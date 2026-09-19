Riscos do sol para pets: por que a supervisão do tutor é essencial

Cães e gatos costumam ignorar o calor e permanecem ao sol por períodos prolongados, pois não percebem o risco de superaquecimento da mesma forma que os humanos. Por isso, cabe ao tutor monitorar o tempo de exposição do animal para evitar a insolação.
A preferência pelo sol tem raízes instintivas e fisiológicas. Gatos, originários de regiões áridas e quentes, buscam naturalmente locais aquecidos. Além disso, o calor ajuda a relaxar a musculatura e reduz a rigidez articular, o que é especialmente benéfico para animais idosos.
Contudo, a capacidade de termorregulação dos pets é limitada. Cães dependem principalmente da polipneia (ofegância) para resfriar o corpo; gatos possuem ainda menos mecanismos para dissipar o calor excessivo. Há casos em que o animal, ao dormir ao sol, não sai do local mesmo em estado crítico de superaquecimento.
Segundo o médico veterinário Maxim Lazarev, os animais podem não notar a gravidade da situação até que os mecanismos fisiológicos de resfriamento falhem. Nesse cenário, a supervisão do dono é a única proteção eficaz.
A exposição ao sol é aceitável em doses moderadas, desde que as seguintes condições sejam mantidas:
Um alerta importante: ao usar panos úmidos para resfriar o animal, nunca cubra o corpo inteiramente. Isso pode criar um "efeito estufa", bloqueando a saída do calor corporal.
Para animais com pelagem rala, há o risco de queimaduras solares, especialmente no focinho e nas orelhas. O uso de protetores solares deve ser feito apenas sob orientação veterinária, para garantir que a composição do produto seja segura para a espécie.
Alguns animais superaquecem mais rapidamente que outros:
Se observar sinais de superaquecimento, como ofegância excessiva ou letargia, mova o animal imediatamente para um local fresco e procure assistência profissional.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.