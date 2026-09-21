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Revolução na tigela do pet: nova tecnologia de porções congeladas alterou a rotina dos tutores

Animais

A transição para alimentos congelados deixou de ser uma tendência experimental para se tornar uma prática comum. Diferente das rações secas ou úmidas processadas, esses dietas preservam a estrutura dos ingredientes: ao descongelar, é possível identificar visualmente os pedaços de carne e vegetais.

Собака ест корм
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Собака ест корм

Uma novidade nesse segmento são os Scoopable Meal Clusters. Enquanto as porções tradicionais vêm em embalagens com peso fixo, este formato apresenta o alimento em pequenas esferas ou grânulos congelados (clusters). Isso muda a dinâmica da alimentação, pois permite que o tutor ajuste a quantidade exata da porção a cada refeição, sem ficar preso ao volume de um pacote individual.

Na prática, o alimento vem em uma embalagem com fechamento hermético (zip-lock). O tutor retira a quantidade de grânulos desejada, retira o ar do saco e o retorna ao congelador. Devido ao tamanho reduzido de cada cluster, a área de superfície é maior, o que reduz o tempo de descongelamento para cerca de 15 minutos.

O formato permite três formas de uso:

  • Como dieta principal completa;
  • Como topper (complemento) para enriquecer o sabor e a nutrição de outra ração;
  • Como petisco.

Atualmente, as opções disponíveis são "Frango e Batata Doce" e "Carne Bovina e Batata". Ambas seguem os padrões da AAFCO para todas as fases da vida, de filhotes a cães idosos, podendo ser a única fonte de nutrientes do animal.

A escolha entre clusters e pacotes individuais depende da rotina da casa. Pacotes fixos atendem quem segue horários e volumes rigorosos e pode planejar o descongelamento com antecedência (como retirar do freezer na noite anterior). Já os clusters são mais práticos para quem ajusta a porção conforme o dia, possui cães com apetites diferentes ou precisa transportar o alimento em viagens.

Qualquer mudança brusca de dieta pode impactar o sistema digestivo do cão. Para evitar desconfortos, a transição deve ser gradual:

  1. Dias iniciais: misturar pequenas quantidades de clusters à ração habitual.
  2. Ao longo de uma semana: aumentar progressivamente a proporção do novo alimento até que ele se torne a base da dieta.
  3. Monitoramento: observar a consistência das fezes. Caso ocorram amolecimentos, o ritmo da transição deve ser reduzido.

O veterinário clínico geral Sergey Ryabinin lembra que, se o cão possui doenças crônicas ou utiliza rações terapêuticas (dietas prescritas), a substituição do alimento deve ser feita apenas após a aprovação do médico veterinário responsável.

Além da alimentação básica, os clusters descongelados podem ser usados para estimulação mental. Espalhá-los em tapetes de lamber ou colocá-los em brinquedos interativos de quebra-cabeça retarda a ingestão e auxilia o animal a lidar com o estresse.

Sobre a conservação: após aberto, o pacote deve ser mantido no freezer por até 6 meses. É fundamental que o alimento seja servido descongelado; recomenda-se aguardar os 15 minutos antes de oferecer ao cão.

A definição da quantidade diária deve considerar o peso e o nível de atividade do animal, com ajustes baseados na observação da condição corporal do cão.

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