Riscos do sol para pets: por que a supervisão do tutor é essencial

Cães e gatos costumam ignorar o calor e permanecem ao sol por períodos prolongados, pois não percebem o risco de superaquecimento da mesma forma que os humanos. Por isso, cabe ao tutor monitorar o tempo de exposição do animal para evitar a insolação.

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A preferência pelo sol tem raízes instintivas e fisiológicas. Gatos, originários de regiões áridas e quentes, buscam naturalmente locais aquecidos. Além disso, o calor ajuda a relaxar a musculatura e reduz a rigidez articular, o que é especialmente benéfico para animais idosos.

Contudo, a capacidade de termorregulação dos pets é limitada. Cães dependem principalmente da polipneia (ofegância) para resfriar o corpo; gatos possuem ainda menos mecanismos para dissipar o calor excessivo. Há casos em que o animal, ao dormir ao sol, não sai do local mesmo em estado crítico de superaquecimento.

Segundo o médico veterinário Maxim Lazarev, os animais podem não notar a gravidade da situação até que os mecanismos fisiológicos de resfriamento falhem. Nesse cenário, a supervisão do dono é a única proteção eficaz.

Cuidados e prevenção

A exposição ao sol é aceitável em doses moderadas, desde que as seguintes condições sejam mantidas:

Acesso constante à sombra e a água fresca.

Uso de recursos de resfriamento, como tapetes térmicos, ventiladores ou garrafas de água congelada envoltas em toalhas.

Hidratação rigorosa. Caso o pet beba pouca água, recomenda-se adicioná-la à ração seca ou optar por alimentos úmidos.

Um alerta importante: ao usar panos úmidos para resfriar o animal, nunca cubra o corpo inteiramente. Isso pode criar um "efeito estufa", bloqueando a saída do calor corporal.

Para animais com pelagem rala, há o risco de queimaduras solares, especialmente no focinho e nas orelhas. O uso de protetores solares deve ser feito apenas sob orientação veterinária, para garantir que a composição do produto seja segura para a espécie.

Grupos de maior risco

Alguns animais superaquecem mais rapidamente que outros:

Filhotes e idosos.

Animais obesos.

Pets com cardiopatias ou doenças respiratórias.

Braquicefálicos (raças de focinho curto), que possuem maior dificuldade fisiológica para resfriar o corpo através da respiração.

Se observar sinais de superaquecimento, como ofegância excessiva ou letargia, mova o animal imediatamente para um local fresco e procure assistência profissional.