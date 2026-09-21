Revolução na tigela do pet: nova tecnologia de porções congeladas alterou a rotina dos tutores

A transição para alimentos congelados deixou de ser uma tendência experimental para se tornar uma prática comum. Diferente das rações secas ou úmidas processadas, esses dietas preservam a estrutura dos ingredientes: ao descongelar, é possível identificar visualmente os pedaços de carne e vegetais.
Uma novidade nesse segmento são os Scoopable Meal Clusters. Enquanto as porções tradicionais vêm em embalagens com peso fixo, este formato apresenta o alimento em pequenas esferas ou grânulos congelados (clusters). Isso muda a dinâmica da alimentação, pois permite que o tutor ajuste a quantidade exata da porção a cada refeição, sem ficar preso ao volume de um pacote individual.
Na prática, o alimento vem em uma embalagem com fechamento hermético (zip-lock). O tutor retira a quantidade de grânulos desejada, retira o ar do saco e o retorna ao congelador. Devido ao tamanho reduzido de cada cluster, a área de superfície é maior, o que reduz o tempo de descongelamento para cerca de 15 minutos.
O formato permite três formas de uso:
Atualmente, as opções disponíveis são "Frango e Batata Doce" e "Carne Bovina e Batata". Ambas seguem os padrões da AAFCO para todas as fases da vida, de filhotes a cães idosos, podendo ser a única fonte de nutrientes do animal.
A escolha entre clusters e pacotes individuais depende da rotina da casa. Pacotes fixos atendem quem segue horários e volumes rigorosos e pode planejar o descongelamento com antecedência (como retirar do freezer na noite anterior). Já os clusters são mais práticos para quem ajusta a porção conforme o dia, possui cães com apetites diferentes ou precisa transportar o alimento em viagens.
Qualquer mudança brusca de dieta pode impactar o sistema digestivo do cão. Para evitar desconfortos, a transição deve ser gradual:
O veterinário clínico geral Sergey Ryabinin lembra que, se o cão possui doenças crônicas ou utiliza rações terapêuticas (dietas prescritas), a substituição do alimento deve ser feita apenas após a aprovação do médico veterinário responsável.
Além da alimentação básica, os clusters descongelados podem ser usados para estimulação mental. Espalhá-los em tapetes de lamber ou colocá-los em brinquedos interativos de quebra-cabeça retarda a ingestão e auxilia o animal a lidar com o estresse.
Sobre a conservação: após aberto, o pacote deve ser mantido no freezer por até 6 meses. É fundamental que o alimento seja servido descongelado; recomenda-se aguardar os 15 minutos antes de oferecer ao cão.
A definição da quantidade diária deve considerar o peso e o nível de atividade do animal, com ajustes baseados na observação da condição corporal do cão.
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