindo para 50/50 até a substituição total.
Episódios de diarreia eliminam não apenas patógenos, mas também bactérias benéficas. A recuperação do equilíbrio intestinal pode envolver suplementos específicos.
Probióticos são culturas de bactérias vivas. Segundo o médico veterinário Sergey Ryabinin, a escolha de produtos multicepas é preferível, pois eles atuam em diferentes segmentos do intestino.
Prebióticos funcionam como "alimento" para as bactérias boas, estimulando seu crescimento. Exemplos incluem:
Além do tratamento de diarreias, esses suplementos são indicados durante a troca de ração (iniciando uma semana antes da transição) e após cursos de antibióticos, que eliminam a microflora intestinal.
Distúrbios gastrointestinais podem ser sintomas de diversas condições:
Para agilizar o diagnóstico, orienta-se que o tutor registre a cor e a consistência do vômito e das fezes (através de fotos). Esses dados são marcadores essenciais para o veterinário diferenciar um quadro de excesso alimentar de inflamações graves ou hemorragias internas.
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A técnica de ballotine utiliza a própria pele do frango como barreira para reter a umidade e a gordura, resultando em sobrecoxas recheadas com champignons extremamente suculentas e douradas.