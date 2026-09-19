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Por que gatos amassam pão: reflexo de filhote, marcação territorial e sinais de superestimulação

Animais

Gatos costumam pressionar as patas repetidamente contra superfícies macias, como mantas, o colo do dono ou até mesmo outros animais. Esse movimento rítmico é amplamente conhecido como "amassar pão".

Кошка
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Кошка

A origem desse comportamento está nos reflexos da primeira infância. Filhotes pressionam as glândulas mamárias da mãe para estimular a descida do leite. Na fase adulta, a repetição desses movimentos costuma estar ligada à recriação de um estado de segurança.

Além do conforto emocional, a ação cumpre funções práticas e biológicas:

  • Marcação territorial: as almofadas das patas possuem glândulas odoríferas que depositam sinais químicos no objeto.
  • Preparação do ninho: um hábito herdado de ancestrais selvagens, que compactavam grama e folhas antes de descansar.
  • Alongamento: comum em períodos de despertar, para mobilizar a musculatura dos ombros e das pernas.

Segundo a felinóloga Natalia Gavrilova, quando o gato amassa o peito ou o colo de alguém, ele geralmente associa essa pessoa à proteção e segurança que sentia com a mãe.

Na maioria das vezes, o comportamento acompanha sinais de relaxamento: ronronar, piscar lentamente, corpo solto e olhos semiabertos. No entanto, o movimento rítmico também aparece em cenários de incerteza ou ansiedade, como mudanças de casa, a chegada de um novo pet ou idas ao veterinário. Nesses casos, a função é a autorregulação para reduzir a tensão.

A zoopsicóloga Elena Vorobeva explica que essas ações repetitivas funcionam como um mecanismo de enfrentamento (*coping*) diante do estresse.

Para quem convive com o animal, é preciso observar o limite da interação. O prazer pode rapidamente se transformar em hiperestimulação. Sinais de que o contato tátil tornou-se excessivo incluem:

  • movimentos bruscos ou chicoteamento da cauda;
  • "ondas" de pele movendo-se nas costas;
  • orelhas baixas ou voltadas para os lados;
  • sibilos (chiado).

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov alerta que ignorar esses sinais pode resultar em mordidas ou patadas repentinas devido à superestimulação.

Embora seja um comportamento comum, a visita ao veterinário é indicada se o hábito se tornar obsessivo, se o gato começar a ingerir fibras de tecidos ou se houver sinais de dor nas patas, perda de apetite ou agressividade associada.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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