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Sinais sutis: como saber se um cão desconhecido pode atacar

Animais

Muitas pessoas acreditam que um cachorro abanando o rabo é um sinal automático de amizade. Na prática, esse movimento indica apenas que o animal está em um estado de excitação emocional. Esse estado pode ser alegria, mas também pode ser ansiedade, azares de caça ou prontidão para um ataque.

Человек с собакой агрессируют
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Человек с собакой агрессируют

Para evitar conflitos com cães desconhecidos, é preciso observar o conjunto de sinais: a postura do corpo, a direção do olhar e as microexpressões faciais. A interpretação correta desses dados permite identificar ameaças antes que ocorra uma mordida.

Por que o rabo não é termômetro de felicidade

O rabo é uma ferramenta de comunicação complexa. Estudos indicam que movimentos tendendo para a esquerda costumam estar ligados a sentimentos negativos ou ansiedade, enquanto movimentos para a direita sugerem interesse. No entanto, para quem caminha na rua, a amplitude e a tensão são os dados mais relevantes: um rabo rígido, posicionado no alto e com vibrações curtas e rápidas, sinaliza foco máximo e possibilidade de investida.

"Abanar o rabo é um indicador de ativação do sistema nervoso. Se o cão está tenso e o rabo se move rapidamente, isso pode ser o prelúdio de um bote. Nunca use apenas esse sinal para avaliar um animal desconhecido", explica o especialista em comportamento animal Pavel Smirnov.

A comunicação canina envolve também sons. O rosnado, ao contrário do senso comum, raramente é substituído por um ataque imediato; ele funciona como um aviso final. Se o animal já reduziu a distância entre vocês, tentar falar com ele pode ser interpretado como uma provocação.

Lendo o corpo e a distância

Cães que não pretendem entrar em conflito exibem sinais de apaziguamento: piscam com frequência, desviam o olhar, bocejam ou lambem o focinho. São tentativas de desarmar a situação. Já o comportamento oposto — congelar o corpo e fixar o olhar nos olhos do interlocutor — é um desafio direto. Nesses casos, manter a distância de 2 a 3 metros é a medida de segurança mais eficaz.

"O medo muitas vezes se manifesta como agressão. Um cão com as orelhas e o rabo baixos pode atacar por desespero se sentir que não tem rota de fuga. O erro humano comum aqui é fazer movimentos bruscos ou tentar tocar a cabeça do animal", observa a zoopsicóloga Elena Vorobyova.

Animais vindos de abrigos podem ter reações imprevisíveis a gestos comuns, como levantar a mão, devido a traumas passados. Além disso, a idade biológica não é garantia de segurança: cães jovens tendem a ser mais impulsivos em suas reações.

Como agir ao encontrar um cão

Ao cruzar com cães soltos ou matilhas, fugir é a pior opção, pois ativa o instinto de perseguição. O ideal é caminhar lentamente para o lado, evitando o contato visual direto, o que geralmente permite que ambos sigam caminhos opostos sem conflito.

"Não coloque as mãos perto do focinho de um cão estranho, mesmo que o dono diga que ele é 'bonzinho'. Para o animal, sua mão pode representar uma invasão de território ou de espaço pessoal. Respeitar o limite do animal reduz drasticamente o risco de incidentes", afirma o cinólogo Oleg Martynov.

Sinal do animal O que realmente indica / Ação recomendada
Rabo tenso e abanando intensamente Alta excitação, risco de ataque. Não se aproxime.
Bocejos e lambidas no focinho Sinal de apaziguamento. O cão pede para não haver agressão.
Corpo imóvel e olhar fixo Aviso de bote. Afaste-se lentamente de lado.
Rabo e orelhas baixos/colados Medo intenso. Não bloqueie a saída do animal.

Perguntas frequentes

Posso acariciar um cão que se aproxima abanando o rabo?
Não necessariamente. Aproximar-se não é um pedido de carinho; o cão pode estar apenas coletando informações ou patrulhando o território. O contato só deve ocorrer com a permissão do dono e se o cão mostrar sinais de relaxamento (como oferecer a lateral do corpo).

O que fazer se o cão começar a rosnar?
Pare imediatamente. Não grite nem balance os braços. Aumente a distância lentamente, sem dar as costas. O rosnado é um pedido claro para que você se afaste.

Como saber se o cão vai atacar?
O corpo fica rígido, os pelos do dorso podem levantar e o olhar trava no alvo. Um sinal crítico de prontidão para o bote é quando o cão para de rosnar subitamente após um período de tensão.

A raça ajuda a prever o comportamento?
Apenas parcialmente. A genética influencia, mas o histórico de treinamento e o estado atual (dor, fome, medo) são determinantes. Analise o indivíduo no momento presente, não o estereótipo da raça.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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